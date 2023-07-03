Апноэ (отсутствие дыхания) недоношенных — это пауза в дыхании, которая длится на протяжении 20 секунд или больше, если младенец родился до истечения 37 недель беременности, и у него отсутствует какое-либо известное основное заболевание, вызывающее апноэ.

Эпизоды апноэ могут возникать у недоношенных новорожденных, у которых не полностью созрела часть головного мозга, контролирующая процесс дыхания (дыхательный центр).

Апноэ может снижать количество кислорода в крови, что приводит к замедленной частоте сердечных сокращений и изменению цвета губ и/или кожи.

Это нарушение диагностируется путем наблюдения или посредством сигнала тревоги монитора, присоединенного к новорожденному.

Если нежное подталкивание не поможет новорожденному возобновить дыхание, может потребоваться искусственная вентиляция легких.

Для стимуляции дыхания новорожденным со значительным апноэ, параллельно с другими методами лечения, дают кофеин.

Когда дыхательный центр головного мозга созревает, случаи апноэ становятся все реже и со временем полностью прекращаются.

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).

Апноэ недоношенных обычно возникает примерно у 25 % младенцев, которые родились преждевременно (которые родились до истечения 37 недель беременности). Чем более недоношенным является ребенок, тем чаще встречается апноэ недоношенных и тем более тяжелым оно является.

Это нарушение обычно начинается через 2–3 дня после рождения и только в редких случаях в первый день.

При апноэ недоношенных у младенцев могут отмечаться повторяющиеся эпизоды нормального дыхания, чередующиеся с краткими паузами в дыхании. У некоторых недоношенных детей пауза в дыхании может не длиться 20 секунд, но вызывает снижение частоты сердечных сокращений или количество кислорода в крови. Более короткие паузы в дыхании, которые приводят к снижению частоты сердечных сокращений или уровня кислорода в крови, по-прежнему считаются апноэ недоношенных.

Существует три типа апноэ:

Центральное

Обструктивное

Смешанное

Центральное апноэ возникает, если часть головного мозга, контролирующая процесс дыхания (дыхательный центр), не функционирует должным образом, поскольку она не полностью сформировалась. Это наиболее распространенный тип апноэ недоношенных.

Обструктивное апноэ вызывается временным перекрытием горла (глотки) из-за снижения мышечного тонуса или изгиба шеи вперед. Этот тип может возникать как у доношенных, так и у недоношенных детей.

Смешанное апноэ — это сочетание центрального и обструктивного апноэ.

При всех видах апноэ может уменьшаться частота сердечных сокращений, а также снижаться уровень кислорода.

Хотя преждевременные роды являются фактором риска синдрома внезапной смерти новорожденного (СВСН), а также апноэ недоношенных, само по себе апноэ недоношенных не является фактором риска СВСН.

Не все паузы в дыхании представляют собой проблему. При периодическом дыхании отмечается нормальное дыхание продолжительностью от 5 до 20 секунд с последующими периодами апноэ, которые длятся менее 20 секунд. Периодическое дыхание часто встречается у недоношенных новорожденных и не считается апноэ недоношенных. У доношенных новорожденных также может быть периодическое дыхание. Оно не приводит к уменьшению частоты сердечных сокращений или снижению уровня кислорода, и, как правило, не является причиной других проблем.

Симптомы апноэ недоношенных В больнице недоношенных новорожденных обычно подключают к монитору, на котором срабатывает сигнал тревоги, если дыхание новорожденного останавливается эпизодами по 20 секунд или больше, либо если замедляется частота сердечных сокращений. В зависимости от продолжительности эпизодов, паузы в дыхании могут снизить уровень кислорода в крови, что приводит к синюшному (цианозу) оттенку губ и/или кожи или бледному оттенку (бледность) кожи. У небелокожих новорожденных цвет кожи может становиться желто-серым, серым или белым. Эти изменения легко заметны на слизистой оболочке ротовой полости, носа и век. Низкий уровень кислорода в крови может затем замедлить частоту сердечных сокращений (брадикардия).

Диагностика апноэ недоношенных Наблюдение или срабатывание сигнала тревоги на мониторе

Исключение других причин Диагноз апноэ обычно ставят на основании наблюдения за дыханием новорожденного или при срабатывании сигнала тревоги на мониторе, к которому подключен новорожденный, — при осмотре новорожденного в этот момент дыхательные движения отсутствуют. Апноэ иногда может быть признаком нарушения, такого, как инфекция крови (сепсис), низкий уровень глюкозы в крови (гипогликемия) или снижение температуры тела (гипотермия). Поэтому, если апноэ начинается внезапно или неожиданно, или возрастает частота эпизодов апноэ, врачи обследуют новорожденного, чтобы исключить эти причины. Врачи могут взять образцы крови, мочи и спинномозговой жидкости для анализа на серьезные инфекции и анализа крови для определения того, является ли уровень сахара в крови слишком низким.

Лечение апноэ недоношенных Легкие подталкивания или прикосновения

Лечение причины

Стимуляторы (например, кофеин)

Меры по поддержанию дыхания При апноэ, выявленном путем наблюдения или с помощью сигнала монитора, к новорожденному прикасаются или слегка подталкивают для стимуляции дыхания, и этого может быть достаточно. Дальнейшее лечение апноэ зависит от причины. Врачи проводят лечение известных причин, например, инфекций. Если эпизоды апноэ становятся частыми, и особенно если у новорожденного цианоз, они остаются в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Их могут лечить с помощью лекарственного препарата, стимулирующего дыхательный центр, например, кофеина. Если кофеин не предотвращает возникновение частых и тяжелых эпизодов апноэ, новорожденным может понадобиться лечение с помощью аппарата постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП). Эта технология позволяет новорожденным дышать самостоятельно, пока им подается кислород или воздух под небольшим давлением через канюли, введенные в ноздри. Новорожденным с приступами апноэ, плохо поддающимися лечению, для облегчения дыхания может понадобиться подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (аппарат, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них). Уход на дому Большинство новорожденных выписываются из больницы без монитора. В редких случаях некоторые новорожденные отправляются домой с монитором апноэ, а также могут нуждаться в кофеине. Тем не менее, перед выпиской младенцам кофеин обычно отменяют. Следует обучить родителей правильному использованию монитора и любого другого оборудования, что делать, когда срабатывает сигнал тревоги, как проводить сердечно-легочную реанимацию (СЛР) в случае необходимости, и как регистрировать события. Большинство мониторов хранят информацию о происходящих событиях в электронном виде. Родители должны проконсультироваться с врачом по поводу того, когда прекратить использование монитора. Нет никаких доказательств того, что выписка недоношенных новорожденных из больницы с дыхательным монитором уменьшает риск СВСН.

Прогноз при апноэ недоношенных Со временем дыхательный центр созревает, случаи апноэ становятся более редкими, и к тому времени, как возраст новорожденного приближается к 37 неделям беременности, они больше не возникают. У глубоко недоношенных младенцев (например, в гестационном возрасте от 23 до 27 недель) случаи апноэ могут возникать в течение нескольких недель. Апноэ недоношенных редко приводит к смерти.