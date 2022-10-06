Токсоплазмоз у новорожденных

Токсоплазмоз — это инфекция, вызываемая паразитом токсоплазмой (Toxoplasma gondii). Обычно он не вызывает проблем у здоровых взрослых, но может вызывать серьезное заболевание у новорожденных и людей с ослабленной иммунной системой.

Токсоплазмоз вызывается паразитом, который живет и размножается у кошек.

Плод может быть рожден преждевременно, а у новорожденного могут возникать такие проблемы, как маленькая голова или увеличенная печень.

Для обнаружения инфекции у плода, новорожденного или матери могут быть выполнены анализы крови и анализы других жидкостей.

Инфекция может привести к смерти некоторых детей и продолжительных неврологических проблем у других.

Беременные женщины должны избегать чистки кошачьего туалета и должны тщательно готовить мясо перед едой.

Для лечения инфекции у плодов или новорожденных могут применяться противопаразитарные препараты.

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Токсоплазмоз у взрослых).

Паразит Toxoplasma gondii живет и размножается главным образом у кошек, а их яйца выводятся с калом. Кал кошек может загрязнять пищу, почву и воду. Беременные женщины могут заразиться, если яйца токсоплазмы попадают в желудок, когда она касается рта либо занимается приготовлением или употреблением пищи, не помыв руки после контакта с зараженным наполнителем для кошачьего туалета, почвой или другими предметами. Беременные женщины также могут заразиться, если употребляют сырое или недостаточно приготовленное мясо или другие зараженные продукты. Инфицирование плода происходит, если Toxoplasma gondii проникает через плаценту (орган, который обеспечивает питание плода) во время беременности.

У женщин, которые заразились до наступления беременности, паразит обычно переходит к плоду только в случае, если их иммунная система ослаблена (к примеру, из-за ВИЧ-инфекции), что приводит к реактивации инфекции.

Инфекция у плода протекает тяжелее, если плод был инфицирован на более ранних сроках беременности.

Жизненный цикл Toxoplasma gondii

Симптомы токсоплазмоза у новорожденных Плод может расти медленно и родиться преждевременно. При рождении новорожденные обычно не имеют симптомов, но могут иметь ряд проблем, включая: Маленькую голову (микроцефалия)

воспаление головного мозга;

Желтуху (пожелтение кожи и/или белков глаз)

увеличение печени и селезенки;

Воспаление сердца, легких или глаз

сыпь; Воспаление глаз (хориоретинит) может привести к слепоте. Могут возникать тяжелые неврологические проблемы, включая судорожные припадки. У некоторых отмечается умственная отсталость. Дети с врожденным токсоплазмозом могут быть тяжело больны и умереть вскоре после рождения или вообще не иметь никаких симптомов в течение нескольких месяцев или лет. Некоторые дети не заболевают вообще.

Диагностика токсоплазмоза у новорожденных У матери: Анализы крови

У плода: анализ амниотической жидкости.

У новорожденного: анализ крови и других жидкостей, визуализирующее исследование головного мозга, спинномозговая пункция и офтальмологическое обследование Как правило, диагноз токсоплазмоза у беременной женщины основывается на анализе крови, который устанавливает наличие антител к паразиту. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак, в том числе, паразитов). Чтобы определить, инфицирован ли плод, врач может взять образец окружающей его жидкости (амниотическая жидкость) и проверить его на наличие антител к паразиту и генетического материала (ДНК) паразита. Исследование, процедура под названием амниоцентез, обычно проводится после 14-й недели беременности. В некоторых штатах инфекция обнаруживается у здоровых на первый взгляд новорожденных во время плановых скрининговых обследований новорожденных с использованием сухой капли крови. Если врачи подозревают инфицирование новорожденного, они проводят анализ крови и жидкости, окружающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Для получения спинномозговой жидкости врачи проводят спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию). Также может проводиться анализ других физиологических жидкостей и плаценты. Врачи проводят визуализирующие обследования, например, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, чтобы выявить типичные для токсоплазмоза аномалии. Новорожденным также проводят тщательное обследование глаз офтальмологом (врачом, который специализируется на оценке и лечении всех типов глазных заболеваний) и проверку слуха.

Прогноз при токсоплазмозе у новорожденных Некоторые дети страдают тяжелой инфекцией и рано умирают, в то время как другие выживают, но имеют продолжительные неврологические проблемы. Иногда у детей, у которых при рождении выглядели нормально, спустя годы развиваются неврологические проблемы (такие, как умственная отсталость, глухота и судорожные припадки) или проблемы со зрением, такие, как хориоретинит. Таким образом, дети с врожденным токсоплазмозом должны находиться под тщательным наблюдением врачей и после младенческого возраста.

Профилактика токсоплазмоза у новорожденных Беременным женщинам следует избегать контакта с кошачьими туалетами. Если это невозможно, беременные женщины должны каждый день менять все наполнение кошачьего туалета, поскольку яйца токсоплазмы не заразны в течение примерно 24 часов после выделения их кошкой. Женщина также должна одевать перчатки, а затем тщательно мыть руки, чтобы снизить риск инфекции. Беременные женщины должны тщательно готовить мясо перед едой. Фрукты и овощи следует тщательно мыть или чистить, а поле готовки пищи необходимо немедленно мыть руки. Чтобы снизить риск передачи инфекции плоду, инфицированным беременным женщинам могут назначить антибиотик спирамицин. Однако этот лекарственный препарат не излечивает плод. Врачи также могут назначить комбинированный антибиотик триметоприм/сульфаметоксазол для дальнейшего предотвращения передачи инфекции.