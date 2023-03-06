Детский церебральный паралич (ДЦП)

Церебральный паралич охватывает группу расстройств, которые включают затрудненные движения и ригидность мышц (спастичность). Он является результатом пороков развития головного мозга, которые возникли в процессе развития головного мозга до рождения или вследствие повреждения мозга до, во время или вскоре после рождения.
Причины церебрального паралича включают повреждение головного мозга, которое может возникать в результате недостатка кислорода или инфекций, и пороки развития головного мозга.
Симптомы варьируют от едва заметной неуклюжести до существенной затрудненности движений одной или нескольких конечностей, паралича и тугоподвижности суставов такой степени, что они вообще не двигаются.
У некоторых детей с церебральным параличом также имеют место умственная отсталость, поведенческие проблемы, проблемы со зрением или слухом и/или судорожные расстройства.
Врачи подозревают такой диагноз, когда дети поздно научаются ходить или когда у них наблюдается задержка развития других моторных навыков, или когда у ребенка ригидные или слабые мышцы.
Церебральный паралич неизлечим, но физиотерапия, реабилитационная и речевая терапия, а также иногда лекарственные препараты и/или операция могут помочь детям реализовать самый высокий возможный потенциал.
Большинство детей с церебральным параличом доживают до взрослого возраста.
Церебральный паралич (ЦП) поражает приблизительно 2–3 из 1000 младенцев, особенно недоношенных младенцев, срок внутриутробного развития которых менее 28 недель.
Детский церебральный паралич — это не заболевание. Он скорее представляет собой совокупность симптомов, возникающих в результате пороков или повреждения частей головного мозга, контролирующих движения мышц (моторные участки). Иногда у детей с церебральным параличом также встречается патология других частей головного мозга. Повреждение головного мозга, которое приводит к церебральному параличу, может произойти во время беременности, во время родов, после родов или в раннем детстве. После повреждения головного мозга состояние не ухудшается, хотя симптомы могут изменяться по мере роста и созревания ребенка. Если нарушение мышечной функции происходит в результате повреждения головного мозга, которое возникает в возрасте после 2 лет, оно не считается церебральным параличом.
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Причины церебрального паралича
Церебральный паралич может быть вызван различными типами повреждений головного мозга, и зачастую присутствует несколько причин одновременно.
В 15–20 % случаев причиной являются проблемы, возникающие непосредственно до, во время и непосредственно после рождения. Эти проблемы включают кислородное голодание во время родов, инфекции и травмы головного мозга.
Иногда к церебральному параличу приводят инфекции, перенесенные во время беременности, в частности, краснуха, токсоплазмоз, вирусная инфекция Зика или цитомегаловирусная инфекция. Иногда пороки развития мозга, вызывающие церебральный паралич, являются следствием генетических нарушений.
Недоношенные дети особенно уязвимы, возможно, отчасти потому, что кровеносные сосуды какой-то части головного мозга у них тонкие и легко кровоточат. Высокий уровень билирубина в крови может привести к повреждению головного мозга под названием билирубиновая энцефалопатия, которое может вызывать церебральный паралич.
К повреждению головного мозга и церебральному параличу могут привести тяжелые заболевания в течение первых двух лет жизни, например, воспаление покрывающих мозг тканей (менингит), тяжелая инфекция кровотока (сепсис), травма и тяжелое обезвоживание.
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Симптомы церебрального паралича
Симптомы церебрального паралича могут варьироваться от неуклюжести до тяжелой спастичности, которая искривляет руки и ноги ребенка, в связи с чем возникает необходимость использовать вспомогательные средства, облегчающие мобильность, например, ортезы, костыли и инвалидные коляски. Поскольку проблемой, вызвавшей церебральный паралич, могут быть затронуты другие части головного мозга, многие дети с церебральным параличом имеют другие проблемы, такие как умственная отсталость, поведенческие проблемы, нарушение зрения и слуха, судорожные расстройства.
Существует четыре основных типа церебрального паралича:
Спастический
атетоидный (или дискинетический);
Атаксический
Смешанное
При всех формах церебрального паралича речь ребенка бывает сложно понимать из-за трудностей с контролем задействованных в речи мышц.
Спастический церебральный паралич
Спастичность — это мышечная скованность, препятствующая нормальному движению.
Спастический церебральный паралич является наиболее распространенным типом и встречается у 80 % детей с церебральным параличом.
