Общие сведения об игнорировании потребностей детей и насилии над детьми

Под ненадлежащим обращением с детьми подразумеваются все виды насилия и игнорирования потребностей ребенка в возрасте до 18 лет со стороны родителей, лиц, осуществляющих уход, или других лиц, находящихся в роли опекуна (например, священников, тренеров или учителей), которые приводят к фактическому или потенциальному причинению вреда или угрозе причинения вреда ребенку. Игнорирование потребностей ребенка — это неудовлетворение основных физических и эмоциональных потребностей ребенка. Насилие над ребенком — это причинение вреда ребенку.

Некоторые факторы, повышающие риск игнорирования потребностей детей и насилия над детьми, — это молодые или одинокие родители, которые сами испытывали жестокое обращение или игнорирование или которые переживают личные или семейные проблемы (например, нехватку продуктов питания, финансовые проблемы, насилие сексуального партнера, социальную изоляцию, проблемы с психическим здоровьем или расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ).

Дети, потребности которых игнорируют или которые подвергаются насилию, могут казаться усталыми или голодными, неухоженными в плане гигиены, или иметь физические травмы либо эмоциональные или психические проблемы, а кроме того, у них могут отсутствовать очевидные признаки насилия или игнорирования потребностей.

Подозрение на насилие должно возникать, если характер новых или предшествующих травм свидетельствует о том, что травма не была случайной, если повреждения не соответствуют объяснению, данному человеком, осуществляющим уход за ребенком, или когда дети по своему развитию не способны сделать то, что могло привести к их травме (например, младенец, включающий кухонную плиту).

Детей следует защитить от еще большего вреда, возможно, путем привлечения органов детской опеки и попечительства и/или правоохранительных органов, госпитализации, проведения психологического консультирования для опекунов и детей, а также предоставления семье поддержки по обеспечению безопасного и надлежащего ухода.

Под игнорированием потребностей подразумевается пренебрежение базовыми потребностями ребенка: физическими, медицинскими, образовательными и эмоциональными.

Насилие может быть физическим, сексуальным или эмоциональным.

Игнорирование потребностей детей и насилие над детьми часто встречаются одновременно наряду с другими формами насилия в семье, например, проявлением жестокости одного партнера по отношению к другому. Помимо непосредственного причинения вреда, игнорирование потребностей и насилие приводят к повышенному риску возникновения долгосрочных проблем, включая проблемы с психическим здоровьем, а также расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. Жестокое обращение с детьми также связано с проблемами во взрослом возрасте, такими как ожирение, сердечные заболевания и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Источником игнорирования потребностей ребенка или насилия над ребенком могут быть родители, родственники и другие лица, осуществляющие уход, люди, проживающие в одном доме с ребенком, или люди, у которых есть периодические обязанности по уходу за ребенком (например, учителя, тренеры и священники).

В 2020 году органами детской опеки и попечительства (ДОП) в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано 3,9 миллиона сообщений о возможных случаях жестокого обращения с детьми, затронувших 7,1 миллиона детей. Из этих сообщений было подробно изучено около 2,1 миллиона случаев, и было выявлено около 618 000 детей, подвергшихся насилию или игнорированию потребностей. Девочки подвергаются ненадлежащему обращению немного чаще, чем мальчики. Младенцы и маленькие дети подвергаются повышенному риску жестокого обращения.

Из числа детей, выявленных в 2020 году, потребности 76,1 % игнорировались (включая игнорирование медицинских потребностей), 16,5 % подверглись физическому насилию, 9,4 % подверглись сексуальному насилию и 0,2 % стали жертвой секс-торговли. В то же время, многие дети стали жертвами нескольких видов жестокого обращения.

В 2020 году около 1750 детей в Соединенных Штатах Америки погибло в результате игнорирования потребностей или жестокого обращения; примерно три четверти из них были младше 1 года. Примерно 73 % этих детей стали жертвами игнорирования потребностей и 43 % стали жертвами физического насилия, имевшего место наряду с другими формами насилия или без них. Более чем в 80 % случаев обидчиками были родители, которые действовали самостоятельно либо вместе с другими людьми.

