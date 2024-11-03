Ожирение у подростков

Многие окружающие факторы способствуют ожирению у подростков. Например, подростки могут иметь слишком много доступа к нездоровой пище и недостаточного доступа к здоровой пище, у них может быть расстройство сна или у них может развиться сидячий образ жизни в результате чрезмерного использования мобильных телефонов, компьютеров и компьютерных игр и других электронных устройств.

Гормональные расстройства, такие как сниженная активность щитовидной железы (гипотиреоз) или повышенная активность надпочечников, могут приводить к ожирению, но редко бывают его причиной. Подростки, у которых увеличение веса вызвано нарушениями со стороны эндокринной системы, как правило, имеют другие признаки основного заболевания.

Важную роль, похоже, играет генетика, что означает, что у некоторых людей риск развития ожирения выше, чем у других, а также что ожирение может быть более характерно для членов одной семьи.