Детский церебральный паралич (ДЦП)

Церебральный паралич может быть вызван различными типами повреждений головного мозга, и зачастую присутствует несколько причин одновременно.

В 15–20 % случаев причиной являются проблемы, возникающие непосредственно до, во время и непосредственно после рождения. Эти проблемы включают кислородное голодание во время родов, инфекции и травмы головного мозга.

Иногда к церебральному параличу приводят инфекции, перенесенные во время беременности, в частности, краснуха, токсоплазмоз, вирусная инфекция Зика или цитомегаловирусная инфекция. Иногда пороки развития мозга, вызывающие церебральный паралич, являются следствием генетических нарушений.

Недоношенные дети особенно уязвимы, возможно, отчасти потому, что кровеносные сосуды какой-то части головного мозга у них тонкие и легко кровоточат. Высокий уровень билирубина в крови может привести к повреждению головного мозга под названием билирубиновая энцефалопатия, которое может вызывать церебральный паралич.

К повреждению головного мозга и церебральному параличу могут привести тяжелые заболевания в течение первых двух лет жизни, например, воспаление покрывающих мозг тканей (менингит), тяжелая инфекция кровотока (сепсис), травма и тяжелое обезвоживание.