Судорожные припадки — это периодические нарушения электрической активности головного мозга, которые приводят к временной дисфункции головного мозга в той или иной степени.

Когда у более взрослых младенцев или детей младшего возраста возникают судорожные припадки, часто у них присутствуют типичные симптомы, например, у них трясется или подергивается какая-то часть тела или все тело, но новорожденные могут только чмокать губами, непроизвольно жевать или периодически резко расслабляться.

Для диагностики заболевания проводится электроэнцефалография (ЭЭГ), а для того, чтобы попытаться определить его причину, выполняются анализы крови и мочи, визуализирующее обследование головного мозга и, в некоторых случаях, спинномозговая пункция.

Когда у ребенка случается судорожный припадок, родители или лица, осуществляющие уход, должны попытаться уберечь ребенка от травм, например, удерживая ребенка вдали от ступенек, острых предметов и других потенциальных источников опасности. Им не следует вкладывать в рот ребенку какие-либо предметы и пытаться придержать его язык.

Лечение направлено в основном на устранении причины, но если судорожные припадки продолжаются после излечения причины, детям назначают противосудорожные препараты.

Судорожные припадки — это аномальные неконтролируемые электрические разряды в нервных клетках головного мозга либо в его части. Этот аномальный разряд может вызывать

Судороги

Непроизвольные движения

Изменения сознания

Нарушения чувствительности

Конвульсии — это сильные непроизвольные, подергивания и/или скованность мышц, затрагивающие большой участок тела.

Эпилепсия не является специфическим заболеванием, но часто сопровождается повторяющимися судорожными припадками с выявленной причиной или без нее.

Судорожные припадки у детей часто схожи с судорожными припадками у взрослых. Тем не менее, некоторые типы судорожных припадков, например, фебрильные судорожные припадки и младенческие судороги, встречаются только у детей.

Определенные состояния, наблюдающиеся у детей, например, аффективно-респираторные приступы и ночные кошмары, могут напоминать судорожные припадки, но в действительности ими не являются, поскольку при таких состояниях аномальная электрическая активность в головном мозге отсутствует.

наличии эпилепсии; Под термином «эпилептический статус» понимают один продолжительный судорожный припадок или несколько коротких судорожных припадков, возникающих без возвращения в сознание между ними. Дети с эпилептическим статусом подвергаются риску повреждения головного мозга, поэтому необходимо немедленное лечение всех судорожных припадков, длящихся более 5 минут.

Причины судорожных припадков у детей У новорожденных судорожные припадки могут быть вызваны: Временными нарушениями обмена веществ, например, низким уровнем сахара в крови

Серьезным заболеванием, например, пороком развития головного мозга, травмой головного мозга во время беременности, кислородным голоданием во время родов или серьезной инфекцией

Наследственными заболеваниями, которые возникают в результате генных мутаций, например, наследственное нарушение обмена веществ

Использованием матерью некоторых лекарственных препаратов во время беременности Судорожные припадки, вызванные врожденными нарушениями метаболизма, обычно проявляются в младенчестве или в детстве. Таблица Некоторые причины судорожных припадков у новорожденных, младенцев и детей Таблица У младенцев более старшего возраста и детей причина судорожных припадков может быть неизвестна. Фебрильные судорожные припадки довольно часто встречаются у маленьких детей. Фебрильные судорожные припадки могут быть наследственными.

Симптомы судорожных припадков у детей У новорожденных распознать судорожные припадки бывает сложно. Новорожденные могут непроизвольно чмокать губами или совершать жевательные движения. Может казаться, что их глаза смотрят в разных направлениях. Время от времени у них может наступать вялость и/или прекращение дыхания. У более старших младенцев и маленьких детей все тело целиком или его часть может трястись, подергиваться или напрягаться. Конечности могут непроизвольно двигаться. Дети могут пристально смотреть в одну точку или терять ориентацию, у них могут быть необычные ощущения (например, онемение или покалывание) в разных частях тела, или необычные чувства (например, сильный беспричинный страх). Знаете ли Вы, что...