Факторы риска игнорирования потребностей детей и насилия над детьми Игнорирование потребностей и насилие являются следствием сложного сочетания индивидуальных, семейных и социальных факторов. Родители-одиночки, родители, испытывающие финансовые проблемы или нехватку продуктов питания, люди, страдающие расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, и/или люди с психическими расстройствами (такими как расстройство личности или заниженная самооценка), либо родители с комбинацией этих факторов чаще игнорируют потребности детей или совершают насилие над детьми. Игнорирование потребностей выявляют в 12 раз чаще среди детей из малообеспеченных семей, чем среди детей из других социальных кругов. Однако все виды насилия, включая сексуальное, имеют место во всех социальных и экономических группах. Взрослые, которые подвергались физическому или сексуальному насилию в детстве, более склонны к проявлению насилия в отношении своих собственных детей. Дети неопытных родителей, родителей-подростков и родителей, которые имеют несколько детей в возрасте менее 5 лет, также состоят в группе повышенного риска насилия. У курящих женщин, страдающих расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, или у женщин, подвергшихся насилию сексуального партнера во время беременности, повышен риск жестокого обращения с детьми. Иногда между родителями и детьми не развиваются сильные эмоциональные связи. Такое отсутствие привязанности, которое повышает риск насилия, чаще всего встречается в отношении недоношенных или больных младенцев, которые были отделены от своих родителей в раннем детстве, или в отношении биологически неродных детей (например, пасынков).

Виды игнорирования потребностей детей и насилия над детьми Существует несколько различных типов игнорирования потребностей детей и насилия над детьми. Эти виды жестокого обращения часто встречаются одновременно. Четыре основных типа: Пренебрежение

