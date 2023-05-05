Профилактические визиты к врачу для подростков

Ежегодные визиты в поликлинику (также называются визитами здорового ребенка) позволяют врачам и другим медицинским работникам контролировать физическое развитие и половое созревание, а также давать советы и рекомендации. Ежегодные визиты к врачу для подростков начинаются в возрасте 11 лет и продолжаются до 21 года.
Стандартное медицинское обслуживание также включает в себя проверку записей о прививках и введение рекомендованных вакцин.
Врачи также могут поощрять такие виды активности, как занятия спортом, изобразительным искусством и участие в общественных мероприятиях. Большинство врачей опрашивают и осматривают подростков в частном порядке, хотя родители могут быть приглашены поучаствовать, выразить обеспокоенность и получить консультацию и рекомендации в начале или в конце визита.
(См. также Подростковое развитие и Проблемы у подростков)
Обследование
Во время каждого визита могут проводиться осмотры и вакцинации в зависимости от графика.
Во время каждого ежегодного профилактического визита к врачу у подростков измеряют рост, массу тела и артериальное давление. Затем врач проводит полный медицинский осмотр.
Когда дети становятся подростками, необходим более тщательный осмотр некоторых участков тела. Например, в подростковом возрасте особенно важны осмотр кожи на предмет угревой сыпи, оценка степени полового созревания и осмотр спины для выявления сколиоза.
Обследование органов малого таза обычно не требуется девочкам-подросткам, но может быть целесообразным, если у них есть определенные проблемы, такие как вагинальное кровотечение или выделения, или если подозревается сексуальное насилие. Обследование органов малого таза может включать обследование наружных половых органов (так называемая вульва или половые губы) или, при необходимости, внутреннее обследование.
Врач может рассказать девочкам о самовосприятии груди, чтобы они обратили внимание на то, как обычно выглядит и ощущается их собственная грудь. Если девочки замечают изменения в том, как выглядят или ощущаются молочные железы (например, отмечают новообразования, уплотнение или их увеличение), они должны обратиться к врачу. Девочкам не рекомендуется регулярно проводить самообследование молочных желез, например, каждую неделю или месяц, поскольку это не является эффективным методом скрининга на рак молочной железы.
Мальчики-подростки более старшего возраста проходят осмотр для выявления опухоли яичек, а также мальчики всех возрастов проходят осмотр для выявления паховой грыжи. Врач может рассказать мальчикам-подросткам о том, как проводить самообследование яичек для выявления опухоли.
Скрининг
Анализ для определения уровня холестерина в крови следует выполнять всем детям в возрасте 9–11 лет и снова в возрасте от 17 лет до 21 года. Более частое исследование может быть рекомендовано маленьким детям и подросткам с ожирением или тем, у кого в семье был высокий уровень холестерина или заболевания сердца.
На всех визитах здорового ребенка подростки проходят скрининг на наличие факторов риска туберкулеза (ТБ) с использованием опросника. Факторы риска включают контакт с больными туберкулезом, рождение в регионах мира, где туберкулез распространен (страны кроме Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, стран Западной и Северной Европы), или посещение их, наличие члена семьи, больного туберкулезом, а также наличие родителей или близких контактов, которые недавно иммигрировали из региона, где туберкулез распространен, или недавно находились в тюремном заключении. Детям с наличием факторов риска обычно проводят скрининговые тесты на туберкулез.
Как только подростки начинают половую жизнь, врачи могут проводить им ежегодное обследование на наличие распространенных инфекций, передающихся половым путем (ИППП), таких как гонорея и хламидиоз. Скрининг проводится с использованием образцов мочи или образцов, взятых из прямой кишки, мочеиспускательного канала, шейки матки или горла.
Врачи могут обследовать подростка на наличие инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) как минимум один раз в возрасте от 15 до 18 лет. Скрининг на ВИЧ должен проводиться ежегодно подросткам, которые живут половой жизнью, страдают другой ИППП, употребляют или употребляли инъекционные наркотики. Скрининг проводится с использованием образца крови.
Врачи обычно начинают скрининг женщин на рак шейки матки в возрасте 21 года. Скрининг проводится с использованием образцов клеток, взятых из шейки матки (Пап-тест).
Все люди должны регулярно проходить скрининг на вирус гепатита С (ВГС) по меньшей мере один раз в возрасте от 18 до 79 лет. Люди с повышенным риском инфекции ВГС, в том числе те, кто уже употреблял инъекционные наркотики или употребляет их в настоящее время, должны пройти обследование на наличие ВГС-инфекции и ежегодно проходить повторную проверку. Скрининг проводится с использованием образца крови.
Большинство плановых визитов в поликлинику включает в себя психосоциальный скрининговый опрос и консультации психолога. Скрининговый опрос включает в себя вопросы, касающиеся домашней обстановки, успехов и целей в учебе, активности и хобби, рискованного поведения, психического здоровья и эмоционального здоровья. Консультации психолога обычно касаются физического и психосоциального развития, здорового образа жизни и профилактики травм.
Безопасность
С подростками обсуждается вопрос предупреждения травматизма. Чаще всего консультации психолога включают широкий круг вопросов, к которым, в частности, относятся:
необходимость пристегиваться ремнями безопасности;
опасность управления автомобилем в состоянии опьянения и отправки СМС за рулем;
опасность развития расстройства, связанного с употреблением наркотиков или алкоголя;
опасности, связанные с интернетом и приложениями, и соответствующие меры предосторожности;
предотвращение насилия.
Питание и физические упражнения
В США распространенными проблемами являются избыточный вес и ожирение, которые связаны с заболеваниями сердца и диабетом 2-го типа. Чтобы устранить риск развития ожирения, родители должны продолжать обеспечивать подросткам здоровый рацион питания и ограничивать потребление вредных для здоровья продуктов. Сладкие газированные напитки и чрезмерное потребление фруктовых соков считаются важными факторами развития ожирения.
Малоподвижный образ жизни напрямую связан с ожирением. Время возле экрана (например, просмотр телевизора, видеоигры, мобильные телефоны и другие портативные устройства, а также компьютерное время, не связанное с обучением) может привести к отсутствию физической активности и ожирению. Ограничения времени, которое ребенок проводит перед экраном, должны начинаться с рождения и поддерживаться до подросткового возраста. Следует продолжать стимулировать занятия спортом или физической деятельностью и в подростковом возрасте.