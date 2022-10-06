Туберкулез (ТБ) у новорожденных

Туберкулез — это заразное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерииMycobacterium tuberculosis.
Новорожденные могут подвергаться воздействию бактерий различными способами.
Симптомы включают повышение температуры тела, снижение энергии и затрудненное дыхание.
Диагноз ставится на основании результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки, анализа крови, обследования и посева образцов жидкости и тканей, а также спинномозговой пункции.
Детям, которые контактировали с человеком с активной инфекцией, даже если они не больны, может быть назначен антибиотик.
Инфицированные новорожденные и беременные женщины получают антибиотики для лечения инфекции.
(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Туберкулез у взрослых).
Младенцы заражаются при контакте с микобактериями туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis). Младенцы могут подвергаться воздействию разными способами:
До родов: Инфекция возникает, если бактерии проникают через плаценту (орган, который обеспечивает питание плода) и заражают плод.
Во время родов: Инфекция возникает, если новорожденный вдыхает или проглатывает инфицированную жидкость из родового канала.
После рождения: Инфекция возникает, если новорожденный вдыхает зараженные капельки, которые попали в воздух при кашле или чихании членов семьи или персонала отделения для новорожденных.
Примерно у 50 % детей, рожденных у матерей с активной туберкулезной инфекцией в легких, инфекция развивается в течение первого года жизни, за исключением случаев, когда назначают профилактические антибиотики или вакцину, называемую бациллой Кальметта-Жерена (БЦЖ). Люди с активной туберкулезной инфекцией в легких больны и могут передать заболевание другим людям.
Симптомы туберкулеза у новорожденных
У некоторых новорожденных симптомы могут отсутствовать.
Новорожденные могут выглядеть больными, у них может быть повышенная температура тела, снижение энергии, затруднение дыхания или трудно поддающаяся лечению пневмония. У них может наблюдаться задержка увеличения массы тела и физического роста (задержка развития). Поскольку туберкулез обычно поражает несколько органов, у новорожденных также может увеличиваться печень и селезенка.
Диагностика туберкулеза у новорожденных
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
исследование и посев образцов жидкости или ткани;
Иногда проводится кожные пробы
Некоторым новорожденным требуется обследование, а некоторым — нет.
Новорожденные, которым требуется обследование
Все новорожденные, у которых имеются симптомы, указывающие на туберкулез, или родившиеся у матери, у которых активная туберкулезная инфекция, проходят следующие обследования:
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
исследование и посев образцов жидкости или ткани;
Спинномозговая пункция;
Анализы крови
иногда кожная проба на туберкулез.
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может показать признаки туберкулеза.
Образцы жидкости и тканей берутся из горла, желудка, мочи и плаценты. Эти образцы исследуются под микроскопом для выявления микобактерий туберкулеза и используются для выращивания (посева) бактерий.
С целью получения образца спинномозговой жидкости для исследования проводят спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию).
Анализы крови проводятся для выявления у новорожденного любых других инфекций, таких, как инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Иногда новорожденным назначают кожную пробу на туберкулез. В ходе этой пробы небольшое количество белка, полученного из микобактерий туберкулеза (туберкулин), вводится непосредственно под кожу. Примерно через 2 дня место инъекции проверяется. Если место инъекции больше определенного размера, проба считается положительной, указывая на то, что новорожденный заражен микобактериями туберкулеза. Тем не менее, иногда проба не показывает инфекцию даже при инфицировании новорожденного. В таких случаях, если врачи все еще обеспокоены, они могут провести дополнительные анализы.
Новорожденные, которым может потребоваться обследование
Все новорожденные, которые выглядят хорошо, а у их матери положительный результат кожной пробы, но признаки туберкулеза по результатам рентгенологического исследования органов грудной клетки и признаки активной туберкулезной инфекции отсутствуют, должны находиться под тщательным наблюдением врачей. Необходимо провести обследование всех членов их семей. Если после оценки врачи определяют, что новорожденный не контактировал с активной туберкулезной инфекцией, новорожденный не нуждается в лечении или обследовании. Если после оценки врачи определяют, что новорожденный контактировал с активной туберкулезной инфекцией, новорожденному назначают описанные выше исследования.
Профилактика туберкулеза у новорожденных
Врачи обычно назначают антибиотик изониазид младенцам, которые контактировали с активной туберкулезной инфекцией, даже если они не больны, поскольку этот лекарственный препарат помогает предотвратить развитие инфекции.
В регионах мира с недостаточным уровнем медицинского обслуживания, где риск развития туберкулеза выше, новорожденным регулярно вводят вакцину под названием бацилла Кальметта-Жерена (БЦЖ), чтобы помочь предотвратить туберкулез у детей. Врачи обычно не рекомендуют вакцину БЦЖ людям, проживающим в странах с высоким уровнем жизни, где риск инфекции ниже.
Лечение туберкулеза у новорожденных
Изониазид
Другие лекарственные препараты
Новорожденные с активной туберкулезной инфекцией могут получать лечение комбинацией антибиотиков изониазида, рифампина, пиразинамида, этионамида и этамбутола, а иногда и других лекарственных препаратов.
Новорожденные с положительным результатом кожной пробы или с активным туберкулезом после рождения получают изониазид, чтобы предотвратить развитие инфекции.
У новорожденных все лекарственные препараты для лечения туберкулеза принимаются в течение 6 месяцев или дольше.
Беременные женщины с высоким риском развития туберкулеза получают изониазид вместе с добавками витамина B6 (пиридоксина) в течение 9 месяцев. Некоторым женщинам, контактировавшим с туберкулезом во время беременности, могут не назначать изониазид и витамин B6 до истечения первого триместра или после родов в зависимости от риска развития активного туберкулеза.
Беременным женщинам с активной туберкулезной инфекцией назначают комбинацию изониазида, этамбутола и рифампина в течение не менее 9 месяцев.