Диагностика судорожных припадков у детей Электроэнцефалография

Другие исследования для выявления причины в зависимости от имеющихся у ребенка симптомов и результатов физикального обследования Детей, у которых возникают судорожные припадки, немедленно обследуют для выявления серьезных причин и причин, которые могут быть скорректированы. Если у ребенка случился судорожный припадок, врачи проводят физикальное обследование. Они также спрашивают родителей, страдает ли кто-либо из родственников судорожными припадками. Для выявления аномальной электрической активности в головном мозге выполняется электроэнцефалография (ЭЭГ — обследование, в ходе которого с помощью датчиков, установленных на голове, осуществляется запись волн, излучаемых головным мозгом). Младенцам и детям ЭЭГ делают во время бодрствования и во время сна. Врачи проводят другие исследования для выявления причины с учетом имеющихся у ребенка симптомов и результатов физикального обследования. Эти обследования могут быть следующими: измерение уровня кислорода в крови с использованием датчика, закрепленного на пальце (пульсоксиметрия), для выявления низкого уровня кислорода;

анализы крови для определения уровня сахара (глюкозы), кальция, магния, натрия и других веществ в крови для выявления расстройств обмена веществ;

спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для получения образца жидкости, окружающей головной и спинной мозг (спинномозговой жидкости), которую анализируют и проверяют на наличие инфекций и других заболеваний головного мозга;

посевы крови и мочи для проверки на наличие инфекций;

визуализирующие обследования головного мозга, такие, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) для выявления пороков развития головного мозга, кровотечения, опухолей и других структурных повреждений мозговой ткани (например, вследствие инсульта);

генетические анализы для выявления генетических заболеваний, которые могут быть связаны с судорожными припадками; Лабораторное исследование Объемная метаболическая панель (CMP)

Лечение судорожных припадков у детей Неотложные меры

Лечение причины

Противосудорожные препараты

Иногда хирургическое вмешательство или другие процедуры в случае неэффективности лекарственных препаратов Лечение судорожных припадков у младенцев и детей направлено главным образом на причину судорожных припадков. Например, детям с бактериальной инфекцией назначают антибиотики, а детям с низким уровнем сахара (глюкозы) в крови вводят глюкозу. К другим поддающимся лечению причинам относятся аномальные уровни натрия, кальция и магния в крови, а также некоторые опухоли и вирусные инфекции. Иногда дети должны принимать лекарственные препараты для контроля судорожных припадков (противосудорожные препараты), особенно в случаях, когда причину невозможно скорректировать. Если лекарственные препараты неэффективны, может быть рекомендовано хирургическое вмешательство. Неотложные меры Когда у ребенка случается судорожный припадок, родители или лица, осуществляющие уход, должны предпринять следующие действия, чтобы попытаться уберечь ребенка от причинения вреда: Уложить ребенка, повернув его на бок.

Проследить за тем, чтобы рядом с ребенком не было потенциальных источников опасности (например, ступенек или острых предметов).

Не вкладывать в рот ребенку никакие предметы и не пытаться придержать его язык. После завершения судорожного припадка родители или другие лица, осуществляющие уход, должны делать следующее: Оставаться с ребенком до тех пор, пока он полностью не придет в себя.

Следить за тем, чтобы ребенок дышал; если дыхание отсутствует, начать делать ребенку искусственное дыхание рот-в-рот (если у ребенка судороги, попытки восстановить дыхание являются нецелесообразными и могут повредить ребенку или человеку, делающему ему искусственное дыхание) и вызвать службу экстренной медицинской помощи.

Не давать ребенку пищу, жидкости или пероральные лекарственные препараты до тех пор, пока он полностью не придет в себя.

Проверять температуру, и, если температура повышена, снижать ее. Жар можно снизить, давая ребенку ацетаминофен в форме свечей, которые вводят в прямую кишку, если ребенок без сознания или слишком мал, чтобы принимать лекарственные препараты внутрь, или давая ацетаминофен или ибупрофен внутрь, если ребенок в сознании. Также следует снять теплую одежду. Если возникает что-либо из перечисленного ниже, необходимо вызвать скорую помощь: Если судорожный припадок произошел у ребенка впервые.

Судорожный припадок продолжается более 5 минут.

Во время судорожного припадка ребенок получил травму или после судорожного припадка ему трудно дышать.

