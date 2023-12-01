Нейрофиброматоз — это группа генетических нарушений, при которых под кожей и на других частях тела образуются множественные мягкие мясистые новообразования (нейрофибромы), а на коже часто образуются плоские пятна цвета кофе с молоком.
Причиной нейрофиброматоза являются мутации в определенных генах.
Кроме новообразований под кожей и пятен цвета кофе с молоком, у людей могут присутствовать аномалии со стороны костей, нарушение координации, слабость, необычные ощущения или проблемы со слухом и зрением.
Для поиска уплотнений и наростов врачи проводят физикальное обследование, сверяются с установленными критериями и иногда проводят визуализирующие исследования головы.
Опухоли могут удаляться хирургическим путем или, если они злокачественные, их могут лечить с использованием лучевой терапии или химиотерапии.
Нейрофиброматоз — это нейрокожный синдром. Нейрокожный синдром вызывает проблемы, которые поражают головной мозг, позвоночник и нервы (нейро) и кожу (кожный).
Нейрофибромы представляют собой доброкачественные наросты телесного цвета, состоящие из шванновских клеток (формирующих оболочку вокруг периферических нервных волокон), а также других клеток, поддерживающих периферические нервы (нервы за пределами головного и спинного мозга).
Типичная структура нервной клетки
Нервная клетка (нейрон) состоит из крупного тела клетки и нервных волокон — одного длинного отростка (аксона) для отсылки импульсов, а также обычно многочисленных разветвленных отростков (дендритов) для приема импульсов. Импульсы от аксона проходят через синапс (место контакта между двумя нервными клетками) к дендриту другой клетки.
В головном и спинном мозге каждый крупный аксон окружен олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — шванновскими клетками. Мембраны нервных клеток состоят из жира (липопротеина) под названием миелин. Мембраны плотно облегают аксон, образуя многослойную оболочку. Эта миелиновая оболочка напоминает изоляцию в электрических проводах. Нервные импульсы в нервах с миелиновой оболочкой перемещаются значительно быстрее по сравнению с нервами, не имеющими такой оболочки.
Нейрофибромы, которые могут располагаться под кожей и походить на небольшие шишки, обычно начинают появляться после полового созревания.
Типы нейрофиброматоза
Существует три типа нейрофиброматоза:
Нейрофиброматоз 1-го типа (NF1)
NF1 (также известный как болезнь фон Реклингхаузена) поражает примерно 1 из 4650 человек. Нейрофибромы развиваются вдоль периферических нервов, например, под кожей или в коже, либо рядом со спинным мозгом. Иногда опухоли образуются в нервах, соединяющих головной мозг с глазами (зрительные нервы). Также могут быть поражены кости и мягкие ткани (например, мышцы).
Шванноматоз, связанный с NF2 (NF2)
NF2 поражает приблизительно 1 из 25 000 человек. Он приводит к возникновению опухолей слухового нерва (соединяющего внутреннее ухо и головной мозг), которые называют вестибулярнымы шванномами (невриномами слухового нерва), и, в некоторых случаях, опухолей в головном мозге или в тканях, покрывающих головной или спинной мозг (мозговые оболочки). Опухоли в мозговых оболочках называют менингиомами. Они не злокачественные.
Шванноматоз, не связанный с NF2 (шванноматоз)
Шванноматоз встречается редко. Шванномы — это новообразования, состоящие главным образом из Шванновских клеток. Они развиваются вокруг позвоночника, черепно-мозговых нервов и периферических нервов, но вестибулярные шванномы не развиваются.
Причины нейрофиброматоза
Примерно у половины людей с нейрофиброматозом заболевание является наследственным. Для развития заболевания человеку достаточно унаследовать всего один ген, отвечающий за нейрофиброматоз, от одного из родителей (доминантный тип наследования); вероятность того, что ребенок унаследует заболевание от родителя с таким геном, составляет 50 %. Большинство генов, отвечающих за формирование нейрофиброматоза, определены.
