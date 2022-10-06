Сепсис у новорожденных

Сепсис — это серьезная реакция всего организма на инфекцию, распространившуюся через кровь.

Новорожденные с сепсисом выглядят больными — они вялые, имеют плохой аппетит и часто серый цвет кожи, кроме того у них может быть повышенная или сниженная температура тела.

Диагноз ставится на основании симптомов и наличия в крови, моче или спинномозговой жидкости бактерий, вирусов или грибков.

Лечение включает антибиотики и поддерживающее лечение, такое, как внутривенное вливание жидкостей, переливания крови и плазмы, помощь с дыханием (иногда с использованием аппарата искусственной вентиляции легких), а также введение лекарственных препаратов для поддержки артериального давления.

Инфекция в кровотоке может распространяться на ткани, покрывающие головной мозг (менингит), и сам головной мозг.

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Сепсис, тяжелый сепсис и септический шок).

С большей вероятностью сепсис возникает у:

Младенцев с низкой массой тела при рождении

Младенцев с низким баллом по шкале Апгар

Младенцев, матери которых имеют ряд факторов риска (таких, как низкий социально-экономический статус или преждевременный разрыв плодной оболочки)

Мальчиков

Другие факторы риска и причины сепсиса зависят от того, когда развивается сепсис. В зависимости от сроков (начала), сепсис делится на следующие категории:

Сепсис с ранним началом: до истечения 3 дней жизни

Сепсис с поздним началом: после 3 дней жизни и позже

Причиной сепсиса с ранним или поздним началом могут быть некоторые вирусные инфекции, например, генерализованный простой герпес, энтеровирус, аденовирус или респираторно-синцитиальный вирус.

Недоношенные младенцы имеют гораздо более высокий риск сепсиса с ранним началом и поздним началом, чем младенцы, родившиеся в срок, из-за незрелости их иммунной системы. У недоношенных новорожденных отсутствуют некоторые защитные антитела против специфических бактерий, поскольку они родились прежде, чем могли бы получить их от своей матери.

Сепсис с ранним началом У новорожденных может развиться сепсис с ранним началом, если они во время родов подверглись воздействию некоторых видов бактерий. К факторам риска развития сепсиса с ранним началом относятся следующие: преждевременный затяжной разрыв заполненных жидкостью оболочек, окружающих плод;

инфекция у матери (например, хориоамнионит);

наличие стрептококка группы В у матери;

преждевременное рождение плода. Риск развития сепсиса выше, если околоплодные оболочки, заполненные жидкостью, разрываются более чем за 18 часов до родов или если у матери есть инфекция (особенно инфекция мочевыводящих путей или матки). Наиболее распространенными типами бактерий, которые вызывают сепсис у новорожденных во время рождения, являются кишечная палочка и стрептококк группы В, которые чаще всего приобретаются во время прохождения через родовые пути. Сепсис, вызванный стрептококком группы В, был основной причиной сепсиса с ранним началом до тех пор, пока около десяти лет назад скрининг всех беременных на стрептококк группы В не стал стандартной частью медицинского ухода в период беременности. Если скрининг обнаруживает стрептококк группы В, или если мать ранее родила новорожденного, у которой была инфекция, вызванная стрептококком группы В, матери вводят антибиотики, когда у нее начинается родовая деятельность. Хотя новорожденным может потребоваться дополнительный мониторинг в больнице и, возможно, анализы крови для выявления инфекции, новорожденные получают антибиотики только при наличии симптомов или признаков инфекции.

Сепсис с поздним началом У новорожденных может развиться сепсис с поздним началом, если в больнице они подверглись воздействию некоторых видов бактерий. К важным факторам риска развития сепсиса с поздним началом относятся следующие: преждевременные роды;

Длительное применение катетеров в артериях, венах и/или мочевом пузыре

Использование антибиотика у новорожденного

Использование дыхательной трубки, которая вводится через нос или рот новорожденного (эндотрахеальной трубки) и присоединяется к аппарату, который помогает воздуху проникать в легкие и выходить из них (аппарат искусственной вентиляции легких) для поддержки дыхания

Длительная госпитализация Сепсис, который возникает позже, скорее всего, вызван микроорганизмами в окружении новорожденного, попадающими в организм, в том числе, через катетеры (трубка, которую врачи используют для введения жидкостей или лекарственных препаратов в кровоток новорожденного, такая как внутривенный катетер, или трубка, которая используется для отведения мочи из мочевого пузыря новорожденного) и другое медицинское оборудование (или вокруг них), а не микроорганизмами, приобретенными вследствие прохождения через родовые пути. Использование некоторых антибиотиков может позволить определенным микроорганизмам, таким, как грибок Candida, вызвать инфекцию у новорожденного.

Симптомы сепсиса у новорожденных Новорожденные с сепсисом обычно вялые, плохо едят и часто имеют нестабильную температуру тела. Повышение температуры тела, которое длится более часа, встречается редко, но его наличие, как правило, указывает на инфекцию у новорожденного. Другие симптомы могут включать затрудненное дыхание (респираторный дистресс), паузы дыхания (апноэ), бледность кожи и плохое кровообращение в коже, холодные конечности, вздутие живота, рвоту, диарею, судорожные припадки, беспокойство и желтуху. Инфекция, вызванная стрептококком группы В, может становиться причиной пневмонии. Другие симптомы возникают в зависимости от того, какой микроорганизм вызывает инфекцию. Осложнения сепсиса Одним из самых серьезных осложнений сепсиса является инфекция оболочек, окружающих головной мозг (менингит). У новорожденных с менингитом может отмечаться крайняя вялость (сонливость), кома, судорожные припадки или выпячивание мягкого участка между костями черепа (родничка), а при отсутствии своевременного лечения они часто умирают.

Диагностика сепсиса у новорожденных Посев крови и иногда мочи

Спинномозговая пункция с посевом спинномозговой жидкости Врачи ставят диагноз сепсиса на основании имеющихся у новорожденного симптомов и результатов исследований. Чтобы попытаться установить специфическую бактерию, вирус или грибок, вызывающие инфекцию, врачи проводят ряд исследований, включая анализы крови. Также выполняют бактериальный посев крови, иногда бактериальный посев мочи и спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию). Для посева врачи берут образцы крови, спинномозговой жидкости и мочи, и пытаются вырастить (культивировать) бактерии в образцах в лаборатории и идентифицировать их. Новорожденным, у которых имеются проблемы с дыханием, проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

Прогноз при сепсисе у новорожденных Сепсис является главной причиной смерти недоношенных новорожденных после первой недели. Младенцы с низкой массой тела при рождении подвержены более высокому риску смерти. Младенцы с очень низкой массой тела при рождении, у которых сепсис вызван грибками Candida или бактериями, подвержены гораздо более высокому риску смерти. Новорожденные, которые выздоравливают от сепсиса, как правило, не имеют долгосрочных проблем. Однако у новорожденных, которые пережили менингит, могут отмечаться задержка развития, церебральный паралич, судорожные припадки или потеря слуха.