Нарушения способности к обучению связаны с неспособностью приобретать, сохранять или широко применять определенные навыки или информацию, которая является результатом дефицита внимания, проблем с запоминанием или логическим мышлением и влияет на академическую успеваемость.

Дети с нарушениями способности к обучению могут медленно усваивать названия цветов или буквы, учиться считать, читать или писать.

Дети проходят серии академических тестов и тестов на умственные способности, которые проводятся специалистами по вопросам образования, а врачи для постановки диагноза могут использовать установленные критерии.

Лечение включает составление плана обучения, соответствующего имеющимся у ребенка навыкам.

Нарушения способности к обучению представляют собой нарушения развития нервной системы.

Нарушения способности к обучению отличаются от ограничения умственных способностей и встречаются у детей с нормальным и высоким уровнем умственного развития. Нарушения способности к обучению затрагивают только конкретные функции, в то время как у детей с ограничением умственных способностей нарушения распространяются на познавательные функции в целом.

Три распространенных типа нарушений способности к обучению — это:

Нарушения, связанные с чтением

Нарушения, связанные с письмом

Математические нарушения

Таким образом, дети с нарушениями способности к обучению могут иметь серьезные проблемы с пониманием и обучением математике, но не иметь проблем с чтением и письмом и получать хорошие оценки по другим предметам. Самым известным нарушением способности к обучению является дислексия. Нарушения способности к обучению не включают проблемы с обучением, обусловленные главным образом нарушениями зрения, слуха или координации либо эмоциональными нарушениями, хотя эти проблемы могут возникать и у детей с нарушениями способности к обучению.

Нарушение способности к обучению может присутствовать у детей еще при рождении или развиваться по мере роста. Причины нарушений способности к обучению изучены не до конца, но к их числу относятся аномалии базовых процессов, играющих роль в понимании, использовании устной или письменной речи, вычислениях и пространственном мышлении. Возможные причины включают болезнь матери или использование матерью токсичных препаратов во время беременности, осложнения во время беременности или родов (например, преэклампсия или затянувшиеся роды), а также проблемы с новорожденным на момент родов (например, преждевременные роды (недоношенность), низкая масса тела при рождении, тяжелая желтуха или переношенность). После рождения возможные факторы включают воздействие токсинов окружающей среды, таких, как свинец, инфекции центральной нервной системы, злокачественные новообразования и их лечение, недостаточное питание и строгая социальная изоляция либо игнорирование эмоциональных потребностей или насилие. Травмирующие события, происходящие в детстве, такие как жестокое или плохое обращение с детьми, также могут способствовать развитию нарушений способности к обучению.

Хотя в Соединенных Штатах Америки общее количество детей с особыми образовательными потребностями неизвестно, в 2020–2021 учебном году 7,3 миллиона учеников (или 15 % всех учеников государственных школ) в возрасте от 3 до 21 года в Соединенных Штатах Америки получали специальные образовательные услуги в соответствии с Законом об образовании лиц с инвалидностью (IDEA). Среди студентов, получающих эти специальные образовательные услуги, 32 % (или около 5 % всех учащихся) имели специфические нарушения способности к обучению. У мальчиков нарушения способности к обучению встречаются примерно в пять раз чаще, чем у девочек, но при этом у девочек нарушения способности к обучению чаще остаются невыявленными или недиагностированными.

Многие дети, особенно с поведенческими проблемами, имеют низкую успеваемость и проходят тестирование на нарушения способности к обучению, которое проводится педагогами-психологами. Тем не менее, некоторым детям с определенными типами нарушений способности к обучению удается в течение долгого времени скрывать свои нарушения, что препятствует постановке диагноза и, следовательно, лечению.

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Симптомы нарушений способности к обучению У детей младшего возраста могут наблюдаться задержки в запоминании названий цветов или букв, соотнесении слов со знакомыми предметами, счете или развитии других ранних навыков обучения. Усвоение навыков чтения и письма может происходить в более позднем возрасте. К другим симптомам можно отнести недостаточно устойчивую концентрацию внимания и повышенную отвлекаемость (схожие с теми, что наблюдаются при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью [СДВГ]), речевые/языковые проблемы, трудности в понимании устной информации и короткую память (оценивается по длине списка предметов, который человек может запомнить и повторить по порядку). Дети с такими нарушениями могут испытывать затруднения при выполнении действий, для которых требуется мелкая моторика, например, при письме печатными буквами или копировании, либо у них может быть очень небрежный почерк или они могут неуклюже держать карандаш. Дети с нарушением способности к обучению могут испытывать трудности с организацией или началом задач либо пересказом рассказа в правильном порядке, или они могут путать математические символы и неправильно читать цифры. Дети с нарушениями способности к обучению могут испытывать трудности при общении. Некоторые дети изначально ощущают подавленность, а позже у них могут развиваться поведенческие проблемы, например, отвлекаемость, гиперактивность, замкнутость, стеснительность или агрессивность. Нарушения способности к обучению и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) часто возникают вместе.

Диагностика нарушений способности к обучению Образовательные, медицинские и психологические оценки;

Установленные критерии Детей, не способных читать или учиться в соответствии с уровнем, которого можно ожидать с учетом их возраста, необходимо обследовать. Врачи обследуют детей для выявления любых физических расстройств, которые могут мешать обучению, включая проверку слуха и зрения. Нельзя допустить, чтобы нарушения слуха и зрения были ошибочно приняты за нарушения способности к обучению. Дети проходят серии тестов на умственные способности, как вербальных, так и невербальных, а также академические тесты, направленные на проверку навыков чтения, письма и математических вычислений. Часто такие тесты проводятся школьными специалистами по просьбе родителей. В Соединенных Штатах и других странах школы обязаны по закону обеспечивать проведение тестирования и соответствующие условия. Психологическая оценка проводится для того, чтобы определить, имеются ли у ребенка эмоциональные проблемы, такие как тревожность или депрессия, или расстройство развития, например СДВГ, поскольку эти расстройства часто сосуществуют с нарушением способности к обучению и могут усугублять его. Психологи спрашивают о том, как ребенок относится к школе и взаимоотношениям, и оценивают самооценку и уверенность ребенка в себе. Оцениваются следующие области, и эти критерии используются для определения наличия у ребенка нарушения способности к обучению: Чтение

Понимание смысла письменного материала

Правописание

Письмо (например, использование правильной грамматики и пунктуации, четкое выражение идей)

Понимание того, что означают цифры и их отношения друг с другом (у детей старшего возраста — простые расчеты)

Математическое мышление (например, использование математических концепций для решения проблем) У детей, способности которых значительно ниже уровня, ожидаемого для их возраста как минимум в одной из этих областей, в течение 6 месяцев или дольше, несмотря на лечение, может присутствовать нарушение способности к обучению. Врачи также проводят тесты, чтобы убедиться, что проблемы не вызваны ограничением умственных способностей или другими нарушениями развития неровной системы.