У других людей нейрофиброматоз развивается в результате спонтанной (не унаследованной) генной мутации. В семейном анамнезе таких людей заболевание отсутствует.
Могут иметь место разные типы мутаций — как наследственные, так и спонтанные. Тяжесть расстройства зависит от типа мутации.
Симптомы нейрофиброматоза
Нейрофиброматоз 1-го типа (NF1)
NF1 обычно не вызывает никаких симптомов, но у большинства людей с NF1 развиваются характерные пятна цвета кофе с молоком или уплотнения под кожей. Люди могут не обращать внимание на эти пятна или уплотнения. Тем не менее, если нейрофибромы сдавливают нерв, который они окружают, люди могут замечать покалывание или слабость в областях возле уплотнений.
Пятна цвета кофе с молоком появляются примерно у 90 % больных детей. Они коричневого цвета кофе с молоком и развиваются на коже груди, спины, таза и складок локтей и коленей. Такие плоские пятна обычно уже присутствуют при рождении или появляются в течение первого года жизни. Дети, у которых нет нейрофиброматоза, могут иметь два или три пятна цвета кофе с молоком, но у детей с нейрофиброматозом NF1 имеется шесть или более таких пятен.
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Нейрофибромы, которые развиваются в коже встречаются часто. В возрасте от 10 до 15 лет могут начать появляться нейрофибромы, имеющие различные размеры и форму. Количество наростов может не достигать 10 или составлять несколько тысяч. Они могут быть цвета кожи, а также розового или бежевого цвета и обычно не вызывают других симптомов.
Нейрофибромы, которые развиваются под кожей, могут приводить к возникновению таких структурных аномалий, как чрезмерный изгиб позвоночника (кифосколиоз), деформация ребер, увеличение длинных костей рук и ног, а также дефекты костей ног или черепа. Если поражается костная ткань, окружающая глазное яблоко, глаза выпячиваются. Нейрофибромы, которые развиваются под кожей, также могут поражать нервы, ведущие от мозга к различным частям головы, шеи и туловища (черепные нервы).
Нейрофибромы, которые развиваются в нервах, могут поражать любой нерв в организме. Они часто растут на корешках спинномозговых нервов (элементах спинномозговых нервов, представляющих собой ответвления спинного мозга по всей длине позвоночника). Если нейрофибромы располагаются на таких участках, то они, как правило, приводят к незначительным проблемам или не вызывают их вообще. Но если нейрофибромы давят на спинной мозг, они могут вызвать паралич или потерю чувствительности на определенных участках тела (в зависимости от того, какая часть спинного мозга сдавливается). Если нейрофибромы сдавливают периферические нервы, то эти нервы могут перестать нормально функционировать, что в некоторых случаях приводит к возникновению болей, покалывания, онемения или слабости. Опухоли, поражающие нервы головы, могут вызывать слепоту, головокружение, нарушение координации или слабость.
Могут развиться и другие проблемы. Они включают:
Опухоль зрительного нерва (глиома зрительного нерва)
Узелки Лиша (доброкачественные новообразования на радужной оболочке [окрашенной части глаза])
Выпячивания в стенках артерий (аневризмы) или закупорка артерий
Слегка увеличенная головка
Злокачественные опухоли, иногда в головном мозге или вдоль периферических нервов
Глиомы зрительного нерва могут не вызывать симптомов или же могут увеличиваться в достаточной степени, чтобы сдавливать зрительный нерв и нарушать зрение, или даже становиться причиной слепоты. Эти опухоли обычно могут выявляться до времени достижения ребенком 5-летнего возраста и редко развиваются после 10-летнего возраста.
Как правило, нейрофиброматоз прогрессирует медленно. По мере увеличения количества нейрофибром может появляться все больше неврологических проблем.
Шванноматоз, связанный с NF2 (NF2)
При NF2 вестибулярные шванномы развиваются на одном или обоих слуховых нервах. Опухоли сдавливают нервы и могут вызывать потерю слуха, звон в ушах (тиннит), неустойчивость походки, головокружение и, иногда, головную боль или слабость в частях лица. Первые симптомы могут появиться в детстве или в молодом взрослом возрасте.
