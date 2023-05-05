Профилактические визиты к врачу для подростков

Анализ для определения уровня холестерина в крови следует выполнять всем детям в возрасте 9–11 лет и снова в возрасте от 17 лет до 21 года. Более частое исследование может быть рекомендовано маленьким детям и подросткам с ожирением или тем, у кого в семье был высокий уровень холестерина или заболевания сердца.

На всех визитах здорового ребенка подростки проходят скрининг на наличие факторов риска туберкулеза (ТБ) с использованием опросника. Факторы риска включают контакт с больными туберкулезом, рождение в регионах мира, где туберкулез распространен (страны кроме Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, стран Западной и Северной Европы), или посещение их, наличие члена семьи, больного туберкулезом, а также наличие родителей или близких контактов, которые недавно иммигрировали из региона, где туберкулез распространен, или недавно находились в тюремном заключении. Детям с наличием факторов риска обычно проводят скрининговые тесты на туберкулез.

Как только подростки начинают половую жизнь, врачи могут проводить им ежегодное обследование на наличие распространенных инфекций, передающихся половым путем (ИППП), таких как гонорея и хламидиоз. Скрининг проводится с использованием образцов мочи или образцов, взятых из прямой кишки, мочеиспускательного канала, шейки матки или горла.

Врачи могут обследовать подростка на наличие инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) как минимум один раз в возрасте от 15 до 18 лет. Скрининг на ВИЧ должен проводиться ежегодно подросткам, которые живут половой жизнью, страдают другой ИППП, употребляют или употребляли инъекционные наркотики. Скрининг проводится с использованием образца крови.

Врачи обычно начинают скрининг женщин на рак шейки матки в возрасте 21 года. Скрининг проводится с использованием образцов клеток, взятых из шейки матки (Пап-тест).

Все люди должны регулярно проходить скрининг на вирус гепатита С (ВГС) по меньшей мере один раз в возрасте от 18 до 79 лет. Люди с повышенным риском инфекции ВГС, в том числе те, кто уже употреблял инъекционные наркотики или употребляет их в настоящее время, должны пройти обследование на наличие ВГС-инфекции и ежегодно проходить повторную проверку. Скрининг проводится с использованием образца крови.

Большинство плановых визитов в поликлинику включает в себя психосоциальный скрининговый опрос и консультации психолога. Скрининговый опрос включает в себя вопросы, касающиеся домашней обстановки, успехов и целей в учебе, активности и хобби, рискованного поведения, психического здоровья и эмоционального здоровья. Консультации психолога обычно касаются физического и психосоциального развития, здорового образа жизни и профилактики травм.