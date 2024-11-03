Контрацепция и беременность у подростков

Беременность может быть источником значительного эмоционального стресса для подростков.

Беременные девочки-подростки и их половые партнеры, как правило, бросают школу или профессиональное обучение, таким образом ухудшая свой экономический статус, возможно, снижая самооценку, и их личные взаимоотношения становятся натянутыми.

Беременные девочки-подростки реже, чем взрослые, получают пренатальный уход, что приводит к худшим исходам для матери, например, повышенному риску преждевременных родов, анемии (когда в организме недостаточно здоровых эритроцитов) и преэклампсии (высокому артериальному давлению и белку в моче, что может оказывать нагрузку на плод), а также для ребенка, например, повышенному риску низкой массы тела при рождении, инфекции и синдрому внезапной детской смерти (СВДС). Риски, по-видимому, еще больше возрастают у беременных девочек-подростков в очень молодом возрасте, например, в возрасте от 10 до 13 лет.

Беременная девушка-подросток может решить продолжить или прервать беременность. Девушка-подросток может воспитывать ребенка сама или вместе с отцом ребенка, возможно, при поддержке членов семьи, или добровольно отказаться от ребенка (усыновление или удочерение).

Все эти варианты могут вызывать эмоциональный стресс. Консультация психолога для девочки-подростка и ее партнера может быть очень полезной. Консультирование также должно включать обучение использованию контрацепции после беременности.

У родителей подростков могут быть различные реакции, когда их дети-подростки беременеют сами, способствуют чьей-то беременности или находятся в отношениях с беременными девочками-подростками. Эмоции могут варьироваться от беспокойства до возбуждения, апатии, разочарования или гнева. Родителям важно выражать свою поддержку и готовность помочь подросткам разобраться с их выбором. Родители и подростки должны открыто общаться об аборте, усыновлении и родительской ответственности, потому что со всеми этими моментами подростку сложно разобраться в одиночку.