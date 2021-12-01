Гипертонический криз у детей

Гипертонический криз — это особенно тяжелая, внезапная форма повышенного артериального давления, которая может повредить один или несколько жизненно важных органов.
(См. также Повышенное артериальное давление у детей и Повышенное артериальное давление у взрослых).
Гипертонические кризы возникают при быстром повышении артериального давления.
У детей первыми симптомами гипертонического криза обычно являются головная боль, вялость, спутанность сознания и судорожные припадки, а у младенцев — раздражительность.
Врачи ставят диагноз гипертонического криза, измеряя артериальное давление и проводя обследования для выявления поражения органов, например, электрокардиографию, эхокардиографию, а также анализы крови и мочи.
Лечение гипертонических кризов включает госпитализацию ребенка в отделение реанимации и интенсивной терапии и введение препаратов внутривенно для снижения артериального давления в кратчайшие сроки.
При измерении артериального давления регистрируют два значения. Более высокое значение отражает максимальное давление в артериях, которое достигается в момент сокращения сердца (во время систолы). Более низкое значение отражает минимальное давление в артериях, которое достигается сразу перед сокращением сердца (во время диастолы). Артериальное давление записывается в виде дроби «систолическое давление/диастолическое давление», например, 120/80 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба), и выговаривается как 120 на 80.
Гипертонический криз представляет собой особо тяжелую форму повышенного артериального давления. Диастолическое артериальное давление (нижнее значение) обычно выше 100 мм рт. ст., а также имеются признаки прогрессирующего поражения одного или нескольких жизненно важных органов (обычно мозг, сердце и почки). У детей могут быть различные симптомы.
Гипертонические кризы у детей встречаются относительно редко. Они могут развиваться у детей, у которых ранее было или не было диагностировано повышенное артериальное давление.
Гипертонические кризы обычно возникают при быстром повышении артериального давления. Причины быстрого повышения зависят от возраста. Ее наиболее распространенными причинами являются:
В младенческом возрасте: Врожденные пороки почек, бронхолегочная дисплазия, коарктация аорты, тромбоз почечной вены и другие заболевания, поражающие кровеносные сосуды почек
В детском возрасте: Заболевание почечной ткани, заболевания, поражающие кровеносные сосуды почек, гормональные нарушения, лекарственные препараты и токсины
В подростковом возрасте: Заболевание почечной ткани, отказ от приема препаратов, назначенных для снижения артериального давления, а также прием таких препаратов, как стимуляторы (например, амфетамины и кокаин), анаболические стероиды, кортикостероиды или некоторые оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки)
При отсутствии своевременного лечения гипертонического криза обычно развивается прогрессирующее поражение одного или нескольких жизненно важных органов, особенно следующих:
Головной мозг, что может привести к нарушению функции головного мозга, судорожным припадкам и даже коме
Сердце, что может привести к сердечной недостаточности
Глаза, что может привести к отеку зрительного нерва и кровоизлиянию в сетчатку
Почки, которые могут привести к дисфункции почек или почечной недостаточности
В отсутствие лечения гипертонический криз может привести к смерти.
Неосложненный гипертонический криз — это тяжелое повышение артериального давления, которое еще не вызвало достаточно выраженного поражения органов, чтобы вызвать появление симптомов.
Симптомы гипертонических кризов у детей
Артериальное давление очень высокое, обычно на уровне 2-й (тяжелой) стадии повышенного артериального давления или выше (140/90 или выше).
У детей первыми симптомами гипертонического криза обычно являются головная боль, вялость (летаргия), спутанность сознания, судорожные припадки, а у младенцев — раздражительность. Дети могут впасть в кому.
У детей может наблюдаться учащенное сердцебиение, боль в груди, одышка и/или отек лодыжек. Может ухудшиться зрение.
Диагностика гипертонических кризов у детей
Измерение артериального давления
Обследование для оценки поражения органов
При подозрении на гипертонический криз для измерения артериального давления врачи используют осциллометр, а не стетоскоп. Осциллометр регистрирует артериальное давление автоматически и быстро, что помогает измерять его по мере необходимости (каждые 2–3 минуты). Повторное измерение артериального давления проводят с помощью сфигмоманометра и стетоскопа для подтверждения полученного результата. По возможности врачи проводят внутриартериальный мониторинг артериального давления, который включает введение небольшой пластиковой трубки в артерию и ее подключение к монитору давления. Эти мониторы артериального давления измеряют артериальное давление непрерывно и также более точны, чем другие устройства.
Врачи собирают медицинский анамнез, который включает вопросы о текущих симптомах ребенка, любых заболеваниях, которые есть у ребенка, и о любых лекарственных препаратах, которые принимает ребенок.
