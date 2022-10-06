Краснуха у новорожденных

Краснуха — это обычно легкая детская вирусная инфекция, которая, тем не менее, может иметь разрушительные последствия для младенцев, инфицированных до рождения.
Краснуха вызывается вирусом.
У плода или новорожденного могут наблюдаться симптомы, которые зависят от того, на каком сроке беременности возникла инфекция.
Для обнаружения вируса у плода, новорожденного или матери могут быть выполнены анализы крови и анализы других образцов.
Вакцинация матери до наступления беременности может предотвратить развитие инфекции у плода.
Лечения от самой инфекции не существует.
(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Краснуха у детей более старшего возраста и взрослых).
Когда ребенок рождается с краснухой, инфекция называется врожденной краснухой. При врожденной краснухе женщина, инфицированная в течение первых 16 недель (особенно в первые 8–10 недель) беременности, передает вирус плоду через плаценту (орган, который обеспечивает питание плода). Эта инфекция у плода вызывает выкидыш, мертворождение или множественные тяжелые врожденные пороки. Чем раньше во время беременности возникает инфекция, тем выше риск тяжелых отклонений.
В Соединенных Штатах Америки врожденная краснуха встречается редко, поскольку вакцинация против краснухи девочек и молодых женщин стала привычной.
Симптомы краснухи у новорожденных
В зависимости от того, на каком сроке беременности инфицирован плод, симптомы у него могут отсутствовать, или он может быть мертворожденным. У младенцев, которые выживают, могут быть множественные врожденные пороки. Эти врожденные пороки называются синдромом врожденной краснухи (СВК).
К наиболее распространенным симптомам синдрома врожденной краснухи у новорожденных относятся:
низкая масса тела при рождении.
воспаление головного мозга;
повреждение сетчатки (прозрачной светочувствительной структуры на задней поверхности глаза);
увеличение печени и селезенки;
кровоподтеки или другие пятна на коже;
Увеличенные лимфоузлы
Диагностика краснухи у новорожденных
Анализы для измерения уровня антител в крови матери
Анализы амниотической жидкости или крови плода
Анализы для измерения уровня антител и выявления вируса у новорожденного
Беременным женщинам делают скрининговый стандартный анализ крови на ранних сроках беременности, чтобы убедиться, что у них есть иммунитет к краснухе. Анализ повторяют женщинам, у которых нет антител к вирусу краснухи и у которых развиваются симптомы краснухи.
Диагноз плоду можно поставить до рождения с помощью анализа амниотической жидкости или крови.
Новорожденным, у которых подозревают наличие синдрома врожденной краснухи, нужно провести анализ крови для измерения уровня антител и, кроме этого, можно взять и проанализировать образцы для выявления вируса.
Другие обследования у новорожденного могут включать спинномозговую пункцию и рентгенологическое исследование костей для выявления аномалий, вызванных синдромом врожденной краснухи. Новорожденным также следует проводить тщательное обследование глаз и сердца.
Профилактика краснухи у новорожденных
Инфекцию можно предотвратить вакцинацией против краснухи всех девочек и женщин детородного возраста до наступления беременности.
Беременным женщинам, у которых нет иммунитета к краснухе, следует избегать контакта с больными краснухой, а сразу после рождения ребенка им следует провести вакцинацию, чтобы у них был иммунитет во всех последующих беременностей. Женщин нельзя вакцинировать во время беременности, поскольку вакцина содержит живой вирус, который может инфицировать плод. Из-за этого риска все женщины, которые получают вакцину от краснухи, должны принять меры, чтобы не забеременеть в течение как минимум 28 дней после вакцинации.
Если в начале беременности будущая мать, которая не была привита, вступает в тесный контакт с инфицированным человеком, ей могут сделать инъекцию иммуноглобулина, чтобы попытаться предотвратить развитие инфекции.
Лечение краснухи у новорожденных
Поддержка больных детей
Специфическое лечение отсутствует.
Поддержка и уход за новорожденным с синдромом врожденной краснухи отличаются в зависимости от выраженности проблем у новорожденного. Дети с множественными осложнениями требуют раннего лечения с участием группы специалистов.