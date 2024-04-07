Расстройство аутистического спектра

Прикладной поведенческий анализ

Образовательные программы

Речевая и языковая терапия

Иногда медикаментозная терапия

Прикладной поведенческий анализ (ППА, ABA) — это подход к терапии, при котором детей поэтапно учат специфическим когнитивным, социальным или поведенческим навыкам. Небольшие положительные изменения закрепляются и постепенно совершенствуются для улучшения, коррекции или развития определенного поведения у детей с РАС. Эти модели поведения включают социальные навыки, языковые навыки и навыки общения, чтение и академические навыки, а также приобретенные навыки, такие как самообслуживание (например, принятие душа и уход за внешностью), навыки повседневной жизни, пунктуальность и профессиональные навыки. Эта терапия также используется для того, чтобы помочь детям свести к минимуму поведение (например, агрессию), которое может помешать прогрессу. ППА приспосабливается под потребности каждого ребенка и обычно разрабатывается и контролируется специалистами, сертифицированными в области поведенческого анализа (например, поведенческий аналитик, сертифицированный министерством здравоохранения [BCBA]). В Соединенных Штатах Америки ППА может быть доступным в рамках индивидуального образовательного плана (IEP), который составляется при участии школы, а во многих штатах он покрывается медицинской страховкой. Еще одной интенсивной методикой поведенческой терапии является модель, в которой построение отношений осуществляется с учетом уровня функционального эмоционального развития и индивидуальных особенностей (ребенка, семьи, окружения и терапистов) (DIR®). Эта методика также называется методикой Floortime. DIR® опирается на интересы ребенка и предпочтитаемые им виды деятельности, чтобы помочь ему развить различные навыки, включая навыки социального взаимодействия. В настоящее время в поддержку DIR/Floortime® имеется меньше доказательств, чем в поддержку ППА, но оба метода лечения могут быть эффективными.

Образовательные программы для детей школьного возраста с РАС должны учитывать развитие социальных навыков, а также задержки развития речи и понимания языка, и помогать подготовить детей к образованию после окончания школы или к работе.

Федеральный Закон об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям и подросткам с РАС возможность соответствующего бесплатного обучения. Обучение должно проходить с минимальными ограничениями и в условиях, предполагающих максимальное вовлечение ребенка в процесс, то есть, в условиях, позволяющих ребенку использовать все возможности для взаимодействия с товарищами, не имеющими инвалидности, и получать равный доступ к общественным ресурсам. Закон о защите прав граждан США с ограниченными возможностями и раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов предусматривают создание соответствующих условий в школах и других общественных местах.

Медикаментозная терапия не позволяет устранить основное заболевание. Тем не менее, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин, пароксетин и флувоксамин, часто помогают эффективно воздействовать на ритуализированное поведение у людей с РАС. Антипсихотические препараты, например, рисперидон, могут использоваться для коррекции самотравмирующего поведения, хотя при назначении таких препаратов необходимо учитывать риск возникновения побочных эффектов (таких как прибавление в весе и двигательные расстройства). Нормотимики и психостимуляторы могут оказывать благоприятное воздействие на людей, у которых наблюдается невнимательность, импульсивность или гиперактивность.

Некоторые родители пробуют применять специальные диеты, препараты для лечения желудочно-кишечного тракта или иммунопрепараты, но в настоящее время не существует надежных доказательств того, что какой-то из этих методов помогает детям с РАС. Эффективность других комплементарных методов терапии, например, облегченного общения, хелатной терапии, тренингов аудиторной интеграции или гипербарической кислородной терапии, также не доказана. При рассмотрении вопроса о применении таких методов лечения членам семьи необходимо проконсультироваться с основным лечащим врачом ребенка по поводу преимуществ и рисков.