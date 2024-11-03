Контрацепция и беременность у подростков

Многие подростки вступают в половые отношения, но могут не обладать достаточной информацией о контрацепции, беременности и инфекциях, передающихся половым путем (ИППП). Импульсивность, отсутствие планирования и одновременное употребление наркотиков и алкоголя уменьшают вероятность того, что подростки будут использовать противозачаточные средства и барьерные средства контрацепции (например, презервативы) для профилактики передачи ИППП.
(См. также Общие сведения о проблемах здравоохранения у подростков).
Контрацепция у подростков
Любые методы контрацепции, которые используются взрослыми, могут использоваться подростками, но наиболее распространенным препятствием является доступ к контрацепции, а также ее правильное и последовательное использование. Хотя наиболее часто используемой формой обратимых контрацептивов (перевязка маточных труб — наиболее распространенная форма контрацепции в целом) являются мужские презервативы, до сих пор бытуют убеждения, которые могут препятствовать их постоянному использованию. Например, подростки могут думать, что презервативы снижают удовольствие. Некоторым подросткам может быть неудобно обсуждать использование презерватива с половым партнером или настаивать на использовании презерватива во время вагинального или анального секса. Девочки-подростки могут забывать ежедневно принимать противозачаточные таблетки или прекращают их прием полностью, часто не заменяя их другими средствами контрацепции. Для некоторых девочек-подростков хорошим выбором могут быть более долгосрочные формы контрацепции, такие как внутриматочные спирали (ВМС), гормональные инъекции, продолжительность действия которых составляет 3 месяца или дольше, или подкожные имплантаты, которые могут быть эффективными в течение нескольких лет.
Подростков должен консультировать медицинский работник по вопросам контрацепции и безопасного секса для профилактики ИППП, а некоторые школы и организации общественного здравоохранения также предоставляют консультации, различные виды контрацептивов или и то, и другое. Большинство подростков могут получить доступ к контрацепции через врача общей практики или специалиста. В США каждый штат имеет различные законы, связанные с конфиденциальностью для подростков, получающих доступ к этой помощи.
Беременность у подростков
Беременность может быть источником значительного эмоционального стресса для подростков.
Беременные девочки-подростки и их половые партнеры, как правило, бросают школу или профессиональное обучение, таким образом ухудшая свой экономический статус, возможно, снижая самооценку, и их личные взаимоотношения становятся натянутыми.
Беременные девочки-подростки реже, чем взрослые, получают пренатальный уход, что приводит к худшим исходам для матери, например, повышенному риску преждевременных родов, анемии (когда в организме недостаточно здоровых эритроцитов) и преэклампсии (высокому артериальному давлению и белку в моче, что может оказывать нагрузку на плод), а также для ребенка, например, повышенному риску низкой массы тела при рождении, инфекции и синдрому внезапной детской смерти (СВДС). Риски, по-видимому, еще больше возрастают у беременных девочек-подростков в очень молодом возрасте, например, в возрасте от 10 до 13 лет.
Беременная девушка-подросток может решить продолжить или прервать беременность. Девушка-подросток может воспитывать ребенка сама или вместе с отцом ребенка, возможно, при поддержке членов семьи, или добровольно отказаться от ребенка (усыновление или удочерение).
Все эти варианты могут вызывать эмоциональный стресс. Консультация психолога для девочки-подростка и ее партнера может быть очень полезной. Консультирование также должно включать обучение использованию контрацепции после беременности.
У родителей подростков могут быть различные реакции, когда их дети-подростки беременеют сами, способствуют чьей-то беременности или находятся в отношениях с беременными девочками-подростками. Эмоции могут варьироваться от беспокойства до возбуждения, апатии, разочарования или гнева. Родителям важно выражать свою поддержку и готовность помочь подросткам разобраться с их выбором. Родители и подростки должны открыто общаться об аборте, усыновлении и родительской ответственности, потому что со всеми этими моментами подростку сложно разобраться в одиночку.