Проводится тщательное физикальное обследование, а также стандартные анализы крови и мочи.
Также проводятся исследования, чтобы определить, повреждены ли жизненно важные органы, и, если да, то насколько они повреждены. В число исследований входят
Электрокардиография (ЭКГ), рентгенологическое исследование органов грудной клетки и, по возможности, эхокардиография для выявления заболеваний сердца
Общий анализ мочи для скрининга на наличие аномалий почек
Анализы крови для выявления поражения почек или гормональных аномалий
Общий анализ крови для выявления аномального количества клеток крови, особенно тромбоцитов (которые способствуют свертыванию крови)
Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головы для выявления новообразования или кровоизлияния в головной мозг и исключения других возможных причин симптомов, связанных с головным мозгом
Тесты на наркотики и беременность у подростков
Если повышенное артериальное давление у ребенка ранее не диагностировалось или не оценивалось, позже можно провести другие обследования для определения причины повышенного артериального давления.
Лечение гипертонических кризов у детей
При гипертонических кризах госпитализация в отделение реанимации и интенсивной терапии и внутривенное введение препаратов для снижения артериального давления
При неосложненных гипертонических кризах — госпитализация в отделение неотложной помощи или больницу и назначение пероральных препаратов для снижения артериального давления (в некоторых случаях требуется внутривенное введение препаратов)
Детей с гипертоническим кризом быстро госпитализируют в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) или, если ОРИТ не доступно, в отделение неотложной помощи, чтобы их можно было быстро лечить, обследовать и тщательно наблюдать за ними. Там препараты для снижения артериального давления (гипотензивные препараты) могут вводиться в вену (внутривенно) как можно скорее.
Цель лечения гипертонических кризов заключается в достаточном снижении артериального давления, чтобы исключить риск возникновения опасных для жизни симптомов и остановить дальнейшее повреждение жизненно важных органов.
При гипертонических кризах предпочтительными внутривенными препаратами являются лабеталол и никардипин.
Если предпочтительные препараты не могут быть использованы или не действуют, можно использовать другие внутривенные препараты, к которым относятся натрия нитропруссид, гидралазин и эсмолол.
После снижения артериального давления врачи могут назначать детям лекарственные препараты внутрь (перорально).
Детей с неосложненным гипертоническим кризом (тяжелая гипертензия, но без симптомов и проблем со стороны органов) также госпитализируют в больницу или отделение неотложной помощи и немедленно обследуют, но артериальное давление не нужно снижать так быстро, как в случае гипертонического криза. Этим детям обычно назначают лекарственные препараты внутрь. Иногда требуется внутривенное введение лекарственных препаратов.
При неосложненных гипертонических кризах назначают прием клонидина, гидралазина, израдипина или миноксидила внутрь.
По возможности, детей с любым из этих заболеваний должен лечить врач или специалист, имеющий опыт лечения тяжелого повышенного артериального давления у детей.
Лекарственные препараты для лечения гипертонических кризов у детей
Тип
Лекарственные препараты*
Некоторые побочные эффекты
Лабеталол
Может вызывать аномальное замедление частоты сердечных сокращений или свистящие хрипы
Никардипин
Может вызывать учащенное сердцебиение
Может повышать уровень циклоспорина или такролимуса в крови детей, принимающих эти препараты
Гидралазин †
Головная боль, учащенное сердцебиение
Натрия нитропруссид †
Может вызывать отравление цианидом при использовании в течение более 72 часов или при использовании у детей с почечной недостаточностью
Может повышать давление внутри черепа
Эсмолол †
Может вызывать тяжелое аномальное замедление частоты сердечных сокращений
* Перечисленные препараты вводятся в вену (внутривенно).
† Этот препарат применяется, если не могут быть использованы лабеталол или никардипин или они неэффективны.
Лекарственные препараты для лечения неосложненных гипертонических кризов у детей
Тип
Лекарственные препараты*
Некоторые побочные эффекты
Клонидин
Значимая сонливость, утомляемость, головокружение, сухость во рту
Гидралазин
Головная боль, учащенное сердцебиение
Исрадипин
Распространенные побочные эффекты: Приливы крови, отек голеней или кистей рук
Тяжелые побочные эффекты: Ангионевротический отек (аллергический отек, который поражает лицо, губы и дыхательное горло и может мешать дыханию)
Миноксидил
Распространенные побочные эффекты: Головокружение, слишком низкое артериальное давление, задержка жидкости
Тяжелые побочные эффекты: Сердечная недостаточность, задержка жидкости в легких, синдром Стивенса-Джонсона
* Эти препараты принимаются внутрь (перорально).