Физическое насилие

Сексуальное насилие

Эмоциональное насилие Кроме того, формой жестокого обращения с детьми в медицинском учреждении является умышленное причинение, предоставление ложной информации или преувеличение медицинских симптомов у ребенка, которые приводят к потенциально опасным медицинским вмешательствам. Пренебрежение Игнорирование потребностей — это непредоставление или неудовлетворение основных физических, эмоциональных, образовательных и медицинских потребностей ребенка. Родители или опекуны могут оставлять детей на попечение людям, которые склонны к насилию, или оставлять маленьких детей без присмотра. Существует много форм игнорирования потребностей. При игнорировании физических потребностей родители или опекуны не обеспечивают надлежащее питание, одежду, жилье, контроль и защиту от потенциального вреда. При игнорировании эмоциональных потребностей родители или опекуны могут не проявлять привязанности, любви или не оказывать другие виды эмоциональной поддержки. Детей могут игнорировать, отталкивать или не давать общаться с другими детьми или взрослыми. При игнорировании медицинских потребностей родители или опекуны могут не добиваться надлежащего ухода за ребенком, например, необходимого лечения травм, физических или психических расстройств. Родители могут медлить с обращением за медицинской помощью в ситуациях, когда ребенок болен, в результате чего ребенок подвергается риску перехода заболевания в более тяжелую форму и даже смерти. При игнорировании образовательных потребностей родители или опекуны могут не записать ребенка в школу или не проверять, что ребенок посещает школу, в обычной обстановке, например, в государственной или в частной школе, или дома. Игнорирование потребностей отличается от насилия тем, что часто родители и опекуны не намереваются умышленно наносить вред детям, находящимся на их попечении. Игнорирование потребностей обычно связано с сочетанием таких факторов, как плохой родительский уход, неумение справляться со стрессом, не оказывающие поддержку родственники и стрессовые жизненные обстоятельства. Игнорирование потребностей часто встречается в бедных семьях, испытывающих финансовые трудности и живущих в плохом окружении, особенно те, в которых у родителей также имеются психические расстройства (обычно депрессия, биполярное расстройство или шизофрения), расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, либо ограниченные интеллектуальные возможности. Дети из неполных семей могут подвергаться риску игнорирования потребностей из-за низкого дохода и недостаточных ресурсов. Физическое насилие Под физическим насилием подразумевается ненадлежащее физическое обращение с ребенком или нанесение ему физического ущерба, включая чрезмерные физические наказания. Конкретные примеры включают встряхивание, броски, побои, кусание и обжигание (например, ошпаривание или прижигание сигаретами). Физическое насилие может совершаться в отношении детей любого возраста, но особенно уязвимы к такому насилию дети первого года жизни и ясельного возраста. Младенцы и дети ясельного возраста особенно подвержены риску повторяющихся эпизодов насилия, поскольку не могут постоять за себя. Кроме того, в этот период жизни в развитии детей опекуны сталкиваются с трудностями, поскольку, как правило, происходят вещи, повышающие вероятность того, что опекуны расстраиваются и теряют контроль над побуждениями. Такие неприятные вещи включают истерики, приучение к туалету, непостоянный характер сна и колики. Физическое насилие является наиболее распространенной причиной серьезных травм головы у детей первого года жизни. Травмы органов брюшной полости, полученные в результате физического насилия, чаще встречаются среди детей ясельного возраста, чем среди младенцев. Младенцы и дети ясельного возраста также подвержены повышенному риску травм головы и позвоночника, поскольку голова у них большая по сравнению с телом, а также потому, что у них более слабые мышцы шеи. Физическое насилие (включая убийства) является одной из 10 главных причин смерти детей. Как правило, риск того, что ребенок может подвергнуться физическому насилию, снижается в младшем школьном возрасте. Бедность и молодость, воспитание ребенка в одиночку напрямую соотносятся с