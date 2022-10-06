Туберкулез (ТБ) у новорожденных

Все новорожденные, у которых имеются симптомы, указывающие на туберкулез, или родившиеся у матери, у которых активная туберкулезная инфекция, проходят следующие обследования:

рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

исследование и посев образцов жидкости или ткани;

Спинномозговая пункция;

Анализы крови

иногда кожная проба на туберкулез.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может показать признаки туберкулеза.

Образцы жидкости и тканей берутся из горла, желудка, мочи и плаценты. Эти образцы исследуются под микроскопом для выявления микобактерий туберкулеза и используются для выращивания (посева) бактерий.

С целью получения образца спинномозговой жидкости для исследования проводят спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию).

Анализы крови проводятся для выявления у новорожденного любых других инфекций, таких, как инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Иногда новорожденным назначают кожную пробу на туберкулез. В ходе этой пробы небольшое количество белка, полученного из микобактерий туберкулеза (туберкулин), вводится непосредственно под кожу. Примерно через 2 дня место инъекции проверяется. Если место инъекции больше определенного размера, проба считается положительной, указывая на то, что новорожденный заражен микобактериями туберкулеза. Тем не менее, иногда проба не показывает инфекцию даже при инфицировании новорожденного. В таких случаях, если врачи все еще обеспокоены, они могут провести дополнительные анализы.