При этом типе мышцы становятся скованными (спастичными) и слабыми. Ригидность иногда затрагивает различные части тела:
Обе руки и обе ноги (квадриплегия)
Ноги в большей степени, чем руки (диплегия)
Иногда только одну руку и ногу на одной стороне (гемиплегия)
Изредка только ноги и нижнюю часть тела (параплегия)
Пораженные руки и ноги слабо развиты, тугоподвижны и слабы. Некоторые дети могут ходить зигзагами, при этом одна нога заходит за другую (походка ножницами), некоторые могут ходить на цыпочках.
Могут наблюдаться косые, амблиопичные или блуждающие глаза (косоглазие), а также другие проблемы со зрением.
С наиболее серьезными проблемами сталкиваются дети со спастической квадриплегией. Обычно у них имеет место умственная отсталость (иногда тяжелая) наряду с судорожными припадками и проблемами с глотанием. Дети, имеющие проблемы с глотанием, могут поперхнутся выделениями изо рта и желудка и вдохнуть (аспирировать) их. Аспирация повреждает легкие, вызывая затрудненное дыхание. Повторяющаяся аспирация может привести к необратимому повреждению легких.
Многие дети со спастической гемиплегией или диплегией имеют нормальные умственные способности и с меньшей вероятностью подвержены судорожным припадкам. У детей со спастической параплегией может присутствовать тяжелая умственная отсталость.
Атетоидный церебральный паралич
Атетоз — это непроизвольные извивающиеся движения.
Атетоидный церебральный паралич является вторым наиболее распространенным типом и встречается примерно у 15 % детей с церебральным параличом.
При этом типе происходят спонтанные, медленные и непроизвольные движения рук, ног и тела. Движения могут быть закручивающимися, резкими и судорожными. Сильные эмоции усугубляют движения, а во сне они исчезают.
У детей обычно нормально развит интеллект и редко встречаются судорожные припадки.
Сложность с артикуляцией слов распространена и часто является тяжелой. Если причиной является билирубиновая энцефалопатия, у детей часто бывает глухота и им бывает трудно смотреть вверх.
Атаксический церебральный паралич
Атаксия — это трудности с контролем и координацией движений тела, особенно при ходьбе.
Атаксический церебральный паралич встречается редко.
При этом типе отмечается плохая координация и слабость мышц. Движения становятся нетвердыми, когда дети тянутся за предметом (вид тремора). Дети испытывают трудности, пытаясь быстро двигаться или выполнять действия, требующие точных движений. Они ходят, пошатываясь, широко растравляя ноги.
Смешанный церебральный паралич
При смешанном типе объединяются два из перечисленных выше типов, чаще всего спастический и атетоидный. Этот тип встречается у многих детей с церебральным параличом.
У детей со смешанным типом может наблюдаться тяжелая умственная отсталость.
Диагностика церебрального паралича
Визуализирующие обследования головного мозга;
анализы крови и, иногда, исследования функции нервов и мышц.
Детский церебральный паралич в раннем младенческом возрасте диагностировать трудно. Когда ребенок взрослеет, становится заметной задержки в обучении ходить и развитии других двигательных навыков (развитии моторики), спастичность или отсутствие координации. Определенный тип церебрального паралича часто не удается различить, пока ребенку не исполнится 2 года.
При подозрении на церебральный паралич врачи проводят визуализирующие обследования головного мозга, как правило, магнитно-резонансную томографию (МРТ). Обычно она позволяет обнаружить любые нарушения, которые могут вызывать симптомы.
Врачи также расспрашивают о проблемах во время беременности или родов, и о процессе развития ребенка. Такого рода информация может помочь установить причину.
Хотя лабораторные анализы не могут выявить церебральный паралич, врач может выполнить анализы крови для определения причины и выявления других нарушений.
Если причина по-прежнему неясна или если мышечные нарушения усугубляются или отличаются от тех, которые обычно вызваны церебральным параличом, врачи могут порекомендовать дополнительные обследования, такие как электрические исследования нервов (исследования нервной проводимости) и мышц (электромиографию), а также генетический анализ.