более высоким риском физического насилия. Физическому насилию способствуют стрессовые ситуации в семье. Стресс может возникать в связи с отсутствием работы, частыми переездами, социальной изоляцией от друзей или членов семьи или продолжающимся насилием в семье. Родители могут сильнее расстраиваться и, как следствие, могут быть более физически жестокими по отношению к детям с трудным поведением (легковозбудимым, требовательным или гиперактивным) или имеющим особые потребности (с нарушениями в развитии или физической инвалидностью). Физическое насилие часто провоцируется кризисом, связанным с другими стрессами. Причиной такого кризиса может стать потеря работы, смерть члена семьи или плохое поведение. Родители, страдающие расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, могут вести себя импульсивно и бесконтрольно по отношению к своим детям. Дети, чьи родители испытывают проблемы с психическим здоровьем, также подвергаются повышенному риску насилия. Родители, потребности которых игнорировали или которых подвергали насилию в детстве, могут быть эмоционально незрелыми или иметь низкую самооценку. Родители, которые дурно обращаются с детьми, могут считать своих детей источником бесконечной и безусловной любви, и обращаться к ним за поддержкой, которую они так и не получили. В результате у них могут быть нереалистичные ожидания относительно того, что их дети могут дать им, они легко разочаровываются и плохо контролируют свои побуждения. В конце концов, они могут быть неспособны дать то, что так и не получили. Сексуальное насилие Любые действия с ребенком, направленные на получение сексуального удовлетворения взрослым или значительно более старшим (по развитию или по возрасту) или более сильным ребенком, расцениваются как сексуальное насилие (см. Педофилия). Сексуальное насилие включает: ведение полового члена во влагалище, задний проход или рот ребенка;

прикосновение к ребенку с сексуальными намерениями без введения полового члена (покушение на растление);

демонстрация ребенку гениталий или порнографии;

обмен сообщениями или фотографиями на сексуальную тематику (обычно по мобильному телефону) (сексэмэски) или публикация фотографий ребенка;

принуждение ребенка к половому акту с другим лицом;

использование ребенка для производства порнографии. К сексуальному насилию не относятся сексуальные игры. Во время сексуальных игр дети, близкие по возрасту и развитию, рассматривают или трогают гениталии друг друга без принуждения или оказания давления. При попытке определить, является ли конкретная ситуация между детьми сексуальным насилием, важно принимать во внимание различия в силе, такие как возраст ребенка, его физическая сила, рост и популярность детей. В разных штатах законы о том, как критерии возраста помогают различить жестокое обращение от игры, отличаются. В законах различных штатов факторами являются как фактический возраст, так и разница в возрасте между двумя детьми. Чем больше разница в возрасте, тем больше разница в эмоциональной и интеллектуальной зрелости, а также социальном статусе между старшим ребенком и младшим ребенком. И в какой-то момент (во многих юрисдикциях разница составляет 4 года) эти различия настолько велики, что младший ребенок не может с точки зрения закона «согласиться» на сексуальные действия со старшим ребенком. К 18 годам сексуальному насилию подвергается примерно 12–25 % девочек и 8–10 % мальчиков. Большинство виновных в сексуальных домогательствах — это знакомые детям люди. В определенных ситуациях риск совершения сексуального насилия увеличивается. Кроме того, к факторам риска относятся пребывание в социальной изоляции, сниженная самооценка, наличие членов семьи, которые также подвергались сексуальному насилию, и связь с неформальными группами. Эмоциональное насилие Под эмоциональным насилием подразумеваются слова или действия, направленные на психологическое подавление ребенка. В результате эмоционального насилия ребенок может чувствовать, что он ничего не стоит, является неполноценным, его не любят, он является ненужным, находится в опасности или представляет ценность только в тех ситуациях, когда соответствует требованиям других людей. Эмоциональное насилие включает: резкую ругань, крики или вопли;