Сразу же возник другой судорожный припадок. После первого случая судорожного припадка всех детей необходимо отвозить в больницу в отделение неотложной помощи. Что касается детей, про которых уже известно, что у них имеется судорожное расстройство, то их родителям необходимо заранее поговорить с врачом о том, когда, где и как необходимо обследоваться в случае возникновения следующего судорожного припадка. Чтобы прекратить судорожный припадок, который длится 5 минут или более (в целях профилактики развития эпилептического статуса), врачи обычно назначают лекарственные препараты. Это седативные и противосудорожные препараты. Эти лекарственные препараты обычно вводятся в вену (внутривенно). Если лекарственный препарат нельзя ввести внутривенно, то можно ввести седативный гель в прямую кишку или закапать седативную жидкость в нос (интраназально). Дети, которые получили эти лекарственные препараты, или дети с продолжительным судорожным припадком или с эпилептическим статусом находятся под пристальным наблюдением на предмет выявления проблем с дыханием и артериальным давлением. Если после излечения причины у детей сохраняются судорожные припадки, им внутривенно вводят противосудорожные препараты. За ними тщательно наблюдают для выявления возможных побочных эффектов, например, замедления дыхания. Если противосудорожные препараты контролируют судорожные припадки, их применение можно прекратить до выписки ребенка из отделения для новорожденных или больницы. Вопрос отмены противосудорожных препаратов зависит от причины судорожных припадков, их тяжести и результатов ЭЭГ. Знаете ли Вы, что... Противосудорожные препараты Если у ребенка только один судорожный припадок, ему обычно нет нужды принимать противосудорожные препараты (см. боковую панель Использование лекарственных препаратов для лечения судорожных припадков у детей). Противосудорожные препараты применяются, если судорожные припадки повторяются или есть вероятность их повторения. Если стандартная доза не позволяет адекватно контролировать судорожные припадки, доза противосудорожного препарата обычно повышается. Дозу также можно корректировать по мере роста ребенка и увеличения массы тела. Если первый противосудорожный препарат был эффективен лишь отчасти или имеет тяжелые побочные эффекты, может быть добавлен другой противосудорожный препарат. Противосудорожные препараты могут взаимодействовать с другими лекарственными препаратами, поэтому родители должны сообщить врачу ребенка обо всех лекарственных препаратах и добавках, которые принимает ребенок. Иногда врачи проводят анализы крови для измерения уровня лекарственного препарата, что помогает определить, правильно ли подобрана доза, и принимает ли ребенок лекарственный препарат. Эти анализы иногда повторяют при изменении дозы, если ребенок сильно вырос или когда начат прием нового лекарственного препарата. Необходимость продолжать прием противосудорожных препаратов зависит от причин, вызывающих судорожные припадки, и от того, как долго у ребенка не было припадков. Большинство детей продолжают прием противосудорожных препаратов до тех пор, пока у них не будет судорожных припадков в течение 2 лет. Риск возникновения судорожного припадке после 2 лет без припадков составляет менее 50 %. Однако наличие другого заболевания, которое поражает головной мозг и нервы (например, церебрального паралича) повышает риск наступления следующего судорожного припадка. Когда необходимо прекратить прием противосудорожных препаратов, дозу снижают в течение определенного периода времени, а не отменяют лекарственный препарат сразу. Использование лекарственных препаратов для лечения судорожных припадков у детей Хирургическое вмешательство по поводу судорожных припадков Если у ребенка продолжаются судорожные припадки при приеме двух или более противосудорожных препаратов или при непереносимости побочных эффектов, иногда может быть проведено хирургическое вмешательство (но обычно не новорожденным или младенцам). Такая операция предполагает хирургическое удаление участка мозга. Ее обычно проводят, только когда эпилептические припадки вызваны лишь одним участком в головном мозге и когда этот участок может быть удален без значительного нарушения функциональных способностей ребенка. Иногда эта операция существенно снижает число эпилептических припадков у ребенка. Могут быть проведены обследования, помогающие локализовать участок головного мозга, вызывающий эпилептические припадки. К таким обследованиям относятся: Магнитно-резонансная томография (МРТ) для определения функции отделов головного мозга возле участка, который вызывает судорожные припадки (функциональная МРТ)

Непрерывная видео-ЭЭГ (в ходе которой одновременно записывают мозговые волны и видео ребенка)

