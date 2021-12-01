Гипертонический криз у детей

Гипертонический криз — это особенно тяжелая, внезапная форма повышенного артериального давления, которая может повредить один или несколько жизненно важных органов.

(См. также Повышенное артериальное давление у детей и Повышенное артериальное давление у взрослых).

Гипертонические кризы возникают при быстром повышении артериального давления.

У детей первыми симптомами гипертонического криза обычно являются головная боль, вялость, спутанность сознания и судорожные припадки, а у младенцев — раздражительность.

Врачи ставят диагноз гипертонического криза, измеряя артериальное давление и проводя обследования для выявления поражения органов, например, электрокардиографию, эхокардиографию, а также анализы крови и мочи.

Лечение гипертонических кризов включает госпитализацию ребенка в отделение реанимации и интенсивной терапии и введение препаратов внутривенно для снижения артериального давления в кратчайшие сроки.

При измерении артериального давления регистрируют два значения. Более высокое значение отражает максимальное давление в артериях, которое достигается в момент сокращения сердца (во время систолы). Более низкое значение отражает минимальное давление в артериях, которое достигается сразу перед сокращением сердца (во время диастолы). Артериальное давление записывается в виде дроби «систолическое давление/диастолическое давление», например, 120/80 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба), и выговаривается как 120 на 80.

Гипертонический криз представляет собой особо тяжелую форму повышенного артериального давления. Диастолическое артериальное давление (нижнее значение) обычно выше 100 мм рт. ст., а также имеются признаки прогрессирующего поражения одного или нескольких жизненно важных органов (обычно мозг, сердце и почки). У детей могут быть различные симптомы.

Гипертонические кризы у детей встречаются относительно редко. Они могут развиваться у детей, у которых ранее было или не было диагностировано повышенное артериальное давление.

Гипертонические кризы обычно возникают при быстром повышении артериального давления. Причины быстрого повышения зависят от возраста. Ее наиболее распространенными причинами являются:

При отсутствии своевременного лечения гипертонического криза обычно развивается прогрессирующее поражение одного или нескольких жизненно важных органов, особенно следующих:

Головной мозг, что может привести к нарушению функции головного мозга, судорожным припадкам и даже коме

Сердце, что может привести к сердечной недостаточности

Глаза, что может привести к отеку зрительного нерва и кровоизлиянию в сетчатку

Почки, которые могут привести к дисфункции почек или почечной недостаточности

В отсутствие лечения гипертонический криз может привести к смерти.

Неосложненный гипертонический криз — это тяжелое повышение артериального давления, которое еще не вызвало достаточно выраженного поражения органов, чтобы вызвать появление симптомов.

Симптомы гипертонических кризов у детей Артериальное давление очень высокое, обычно на уровне 2-й (тяжелой) стадии повышенного артериального давления или выше (140/90 или выше). У детей первыми симптомами гипертонического криза обычно являются головная боль, вялость (летаргия), спутанность сознания, судорожные припадки, а у младенцев — раздражительность. Дети могут впасть в кому. У детей может наблюдаться учащенное сердцебиение, боль в груди, одышка и/или отек лодыжек. Может ухудшиться зрение.

Диагностика гипертонических кризов у детей Измерение артериального давления

Обследование для оценки поражения органов При подозрении на гипертонический криз для измерения артериального давления врачи используют осциллометр, а не стетоскоп. Осциллометр регистрирует артериальное давление автоматически и быстро, что помогает измерять его по мере необходимости (каждые 2–3 минуты). Повторное измерение артериального давления проводят с помощью сфигмоманометра и стетоскопа для подтверждения полученного результата. По возможности врачи проводят внутриартериальный мониторинг артериального давления, который включает введение небольшой пластиковой трубки в артерию и ее подключение к монитору давления. Эти мониторы артериального давления измеряют артериальное давление непрерывно и также более точны, чем другие устройства. Врачи собирают медицинский анамнез, который включает вопросы о текущих симптомах ребенка, любых заболеваниях, которые есть у ребенка, и о любых лекарственных препаратах, которые принимает ребенок. Проводится тщательное физикальное обследование, а также стандартные анализы крови и мочи. Также проводятся исследования, чтобы определить, повреждены ли жизненно важные органы, и, если да, то насколько они повреждены. В число исследований входят Электрокардиография (ЭКГ), рентгенологическое исследование органов грудной клетки и, по возможности, эхокардиография для выявления заболеваний сердца

Общий анализ мочи для скрининга на наличие аномалий почек

Анализы крови для выявления поражения почек или гормональных аномалий

Общий анализ крови для выявления аномального количества клеток крови, особенно тромбоцитов (которые способствуют свертыванию крови)

Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головы для выявления новообразования или кровоизлияния в головной мозг и исключения других возможных причин симптомов, связанных с головным мозгом

Тесты на наркотики и беременность у подростков Если повышенное артериальное давление у ребенка ранее не диагностировалось или не оценивалось, позже можно провести другие обследования для определения причины повышенного артериального давления.