Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — это недостаточно устойчивая или слишком непродолжительная концентрация внимания и/или избыточная активность и импульсивность, не соответствующая возрасту ребенка и мешающая его функционированию или развитию.

СДВГ — это состояние головного мозга, которое присутствует при рождении или развивается вскоре после него.

Одни дети испытывают наиболее серьезные трудности с длительным удержанием внимания, концентрацией и способностью выполнять задания; другие являются слишком активными и импульсивными; у некоторых детей наблюдается сочетание первых и вторых характеристик.

Для постановки диагноза врачи используют опросники, которые заполняют родители и учителя, а также наблюдают за самим ребенком.

Часто детям с таким расстройством требуются психостимуляторы или другие лекарственные препараты, а также структурированная среда, определенный режим, план, регулирующий вмешательство школы, и особые методы родительского воспитания.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) представляет собой один из типов нарушения развития нервной системы.

Однозначного мнения относительно количества детей с этим синдромом не существует, но по приблизительным оценкам СДВГ встречается у 5–15 % детей и вдвое более распространен среди мальчиков.

Многие характерные особенности СДВГ часто обнаруживаются до 4 лет и сохраняются до 12 лет, но могут не создавать серьезных препятствий для школьной успеваемости и социального функционирования до среднего школьного возраста.

Раньше СДВГ называли просто синдромом дефицита внимания (СДВ). Терминология была изменена, поскольку у детей с этим синдромом часто наблюдалась гиперактивность, которая в действительности является физическим проявлением дефицита внимания и импульсивности.

СДВГ имеет три формы:

Невнимательность

Гиперактивность/импульсивность

Комбинированная

Симптомы СДВГ могут быть как легкими, так и тяжелыми; иногда их проявление становится чрезмерным или приводит к возникновению проблем в определенных условиях, например, дома или в школе. Ограничения, накладываемые школой, а также необходимость вести упорядоченный образ жизни делают надлежащее лечение СДВГ особенно важным и необходимым. Хотя некоторые симптомы СДВГ могут наблюдаться у детей, не имеющих этого расстройства, у детей с СДВГ они встречаются чаще и имеют более выраженную форму.

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СДВГ у взрослых Хотя СДВГ считается расстройством у детей и всегда начинается в детском возрасте, его могут не выявить до подросткового или взрослого возраста. Неврологические различия продолжаются и в зрелом возрасте, при этом примерно у половины людей в зрелом возрасте продолжают проявляться и поведенческие симптомы. У взрослых симптомы включают: Трудности с концентрацией внимания

Трудности при выполнении заданий (недостаточные исполнительские навыки)

Беспокойство

резкие перепады настроения;

нетерпеливость;

Трудности в поддержании отношений СДВГ может быть труднее диагностировать во взрослом возрасте. Симптомы могут быть схожими с симптомами психических расстройств, включая расстройства настроения и тревожные расстройства. Взрослые, которые злоупотребляют алкоголем и легкими наркотиками, могут также иметь подобные симптомы. Врачи просят взрослых заполнять опросники для диагностики СДВГ, но им также может понадобиться школьная документация, чтобы подтвердить характерные симптомы невнимательности или импульсивности. Взрослым с СДВГ могут помочь те же виды стимулирующих препаратов, что и детям, страдающим этим заболеванием. Им также может понадобиться консультирование для улучшения контроля над временем и развития других навыков преодоления трудностей.