принижение способностей и достижений ребенка;

поощрение девиантного или преступного поведения, например, совершения преступлений либо употребления алкоголя или наркотиков;

травля, запугивание и угрозы в отношении ребенка. Эмоциональное насилие часто продолжается в течение долгого времени. Вопросы, требующие особого внимания Жестокое обращение с детьми в медицинских учреждениях При этом менее распространенном типе жестокого обращения с детьми (ранее называемом делегированным синдромом Мюнхгаузена, который теперь называется симулятивным расстройством в отношении другого) лицо, оказывающее уход за ребенком, намеренно пытается заставить врачей считать, что здоровый ребенок болен. Лицо, оказывающее уход за ребенком, обычно дает ложную информацию о симптомах ребенка, например, заявляя, что у ребенка рвота или жалобы на боли в животе. Однако иногда лица, оказывающие уход за ребенком, также делают что-либо для того, чтобы вызвать симптомы, например, дают ребенку лекарственные средства. Иногда лица, оказывающие уход за ребенком, симулируют болезнь у ребенка, добавляя кровь или другие вещества к образцам, используемым для лабораторных анализов. Жертвы такого рода жестокого обращения с детьми подвергаются ненужным и вредным или потенциально вредным обследованиям и методам лечения, включая процедуры или хирургические вмешательства. Культурные факторы В разных культурах существуют разные способы дисциплинирования детей. В некоторых культурах применяется телесное наказание, которое представляет собой физическое наказание и причинение боли. Тяжелое телесное наказание, которое включает в себя порку, прижигание и ошпаривание, является физическим насилием. Тем не менее, для менее тяжелых телесных наказаний, таких как шлепки, в некоторых социальных нормах грань между социально приемлемым поведением и насилием размыта. Врачебная практика также разная в различных культурах. Некоторые культурные традиции (такие как калечащие операции на женских половых органах) в Соединенных Штатах Америки считаются насилием. Однако некоторые народные средства (такие как растирание кожи монетой и банки) часто вызывают синяки или незначительные ожоги, которые могут выглядеть так, будто бы они возникли в результате серьезных телесных наказаний, но на самом деле не являются таковыми. Члены некоторых религиозных групп иногда не обращаются за медицинской помощью для лечения ребенка, имеющего опасное для жизни расстройство (например, диабетический кетоацидоз или менингит), что приводит к смерти ребенка. Такое необращение за помощью обычно считается игнорированием потребностей, независимо от намерений родителей или опекунов. Когда дети больны и нездоровы, отказ от медицинского лечения часто требует дальнейшего расследования, а иногда и вмешательства правоохранительных органов. Кроме того, в Соединенных Штатах Америки некоторые лица, осуществляющие уход, отказываются от вакцинации своих детей, потому что считают, что вакцины небезопасны, или по религиозным соображениям (см. Проблемы вакцинации в детском возрасте). Неясно, может ли этот отказ от вакцинации как от потенциально опасной для ребенка юридически считаться игнорированием медицинских потребностей.