Лечение церебрального паралича
Физиотерапия и трудотерапия, логопедия;
Скобы
ботулотоксин и другие лекарственные препараты для уменьшения спастичности;
Иногда хирургическое вмешательство
Детский церебральный паралич неизлечим, и его симптомы проявляются на протяжении всей жизни. Однако симптомы церебрального паралича можно контролировать, при этом многое можно сделать для улучшения мобильности и независимости ребенка. Цель — дать возможность ребенку стать как можно более независимым.
Физиотерапия, трудотерапия и ортезы могут улучшить мышечный контроль и способность ходить, особенно если начать реабилитацию как можно раньше. Логопедия может помочь сделать речь четче и помочь с проблемами глотания.
Если не поражены все конечности, может помочь лечение движением, индуцированным ограничением. Для этой терапии здоровая конечность обездвиживается во время бодрствования, за исключением конкретных видов деятельности, чтобы вынудить ребенка выполнять движения пораженной конечностью. В результате в головном мозге могут развиться новые пути прохождения нервных импульсов, что позволяет детям лучше использовать пораженную конечность.
Реабилитационные терапевты помогают некоторым детям научиться компенсировать свои мышечные проблемы и выполнять повседневные действия (такие как купание, еда и одевание) самостоятельно. Или врачи могут научить детей использовать приспособления, помогающие им выполнять такие действия.
Могут помочь некоторые лекарственные препараты. При внутримышечном введении ботулотоксина уменьшается способность мышц к неравномерному натяжению суставов и вероятность их стойкого сведения (контрактур). Ботулотоксин, бактериальный токсин, вызывающий ботулизм, парализует мышцы, в которые его вводят. Это тот же лекарственный препарат, который продается под названием Ботокс и используется для разглаживания морщин. В нервы могут вводить другой лекарственный препарат, который стимулирует пораженные мышцы. Этот лекарственный препарат слегка повреждает нервы, ослабляя тягу мышц на сустав.
К числу других лекарственных препаратов, которые используются для уменьшения спастичности, относятся баклофен, бензодиазепины (например, диазепам), тизанидин и иногда дантролен. Все они принимаются внутрь. Некоторые дети с тяжелой спастичностью пользуются имплантируемым насосом, который обеспечивает непрерывную подачу баклофена в жидкость вокруг спинного мозга.
Путем хирургического вмешательства можно рассечь или удлинить сухожилия тугоподвижных мышц, ограничивающих движение. Кроме этого, хирурги могут присоединить сухожилия к разным частям сустава, чтобы сбалансировать натяжение сустава. Иногда купирование некоторых нервных корешков, идущих от спинного мозга (задняя ризотомия), снижает спастичность и может помочь некоторым детям, особенно недоношенным, если спастичность в основном влияет на ноги, а умственное развитие соответствует норме.
Многие дети с церебральным параличом без тяжелой умственной отсталости нормально растут и посещают обычные школы. Некоторым детям нужна интенсивная физиотерапия, специальное образование, они сильно ограничены в своей повседневной деятельности и требуют пожизненной заботы и помощи. Тем не менее, даже дети с тяжелыми симптомами ДЦП могут получать образование и обучаться, что повышает их независимость и чувство собственного достоинства и значительно снижает нагрузку на членов семьи или других лиц, осуществляющих уход.
Родителям доступна информация и консультации, помогающие им понять состояние и потенциал своего ребенка и решать проблемы по мере их возникновения. Любовь, родительская забота в сочетании с содействием государственных и частных учреждений, к числу которых относятся местные учреждения здравоохранения, организации здравоохранения, например, Объединенная ассоциация по детскому церебральному параличу, и профессиональные реабилитационные организации, могут помочь детям раскрыть свой максимальный потенциал.
Прогноз при церебральном параличе
Прогноз обычно зависит от типа церебрального паралича и его тяжести. Большинство детей с церебральным параличом доживают до взрослого возраста. Только у детей с наиболее тяжелым поражением, полностью неспособных к уходу за собой или приему пищи через рот, существенно сокращается продолжительность жизни.
При соответствующем лечении и обучении многие дети, особенно дети со спастической диплегией или гемиплегией, могут вести образ жизни, близкий к нормальному.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Объединенная ассоциация по детскому церебральному параличу (United Cerebral Palsy): много ресурсов для родителей и семей, включая образование, вспомогательные технологии, безопасность, путешествия и транспорт
Miller, F and Bachrach, SJ: Cerebral palsy: A complete guide for caregiving, ed. 3. Baltimore, John Hopkins University Press, 2017.