Причины СДВГ У СДВГ нет какой-либо установленной единой специфической причины, но наличие такого синдрома часто сопровождается определенными генетическими (наследственными) факторами. Исследователи отмечают, что СДВГ может быть связано с аномалиями нейромедиаторов (веществ, которые переносят нервные импульсы внутри головного мозга). К числу факторов риска относятся низкая масса тела при рождении (до 1500 грамм), травмы головы, инфекции головного мозга, дефицит железа, синдром обструктивного апноэ во сне и воздействие свинца, а также воздействие на плод алкоголя, табака или, возможно, кокаина. СДВГ также связан с травматическими событиями в детстве, например насилием, жестоким обращением или игнорированием потребностей. Некоторые люди предполагают, что причиной СДВГ может являться употребление пищевых добавок и сахара. Хотя некоторые дети могут становиться слишком активными или импульсивными после употребления в пищу продуктов, содержащих сахар, исследования подтвердили, что различив в головном мозге, приводящие к СДВГ, присутствуют при рождении, и что продукты питания и факторы окружающей среды не влияют на появление данного расстройства.

Симптомы СДВГ Главные проблемы, которые вызывает СДВГ — это проблемы с удержанием внимания, концентрацией и выполнением задач (способностью завершать задачи). Дети с таким синдромом также могут быть слишком активными и импульсивными. В дошкольном возрасте у детей с СДВГ могут наблюдаться проблемы с общением, а также с социальным взаимодействием. Когда такие дети достигают школьного возраста, они могут казаться невнимательными. Они могут быть беспокойными и неусидчивыми. Они могут быть импульсивными и говорить необдуманно. Более взрослые дети с таким синдромом могут беспокойно двигать ногами, двигать и вертеть руками, импульсивно говорить, быстро забывать о тех или иных вещах и быть неорганизованными. В большинстве случаев такие дети не являются агрессивными. Признаки СДВГ Примерно у 20–60 % детей с СДВГ присутствуют нарушения познавательной функции, влияющие на чтение, математику или письменный язык, и у большинство имеются проблемы с обучением, например, плохие оценки из-за неорганизованности или неполного выполнения домашней работы (исполнительные навыки). Работы таких детей часто бывают неаккуратными, с допущенными по невнимательности ошибками и отсутствием обдуманных умозаключений. Дети с таким расстройством часто ведут себя так, будто они думают обо всем подряд и не слушают говорящего. Они часто не отвечают на вопросы, не выполняют классные и домашние задания или другие обязанности. Они могут часто переключаться от одного незавершенного задания к другому. По достижении подросткового возраста у детей с СДВГ могут наблюдаться проблемы с самооценкой, депрессия, тревожность или стремление противостоять старшим или более авторитетным людям. Примерно у 60 % детей младшего возраста случаются детские истерики, а дети постарше плохо переносят неудачи.

Диагностика СДВГ Обследование врачом; Диагноз СДВГ основывается на количестве, частоте и тяжести признаков. У детей должно быть 6 или более признаков невнимательности или гиперактивности и импульсивности (или 6 из каждой группы для диагностики комбинированного типа СДВГ; см. Признаки СДВГ). Чтобы реакция ребенка на конкретные проблемы в изолированной ситуации не была ошибочно принята за СДВГ, признаки должны присутствовать как минимум в двух отдельных средах (обычно дома и в школе). Если признаки проявляются только дома или только в школе и не возникают ни в каком другом месте, это не расценивается как СДВГ, поскольку подобные признаки могут быть вызваны конкретной ситуацией. Признаки также должны быть выражены сильнее, чем можно ожидать с учетом уровня развития ребенка, и могут присутствовать на протяжении 6 месяцев и более. Часто поставить диагноз бывает достаточно трудно, поскольку диагностика зависит от мнения лица, наблюдающего за ребенком. Кроме того, дети, у которых проблемы связаны главным образом с вниманием, часто остаются незамеченными до тех пор, пока их успеваемость не начинает ухудшаться. Лабораторных тестов, которые позволили бы выявить СДВГ, не существует. Помощь в диагностике врачам и психологам могут оказать опросники, затрагивающие различные аспекты поведения и развития ребенка. Поскольку у детей с СДВГ часто наблюдаются нарушения способности к обучению, многие дети проходят психологическое тестирование, которое позволяет определить, имеется ли у ребенка СДВГ, а также выявить характерное для такого нарушения способности к обучению, связанное с невнимательностью или другими сопутствующими проблемами. Также проводится физикальное обследование и, иногда, разные анализы крови и другие исследования для исключения других заболеваний. СДВГ: эпидемия или слишком большое количество ошибочных диагнозов?

