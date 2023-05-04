Агрессивное поведение у детей и подростков

Многие дети и подростки иногда вступают в физическую конфронтацию с другими людьми, но большинство детей и подростков перестают проявлять жестокое поведение или не участвуют в преступлениях, сопровождающихся насилием. Однако дети, проявляющие агрессивное поведение до наступления половой зрелости, могут быть подвержены большему риску совершения преступлений.

Многие факторы риска насилия среди молодежи связаны с длительным или повторяющимся стрессом. Этот стресс может негативно влиять на развитие головного мозга. Известные факторы риска агрессивного поведения включают следующее:

подверженность насилию или насильственная виктимизация в анамнезе;

проблемы с развитием или поведением;

алкоголизм и ненадлежащее использование наркотиков воспитателями ребенка или подростка;

жесткие, слабые или непоследовательные дисциплинарные меры или пренебрежение со стороны родителей или воспитателей;

связь со сверстниками-правонарушителями или вступление в банду;

жизнь в сообществе с ограниченными экономическими возможностями, высоким уровнем распада семьи или социальной дезорганизацией;

Доступ к огнестрельному оружию

Существует взаимосвязь между насилием и доступом к огнестрельному оружию, воздействием насилия через СМИ (например, социальные медиа и новостные платформы), а также с жестоким обращением с детьми и бытовым насилием в семье.

Жестокие видеоигры и могут снижать восприимчивость детей к жестокости. Эксперты не считают, что они действительно вызывают жестокость у детей, однако те дети, которые подвергаются их влиянию, более привычны к тому, что жестокость — это часть жизни.

(См. также Общие сведения о поведенческих проблемах у детей).

Участие в банде Участие в молодежной банде связано с жестоким поведением, зачастую с применением огнестрельного оружия. Возраст членов банды обычно составляет от 13 до 24 лет. Банды обычно имеют название и идентифицирующие символы, например, особый стиль одежды, использование некоторых знаков, подаваемых руками, татуировки или граффити. Некоторые банды требуют, чтобы потенциальные члены выполнили произвольные акты насилия, прежде чем их примут в банду. Рост насилия, в котором принимают участие молодежные банды, является причиной (по крайней мере отчасти) распространения и употребления наркотиков, особенно метамфетамина и героина.

Запугивание Запугивание — это намеренное причинение психологического или физического вреда более слабым детям. До одной трети детей, возможно, имеют отношение к запугиванию — в качестве обидчика, жертвы, или и того, и другого. Социальный стресс, например, низкий семейный доход и низкий уровень образования родителей, являются факторами риска запугивания. Запугивание может проявляться в нескольких формах, в том числе: Постоянное поддразнивание

Угрозы или запугивание

Преследования

Нападения с применением насилия

Киберзапугивание (с использованием электронной почты, текстовых сообщений, соцсетей и других электронных средств коммуникации для угроз и/или распространения оскорбительной информации) «Секстинг», или отправка сообщений или фотографий сексуального содержания (обычно с помощью мобильного телефона), может быть формой киберзапугивания, если сообщения или фотографии целенаправленно передаются другим людям, чтобы скомпрометировать или причинить вред ребенку, который создал сообщение или фотографию или появился на них. Целью агрессора является повышение своей самооценки. Многие из них часто отмечают, что запугивание создает ощущение силы и контроля. Жертвы часто никому не рассказывают о запугивании, потому что им стыдно, потому что они считают, что ничего не будет сделано, или потому что они боятся мести обидчика. Дети, которые подвергаются запугиванию, могут достигнуть критической точки, когда они могут нанести ответный удар с потенциально опасными или катастрофическими последствиями. Плохой исход грозит и обидчикам, и их жертвам. Жертвам грозит риск причинения физического вреда здоровью, развития заниженной самооценки, тревоги, депрессии и пропусков занятий. Многие жертвы запугивания сами становятся хулиганами. Хулиганы с большей вероятностью могут попасть в тюрьму в дальнейшей жизни. Хулиганы с меньшей вероятностью остаются учиться в школе, трудоустраиваются или имеют стабильные отношения во взрослом возрасте.