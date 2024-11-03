Ожирение у подростков

Ожирение — это хроническое, повторяющееся комплексное заболевание, характеризующееся избыточной массой тела.
Несмотря на то, что генетика и некоторые заболевания вызывают ожирение, у большинства подростков ожирение возникает от недостатка физической нагрузки и потребления больше калорий, чем необходимо для их уровня активности.
Индекс массы тела (ИМТ) в 95-м процентиле или выше для возраста и пола является одним из инструментов, используемых для диагностики ожирения.
Полноценное правильное питание и увеличение физических нагрузок помогают в борьбе с ожирением, а некоторым детям для снижения массы тела могут назначать лекарственные препараты или хирургическое вмешательство.
Ожирение стало более распространенным среди подростков, и примерно у 1 из 5 подростков в США имеется ожирение. Несмотря на то, что большинство осложнений ожирения наступают в зрелом возрасте, у подростков с ожирением риск развития повышенного артериального давления и сахарного диабета 2 типа выше, чем у их сверстников. Большинство подростков с ожирением становятся взрослыми с ожирением.
Из-за стигматизации общества по поводу ожирения многих подростков с ожирением дразнят или подвергают издевательству, что может привести к тому, что они могут еще больше вести сидячий образ жизни и становиться социально изолированными.
(См. также Общие сведения о проблемах здравоохранения у подростков и Ожирение у взрослых).
Причины ожирения у подростков
Многие окружающие факторы способствуют ожирению у подростков. Например, подростки могут иметь слишком много доступа к нездоровой пище и недостаточного доступа к здоровой пище, у них может быть расстройство сна или у них может развиться сидячий образ жизни в результате чрезмерного использования мобильных телефонов, компьютеров и компьютерных игр и других электронных устройств.
Гормональные расстройства, такие как сниженная активность щитовидной железы (гипотиреоз) или повышенная активность надпочечников, могут приводить к ожирению, но редко бывают его причиной. Подростки, у которых увеличение веса вызвано нарушениями со стороны эндокринной системы, как правило, имеют другие признаки основного заболевания.
Важную роль, похоже, играет генетика, что означает, что у некоторых людей риск развития ожирения выше, чем у других, а также что ожирение может быть более характерно для членов одной семьи.
Диагностика ожирения у подростков
Индекс массы тела
Иногда исследования на предмет других нарушений
Индекс массы тела (ИМТ) — это один из инструментов, который используется для диагностики ожирения. Считается, что подростки, у которых ИМТ попадает в верхние 5 % для их возраста и пола, страдают ожирением. Если ИМТ попадает в верхние 5 процентов, это означает, что их ИМТ выше, чем у 95 % их сверстников (на уровне или выше 95-го процентиля). Однако ИМТ имеет ограничения, поскольку не учитывает мышечную массу, плотность костной ткани, состав всего тела, а также расовые и половые различия.
Всех страдающих ожирением подростков невысокого роста с повышенным артериальным давлением можно обследовать на наличие синдрома Кушинга. Другие обследования проводятся, если врачи подозревают, что у подростков имеется другое заболевание, или было диагностировано другое заболевание, например, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, высокий уровень жиров в крови и психические расстройства.
Лечение ожирения у подростков
Здоровое питание и регулярные физические упражнения;
подросткам в возрасте 12 лет и старше с ИМТ в 95-м процентиле — лекарственные препараты для снижения массы тела;
подросткам в возрасте 13 лет и старше с ИМТ значительно выше 95-го процентиля — оценка на предмет целесообразности хирургического вмешательства для снижения массы тела.
Всем детям и подросткам, страдающим ожирением, разъясняются эффективные стратегии, которые призваны помочь развить привычки здорового питания и физических нагрузок, а также внести изменения в образ жизни и отношение к своему здоровью.
Уменьшение потребления калорий и сжигание калорий — это два способа для достижения этих целей.
Калорийность потребляемой пищи уменьшается за счет:
создания хорошо сбалансированной диеты из обычных продуктов;
внесения устойчивых изменений в привычках питания.
Сжигание калорий увеличивается за счет:
увеличение физической активности;
Подросткам в возрасте 12 лет и старше с ожирением (ИМТ в 95-м процентиле для возраста и пола) могут назначить лекарственные препараты для снижения массы тела.
Подростков в возрасте 13 лет и старше с тяжелым ожирением (ИМТ значительно выше 95-го процентиля для возраста и пола) могут направить к хирургу, который специализируется в этой области. Врач проведет полное обследование на предмет целесообразности проведения хирургического вмешательства для снижения массы тела (бариатрическая хирургия).
Консультации могут помочь подросткам справиться с социальными проблемами.