Лечение СДВГ Психостимулирующие препараты

изменение поведения. Рекомендации по лечению детей с СДВГ зависят от возраста: Дети дошкольного возраста: первоначальное лечение предусматривает поведенческую терапию. Если поведенческая терапия оказывается недостаточно эффективна или если симптомы состояния проявляются в умеренной или тяжелой степени, то могут быть назначены соответствующие лекарственные препараты.

Дети школьного возраста: первоначальное лечение — это поведенческая терапия в сочетании с лекарственными препаратами. Федеральный Закон об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям и подросткам с СДВГ возможность соответствующего бесплатного обучения. Обучение должно проходить с минимальными ограничениями и в максимально инклюзивных условиях, то есть в условиях, позволяющих ребенку использовать все возможности для взаимодействия с товарищами, не имеющими инвалидности, и получать равный доступ к общественным ресурсам. Закон о защите прав граждан США с ограниченными возможностями и раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов предусматривают создание соответствующих условий в школах и других общественных местах. Медикаментозная терапия Наиболее эффективным медикаментозным лечением являются психостимулирующие препараты. Чаще всего врачи назначают такие психостимуляторы, как метилфенидат и другие лекарственные препараты, схожие с амфетамином. Эти препараты действуют одинаково эффективно и имеют схожие побочные эффекты. Также существует ряд препаратов с медленным высвобождением (длительного действия), которые можно использовать наряду со стандартными методами лечения; такие препараты можно принимать один раз в день, что может предотвратить их ненадлежащее применение. Побочные эффекты психостимулирующих препаратов могут включать следующие: Нарушения сна (такие как бессонница)

Снижение аппетита

Головные боли

Боли в животе

Повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления

Депрессия, подавленность или тревожность У большинства людей не наблюдается никаких побочных эффектов, кроме снижения аппетита. Все побочные эффекты исчезают при прекращении приема лекарственного препарата. Тем не менее, продолжительный прием высоких доз стимуляторов может замедлять физическое развитие ребенка, и это замедление физического развития может продолжаться вплоть до взрослого возраста, поэтому врачи следят за его весом и ростом. Если дети растут медленно или же у них имеются другие значимые побочные эффекты, врачи могут порекомендовать сделать перерыв в приеме препаратов. Перерыв в приеме препаратов означает отмену стимулирующих препаратов на период, когда детям не нужно быть внимательными и сосредоточенными, например, в выходные дни или в период каникул. Тем не менее, некоторые дети испытывают большие проблемы с функционированием даже вне школы и могут не переносить перерыв в приеме препаратов. Для лечения невнимательности и симптомов, касающихся поведения, может использоваться ряд других лекарственных препаратов. К этим лекарственным препаратам относятся: Атомоксетин (нестимулирующий препарат для лечения СДВГ)

Некоторые лекарственные препараты, обычно используемые для лечения повышенного артериального давления, такие как клонидин и гуанфацин

Антидепрессанты

Анксиолитики В некоторых случаях используется сочетание нескольких лекарственных препаратов. Управление поведением Для сведения к минимуму негативного воздействия СДВГ часто требуется структурирование деятельности ребенка, определенный режим, план, регулирующий вмешательство школы, и особые методы родительского воспитания. Детям, не имеющим серьезных поведенческих проблем, может быть достаточно одного медикаментозного лечения. Тем не менее, стимуляторы действуют не круглосуточно, поэтому для того, чтобы усвоить организационные и другие навыки, ребенку необходимо адаптироваться. Медикаментозное лечение часто сочетается с поведенческой терапией, которая проводится детским психологом.