Симптомы игнорирования потребностей детей и насилия над детьми Симптомы игнорирования потребностей детей и насилия над детьми широко варьируют и зависят, в частности, от характера и продолжительности игнорирования потребностей или насилия, от самого ребенка и от конкретных обстоятельств. Помимо очевидных физических повреждений, симптомы включают эмоциональные проблемы и проблемы с психическим здоровьем. Такие проблемы могут появляться сразу после эпизода игнорирования потребностей или насилия либо возникают позже и сохраняются в течение долгого времени. В некоторых случаях кажется, что у подвергающихся насилию детей присутствуют симптомы синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), и им ошибочно ставят диагноз этого расстройства. Игнорирование физических потребностей Дети, физические потребности которых игнорируются, могут страдать от недоедания, чувствовать себя усталыми или грязными, нуждаться в необходимой одежде и испытывать замедление прибавки в весе. Они могут часто пропускать школьные занятия. В крайних случаях может обнаружиться, что ребенок живет один либо с братьями или сестрами без надзора взрослых. Дети, оставленные без присмотра, могут заболеть или получить травмы. Могут наблюдаться задержки физического и эмоционального развития. Некоторые дети, потребности которых игнорируются, умирают от голода или из-за того, что их оставляют без защиты. Физическое насилие Распространенными признаками физического насилия являются кровоподтеки, ожоги, шрамы, следы укусов или царапины. Такие следы часто имеют форму предмета, которым был травмирован ребенок, например, ремня, кабеля или сетевого шнура. На детской коже могут быть отпечатки ладоней или следы от пальцев, вызванные пощечиной или хватанием и тряской. На руках, ногах или других частях тела могут обнаруживаться ожоги от сигарет или кипятка. Дети, у которых был кляп во рту, могут иметь утолщенную кожу или шрамы в углах рта. У детей, которых тянули за волосы, могут быть вырваны клоки волос или кожа головы может быть воспалена. Также у ребенка могут быть серьезные травмы, которые не видны, например, травмы рта, глаз, головного мозга или других внутренних органов. Тем не менее, признаки физического насилия часто незаметны. Например, небольшие царапины или красновато-фиолетовые точки могут появляться на лице и/или шее. У ребенка могут наблюдаться следы старых травм, например, переломов, которые уже начали заживать. В некоторых случаях травмы приводят к обезображиванию. У детей ясельного возраста, которых намеренно окунали в слишком горячую воду (например, в ванну), могут быть ожоги на коже. Такие ожоги могут располагаться на ягодицах и иметь круглую форму. Ожоги не видны на коже, которая не попала в воду или которая была прижата к более холодной стенке ванной. Брызги слишком горячей воды могут являться причиной появления небольших ожогов на других частях тела. У младенцев может быть травма головного мозга из-за так называемой травмы головы в результате жестокого обращения (abusive head trauma, AHT). Причиной травмы головы в результате жестокого обращения является сильное встряхивание и/или удар головы ребенка о твердый предмет. Термин «травма головы в результате жестокого обращения» теперь используется вместо термина «синдром детского сотрясения», поскольку она может быть вызвана не только сотрясением. Младенцы с травмой головы в результате жестокого обращения могут быть беспокойными или у них может возникнуть рвота, либо же могут не иметь видимых признаков травмы, но могут казаться глубоко спящими. Причиной такой сонливости является повреждение и отек головного мозга, иногда возникающий в результате кровотечения в пространство между головным мозгом и черепом (субдурального кровоизлияния). У детей первого года жизни также может наблюдаться кровотечение в сетчатке на внутренней стороне глазного яблока (ретинальное кровоизлияние). Ребра и другие кости могут быть сломанными. Дети, над которыми в течение долгого времени совершается насилие, могут казаться пугливыми и раздражительными. Часто такие дети плохо спят. У них может быть депрессия, тревога и симптомы посттравматического стресса. Такие дети более склонны к насилию или суициду. Сексуальное насилие Изменения в поведении часто являются признаками сексуального насилия. Такие изменения могут происходить внезапно и быть кардинальными. Дети могут становиться агрессивными или замкнутыми, также у них могут появляться фобии или расстройства сна. Дети, подвергшиеся сексуальному насилию, могут проявлять сексуальное поведение, например, чрезмерно прикасаться к себе или прикасаться к другим неуместным образом. Если сексуальное насилие было совершено родителем или другим членом семьи, у детей могут возникать противоречивые ощущения. Они могут чувствовать эмоциональную близость к насильнику, несмотря на совершенное им преступление. Сексуальное насилие также может стать причиной физических повреждений. У ребенка могут наблюдаться кровоподтеки, разрывы, а также кровотечения в области гениталий, заднего прохода или рта. Из-за повреждений в области гениталий и заднего прохода ребенку может быть сначала трудно сидеть или ходить. У девочек могут быть выделения из влагалища, кровотечение или зуд. Также могут обнаружиться инфекции, передающиеся половым путем, к числу которых относятся гонорея, хламидии, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) или другие инфекции. Может случиться беременность. Эмоциональное насилие и игнорирование эмоциональных потребностей Как правило, дети, подвергающиеся эмоциональному насилию, чувствуют неуверенность или тревогу при взаимодействии с другими людьми, поскольку их потребности не удовлетворяются последовательным или предсказуемым образом. Могут возникнуть и другие симптомы в зависимости от того, каким образом дети подвергались эмоциональному насилию. Такие дети могут иметь сниженную самооценку. Дети, которых запугивают или которым угрожают, могут выглядеть пугливыми и замкнутыми. Они могут быть неуверенными в себе, подозрительными, застенчивыми и слишком сильно беспокоиться о том, чтобы угодить взрослым. Они могут слишком легко вступать в контакты с незнакомыми людьми. Дети, которым не разрешают общаться с другими, могут испытывать неловкость в социальных ситуациях и иметь проблемы с выстраиванием нормальных отношений. Другие могут совершать преступления или у них может развиться расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ. Дети старшего возраста могут не посещать школу регулярно, могут плохо себя вести в школе, или же у них могут возникнуть трудности в формировании отношений с учителями и сверстниками. Дети первого года жизни, эмоциональные потребности которых игнорируются, обычно плохо набирают вес и могут казаться безразличными или не заинтересованными в том, что их окружает. Их поведение можно по ошибке принять за признак умственной отсталости или физического расстройства. У детей, эмоциональные потребности которых игнорируются, может наблюдаться нехватка социальных навыков, а также задержка в речевом развитии. Знаете ли Вы, что...