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ); Перед хирургическим вмешательством нейрохирург и невролог (обычно специалист по лечению больных с эпилепсией) объясняют родителям риски и преимущества хирургического вмешательства. Тем не менее, даже если хирургическое вмешательство снижает частоту и степень тяжести припадков, многим детям приходится продолжать прием противосудорожных препаратов. Тем не менее, обычно в таких случаях принимаются более низкие дозы или меньшее количество противосудорожных препаратов. Стимуляция блуждающего нерва Стимуляция блуждающего нерва (10-го черепного нерва) иногда может снизить число эпилептических припадков у детей. Считается, что блуждающий нерв имеет косвенные соединения с областями головного мозга, которые нередко задействованы в возникновении припадков. Эта процедура может использоваться у детей в возрасте от 4 лет. Врачи могут рассмотреть возможность использования этой процедуры, когда противосудорожные препараты неэффективны и хирургическое вмешательство по поводу эпилепсии невозможно. Для стимуляции блуждающего нерва врачи имплантируют устройство, по внешнему виду напоминающее кардиостимулятор, под левую ключицу и соединяют с блуждающим нервом в шее проводом, проведенным под кожей. Устройство выглядит как небольшой бугорок под кожей. Устройство постоянно включается и выключается и, таким образом, периодически стимулирует блуждающий нерв. Врач может легко и безболезненно изменять настройки стимулирования нерва с помощью магнитной палочки, положенной на устройство. Кроме того, когда ребенок ощущает, что у него начинается судорожный припадок, или когда члены семьи видят, что начинается припадок, можно использовать магнит (обычно встроенный в браслет), чтобы настроить устройство на более частую стимуляцию нерва. Стимуляция блуждающего нерва используется в дополнение к противосудорожным препаратам. Побочные эффекты включают сиплость голоса, кашель и снижение тембра голоса при стимуляции нерва. При стимуляции блуждающего нерва ребенок обычно становится более возбужденным. Повышенная возбужденность может улучшить внимание, но иногда мешает сну. Стимуляция головного мозга В некоторых случаях проведение электрической стимуляции отдела головного мозга, в котором начинаются судорожные припадки, может прервать судорожный припадок до его начала или сократить продолжительность уже начавшегося припадка. Система реактивной нейростимуляции представляет собой устройство, которое выглядит как кардиостимулятор. Оно имплантируется в черепную коробку. Устройство соединено проводами с одной или двумя областями головного мозга, которые вызывают судорожные припадки. Эта система контролирует электрическую активность головного мозга. При обнаружении необычной электрической активности она стимулирует области головного мозга, которые вызывают судорожные припадки. Система реактивной нейростимуляции используется в дополнение к противосудорожным препаратам. Хирургическое вмешательство для имплантации системы требует общей анестезии. Ребенка оставляют на ночь в больнице. Многие дети могут вернуться к своим повседневным занятиям в течение нескольких дней. Дети не могут ощущать устройство или стимуляцию, а при необходимости устройство можно удалить. Кетогенная диета В некоторых ситуациях врач может назначить кетогенную диету. Эта строгая диета обычно контролируется врачом-диетологом, неврологом и иногда другим медицинским персоналом в специализированном центре. Кетогенная диета очень бедна углеводами и очень богата жирами. Когда организм расщепляет жир для получения энергии, образуются вещества под названием кетоны. У некоторых детей кетоны помогают контролировать судороги. Кетогенная диета должна строго соблюдаться и требует точного измерения количества пищи. Даже один кусочек или вкус пищи, употребление которой ограничено, может привести к возникновению судорог. Детям может быть трудно соблюдать такую строгую диету. Если у детей, соблюдающих кетогенную диету, отмечается существенное улучшение, диету часто продлевают как минимум на 2 года. К побочным эффектам кетогенной диеты относятся низкий уровень сахара в крови, вялость (апатичность) и снижение веса. Иногда вместо нее используется диета Аткинса. Это менее строгая форма кетогенной диеты.

Прогноз при судорожных припадках у детей Прогноз зависит от причины. Сам по себе судорожный припадок, по-видимому, не повреждает мозг и не вызывает долгосрочных проблем, кроме случаев, когда он длится более 30 минут (большинство судорожных припадков длятся лишь несколько минут). Однако многие расстройства, вызывающие судорожные припадки, могут вызывать долгосрочные проблемы. Например, некоторые болезни могут мешать развитию ребенка. Вопрос о том, могут ли определенные типы повторяющихся судорожных припадков влиять на развитие головного мозга, находится на стадии обсуждения.