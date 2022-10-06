Краснуха у новорожденных

Краснуха — это обычно легкая детская вирусная инфекция, которая, тем не менее, может иметь разрушительные последствия для младенцев, инфицированных до рождения.

Краснуха вызывается вирусом.

У плода или новорожденного могут наблюдаться симптомы, которые зависят от того, на каком сроке беременности возникла инфекция.

Для обнаружения вируса у плода, новорожденного или матери могут быть выполнены анализы крови и анализы других образцов.

Вакцинация матери до наступления беременности может предотвратить развитие инфекции у плода.

Лечения от самой инфекции не существует.

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Краснуха у детей более старшего возраста и взрослых).

Когда ребенок рождается с краснухой, инфекция называется врожденной краснухой. При врожденной краснухе женщина, инфицированная в течение первых 16 недель (особенно в первые 8–10 недель) беременности, передает вирус плоду через плаценту (орган, который обеспечивает питание плода). Эта инфекция у плода вызывает выкидыш, мертворождение или множественные тяжелые врожденные пороки. Чем раньше во время беременности возникает инфекция, тем выше риск тяжелых отклонений.

В Соединенных Штатах Америки врожденная краснуха встречается редко, поскольку вакцинация против краснухи девочек и молодых женщин стала привычной.

Симптомы краснухи у новорожденных В зависимости от того, на каком сроке беременности инфицирован плод, симптомы у него могут отсутствовать, или он может быть мертворожденным. У младенцев, которые выживают, могут быть множественные врожденные пороки. Эти врожденные пороки называются синдромом врожденной краснухи (СВК). К наиболее распространенным симптомам синдрома врожденной краснухи у новорожденных относятся: низкая масса тела при рождении.

маленькая голова;

воспаление головного мозга;

катаракты;

повреждение сетчатки (прозрачной светочувствительной структуры на задней поверхности глаза);

Потеря слуха

пороки сердца;

увеличение печени и селезенки;

кровоподтеки или другие пятна на коже;

Увеличенные лимфоузлы

Диагностика краснухи у новорожденных Анализы для измерения уровня антител в крови матери

Анализы амниотической жидкости или крови плода

Анализы для измерения уровня антител и выявления вируса у новорожденного Беременным женщинам делают скрининговый стандартный анализ крови на ранних сроках беременности, чтобы убедиться, что у них есть иммунитет к краснухе. Анализ повторяют женщинам, у которых нет антител к вирусу краснухи и у которых развиваются симптомы краснухи. Диагноз плоду можно поставить до рождения с помощью анализа амниотической жидкости или крови. Новорожденным, у которых подозревают наличие синдрома врожденной краснухи, нужно провести анализ крови для измерения уровня антител и, кроме этого, можно взять и проанализировать образцы для выявления вируса. Другие обследования у новорожденного могут включать спинномозговую пункцию и рентгенологическое исследование костей для выявления аномалий, вызванных синдромом врожденной краснухи. Новорожденным также следует проводить тщательное обследование глаз и сердца.

Профилактика краснухи у новорожденных Инфекцию можно предотвратить вакцинацией против краснухи всех девочек и женщин детородного возраста до наступления беременности. Беременным женщинам, у которых нет иммунитета к краснухе, следует избегать контакта с больными краснухой, а сразу после рождения ребенка им следует провести вакцинацию, чтобы у них был иммунитет во всех последующих беременностей. Женщин нельзя вакцинировать во время беременности, поскольку вакцина содержит живой вирус, который может инфицировать плод. Из-за этого риска все женщины, которые получают вакцину от краснухи, должны принять меры, чтобы не забеременеть в течение как минимум 28 дней после вакцинации. Если в начале беременности будущая мать, которая не была привита, вступает в тесный контакт с инфицированным человеком, ей могут сделать инъекцию иммуноглобулина, чтобы попытаться предотвратить развитие инфекции.