Диагностика игнорирования потребностей детей и насилия над детьми Обследование врачом

фотографии травм.

Что касается физического насилия, в некоторых случаях проводят лабораторные анализы или визуализирующие обследования, например, рентгенологическое исследование и компьютерную томографию.

При сексуальном насилии — анализы на предмет инфекций и иногда взятие образцов биологических жидкостей, волос и других материалов в качестве доказательств За исключением ситуаций, когда о случившемся рассказывает кто-то из свидетелей, а также случаев, когда ребенок выглядит крайне истощенным или имеет очевидные повреждения, распознать игнорирование потребностей или насилие часто бывает трудно. Игнорирование потребностей и насилие могут оставаться невыявленными в течение нескольких лет. Существует много причин, по которым игнорирование потребностей и жестокое обращение остаются невыявленными. Дети, подвергающиеся насилию, могут расценивать насилие как нормальную часть своей жизни и не упоминать о нем. Дети, которые подвергаются физическому и сексуальному насилию, часто отказываются раскрывать информацию из-за чувства стыда, угроз отомстить или даже чувства, что они заслуживают такого обращения. Дети, подвергшиеся физическому насилию, которые могут общаться, часто называют своего обидчика и описывают, что с ними случилось, если спросить у них напрямую. Тем не менее, детей, подвергающихся сексуальному насилию, могут заставить дать клятву хранить всё в тайне или же они могут быть так сильно травмированы, что не в состоянии говорить о насилии и могут даже отрицать факт насилия, если спросить у них напрямую. Если у врачей возникают подозрения на игнорирование потребностей или насилие любого рода, они обращают внимание на признаки других типов насилия. Кроме того, они полностью оценивают физические, эмоциональные и социальные потребности ребенка, а также его потребности, связанные с окружающими условиями. При любой возможности врачи наблюдают взаимодействие между ребенком и лицами, ухаживающими за ним уход. Врачи документируют историю ребенка, записывая точные цитаты и фотографируя травмы. Игнорирование потребностей и эмоциональное насилие Игнорирование потребностей ребенка может быть обнаружено работниками здравоохранения при обследовании детей в связи с другими проблемами, например, травмами, заболеваниями или поведенческими проблемами. Врачи могут заметить, что физическое или эмоциональное развитие ребенка не соответствует норме либо что ребенок пропустил много вакцинаций или посещений врача. Учителя и социальные работники часто первыми выявляют игнорирование потребностей. У учителей подозрения на игнорирование потребностей ребенка может возникнуть в том случае, если он часто пропускает школу без причины. Эмоциональное насилие обычно выявляется во время оценки других проблем, например, низкой успеваемости в школе или проблем с поведением. Детей, подвергающихся эмоциональному насилию, проверяют на наличие признаков физического и сексуального насилия. Физическое насилие Подозрение на физическое насилие может возникнуть в том случае, если у ребенка первого года жизни, который еще не ходит самостоятельно (ходит, держась за мебель), имеются кровоподтеки или серьезные повреждения, либо на первый взгляд легкие травмы шеи. Младенцев с чрезмерной сонливостью или вялостью оценивают на предмет повреждения головного мозга. Подозрение на насилие может возникнуть, если у ребенка ясельного или дошкольного возраста имеются кровоподтеки в необычных местах, например, на задней поверхности ног и ягодицах. Кровоподтеки часто появляются в период, когда ребенок учится ходить; но такие синяки, как правило, располагаются на выступающих костных участках с передней стороны туловища, например, на коленях, голенях, подбородке и лбу. Подозрение на насилие также может возникнуть в том случае, если родители не в курсе состояния здоровья ребенка, не беспокоятся или чрезмерно беспокоятся по поводу очевидной травмы. Родители, подвергающие ребенка насилию, могут неохотно рассказывать врачу или друзьям о том, как появились повреждения. Описание может не соответствовать возрасту и характеру повреждений или меняться от рассказа к рассказу. Родители, которые дурно обращаются с детьми, иногда не сразу обращаются за лечением по поводу травмы ребенка. Если у врачей возникает подозрение на физическое насилие, они обычно делают фотографии травм. Возможно проведение визуализационных обследований головного мозга (компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ)) . В некоторых случаях для выявления признаков предыдущих повреждений проводится рентгенография. Если ребенок младше 3-х лет, часто выполняется рентгенография всех костей, позволяющая проверить их на наличие переломов. Переломы ребер у ребенка Скрыть подробности На этой рентгенограмме показаны переломы ребер (выделены красным цветом) у ребенка, что может свидетельствовать о жестоком обращении с ребенком. PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY Сексуальное насилие Часто сексуальное насилие обнаруживается благодаря тому, что о нем рассказывает ребенок или свидетель случившегося. Но многие дети скрывают факт сексуального насилия, поэтому догадаться о нем можно только в том случае, если поведение ребенка становится ненормальным. Врачи должны заподозрить сексуальное насилие, если у маленького ребенка выявляют инфекцию, передающуюся половым путем. Если врачи подозревают сексуальное насилие в отношении ребенка, они обследуют ребенка. Если сексуальное насилие над ребенком было совершено в течение 96 часов до обращения в медицинское учреждение, врачи обследуют его, чтобы собрать необходимые доказательства возможного сексуального контакта, например, мазки жидкостей организма и поверхности кожи. При этом сборе доказательств часто используют так называемую проверку на изнасилование. Все видимые повреждения фотографируются. В некоторых регионах такие обследования проводят работники здравоохранения, прошедшие специальную подготовку по оценке случаев сексуального насилия над детьми. Врачи обычно также проводят анализы на инфекции, передающиеся половым путем, и, при необходимости, тесты на беременность.

Профилактика игнорирования потребностей детей и насилия над детьми Лучший способ предотвратить насилие и игнорирование потребностей детей — это остановить его до того, как оно начнется. Очень важны и необходимы программы, которые обеспечивают поддержку родителей и обучают методам позитивного воспитания. Родители могут научиться позитивно общаться с детьми, дисциплинировать их должным образом, реагировать на физические и эмоциональные потребности детей. Программы профилактики насилия и игнорирования потребностей детей также способствуют улучшению отношений между родителями и детьми, и предоставляют родителям социальную поддержку. Эти программы поддержки для родителей могут проводиться на дому у родителей, в школах, медицинских или психиатрических клиниках либо в других общественных центрах. Такие программы могут включать индивидуальные или групповые сессии.