Также могут наблюдаться другие типы опухолей, включая глиомы и менингиомы. У некоторых рано развивается катаракта.
Шванноматоз, не связанный с NF2 (шванноматоз)
При шванноматозе доброкачественные опухоли (шванномы) могут развиваться почти в любом нерве организма, кроме слуховых нервов, поэтому у людей, страдающих шванноматозом, не связанным с NF2, вестибулярные шванномы отсутствуют. У некоторых людей много шванном, но у других их может быть всего несколько.
Первым симптомом шванноматоза обычно является боль, которая способна возникать в любой части тела и может становиться хронической и сильной. У некоторых людей может возникать онемение, покалывание или слабость в пальцах рук и ног. В зависимости от местонахождения шванном могут развиваться другие симптомы. Симптомы развиваются, когда шванномы сдавливают нервы головы, позвоночника или туловища.
Диагностика шванноматоза
Обследование врачом;
Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография
Иногда генетический анализ
У большинства людей нейрофиброматоз обнаруживается при плановом обследовании, посещении врача в связи с косметическими проблемами по поводу пятен или при обследовании, необходимом из-за наличия нейрофиброматоза в семейном анамнезе.
Врачи ставят диагноз всех трех типов нейрофиброматоза на основании изменений, обнаруженных во время детального физикального обследования, например, пятен цвета кофе с молоком или бугорков под кожей вдоль нервов. Врачи используют установленные критерии, помогающие им определить, какой тип заболевания может быть у человека.
Для выявления новообразований в голове и рядом со спинным мозгом у больных с неврологическими симптомами врачи обычно проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ).
Врачи проводят генетический анализ людям, у которых, по их мнению, может быть нейрофиброматоз, но которые не отвечают всем необходимым критериям.
Лечение нейрофиброматоза
При нейрофибромах, которые проявляются симптомами, возможно хирургическое вмешательство или удаление их с помощью лазера или электрокаутера.
При злокачественных опухолях — химиотерапия
При вестибулярных шванномах — иногда бевацизумаб.
Для лечения шванноматоза, не связанного с NF2, — купирование боли.
Метода, который позволил бы остановить прогрессирование нейрофиброматоза или вылечить заболевание, не существует.
Отдельные нейрофибромы, которые вызывают тяжелые симптомы, обычно могут быть удалены хирургическим путем или, если они малы, лазером или электрическим током (электрокаутеризация). Иногда для хирургического удаления нейрофибромы требуется также удаление нерва.
При развитии злокачественных опухолей проводится химиотерапия.
Лечение вестибулярных шванном в заключается главным образом в хирургическом удалении. Медленно растущие опухоли могут не требовать немедленного хирургического вмешательства. Быстро растущие опухоли можно лечить с помощью инъекций препарата под названием бевацизумаб, который блокирует фактор роста эндотелия сосудов. Поскольку вестибулярные шванномы могут влиять на слух, все пациенты, страдающие шванноматозом, связанным с NF2, должны пройти обследование у аудиолога (медицинского работника, который выявляет, оценивает и лечит нарушения слуха и равновесия).
Лечение шванном при шванноматозе, не связанном с NF2, часто состоит в длительном купировании боли. Шванномы удаляют хирургическим путем только в случае неконтролируемой боли или если шванномы вызывают неврологические проблемы, такие как слабость или покалывание.
Нейрофиброматоз может передаваться по наследству, поэтому людям с этим заболеванием, которые планируют иметь детей, рекомендуется проходить генетическое консультирование. Вероятность развития этого заболевания у ребенка человека с нейрофиброматозом составляет 50 %. Если человек, у которого отсутствует нейрофиброматоз, имеет ребенка с таким заболеванием, то вероятность того, что заболевание обнаружится и у следующего ребенка, крайне невелика.