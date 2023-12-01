Нейрофиброматоз

NF1 обычно не вызывает никаких симптомов, но у большинства людей с NF1 развиваются характерные пятна цвета кофе с молоком или уплотнения под кожей. Люди могут не обращать внимание на эти пятна или уплотнения. Тем не менее, если нейрофибромы сдавливают нерв, который они окружают, люди могут замечать покалывание или слабость в областях возле уплотнений.

Пятна цвета кофе с молоком появляются примерно у 90 % больных детей. Они коричневого цвета кофе с молоком и развиваются на коже груди, спины, таза и складок локтей и коленей. Такие плоские пятна обычно уже присутствуют при рождении или появляются в течение первого года жизни. Дети, у которых нет нейрофиброматоза, могут иметь два или три пятна цвета кофе с молоком, но у детей с нейрофиброматозом NF1 имеется шесть или более таких пятен.

Нейрофибромы и пятна цвета кофе с молоком Скрыть подробности На этой фотографии показаны множественные нейрофибромы (выпуклые розовые или бежевые бугорки) и пятна цвета кофе с молоком (плоские коричневатые очаги) на спине у пациента с нейрофиброматозом. Д-Р ХАРУТ ТАНЬЕЛИАН (DR HAROUT TANIELIAN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Нейрофибромы Изображение MEDICIMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Нейрофибромы, которые развиваются в коже встречаются часто. В возрасте от 10 до 15 лет могут начать появляться нейрофибромы, имеющие различные размеры и форму. Количество наростов может не достигать 10 или составлять несколько тысяч. Они могут быть цвета кожи, а также розового или бежевого цвета и обычно не вызывают других симптомов.

Нейрофибромы, которые развиваются под кожей, могут приводить к возникновению таких структурных аномалий, как чрезмерный изгиб позвоночника (кифосколиоз), деформация ребер, увеличение длинных костей рук и ног, а также дефекты костей ног или черепа. Если поражается костная ткань, окружающая глазное яблоко, глаза выпячиваются. Нейрофибромы, которые развиваются под кожей, также могут поражать нервы, ведущие от мозга к различным частям головы, шеи и туловища (черепные нервы).

Нейрофибромы, которые развиваются в нервах, могут поражать любой нерв в организме. Они часто растут на корешках спинномозговых нервов (элементах спинномозговых нервов, представляющих собой ответвления спинного мозга по всей длине позвоночника). Если нейрофибромы располагаются на таких участках, то они, как правило, приводят к незначительным проблемам или не вызывают их вообще. Но если нейрофибромы давят на спинной мозг, они могут вызвать паралич или потерю чувствительности на определенных участках тела (в зависимости от того, какая часть спинного мозга сдавливается). Если нейрофибромы сдавливают периферические нервы, то эти нервы могут перестать нормально функционировать, что в некоторых случаях приводит к возникновению болей, покалывания, онемения или слабости. Опухоли, поражающие нервы головы, могут вызывать слепоту, головокружение, нарушение координации или слабость.

Могут развиться и другие проблемы. Они включают:

Опухоль зрительного нерва (глиома зрительного нерва)

Узелки Лиша (доброкачественные новообразования на радужной оболочке [окрашенной части глаза])

Выпячивания в стенках артерий (аневризмы) или закупорка артерий

Слегка увеличенная головка

нарушение способности к обучению;

Лейкоз

Злокачественные опухоли, иногда в головном мозге или вдоль периферических нервов

Глиомы зрительного нерва могут не вызывать симптомов или же могут увеличиваться в достаточной степени, чтобы сдавливать зрительный нерв и нарушать зрение, или даже становиться причиной слепоты. Эти опухоли обычно могут выявляться до времени достижения ребенком 5-летнего возраста и редко развиваются после 10-летнего возраста.

Узелки Лиша при нейрофиброматозе Скрыть подробности На этой фотографии показаны узелки Лиша, коричневатые образования на радужной оболочке (цветной части глаза). С разрешения издателя. Из статьи Kotagal S, Bicknese A, Eswara M: Atlas of Clinical Neurology (Атлас клинической неврологии). Под редакцией RN Rosenberg. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Как правило, нейрофиброматоз прогрессирует медленно. По мере увеличения количества нейрофибром может появляться все больше неврологических проблем.