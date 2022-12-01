(Синдром Марфана)

Наиболее опасные осложнения развиваются в сердце и легких. Слабость может развиться в соединительной ткани стенки аорты. Ослабление стенки может привести к просачиванию крови между внутренними слоями стенки аорты (расслоение аорты), что вызывает разрыв, или к выпячиванию (аневризма), которая может разорваться. Эти проблемы иногда возникают у ребенка до достижения 10-летнего возраста.

Беременность повышает риск расслоения аорты. Чтобы минимизировать риск, часто рекомендуется кесарево сечение.

Если аорта постепенно расширяется, аортальный клапан, ведущий из сердца в аорту, может начать пропускать кровь (так называемая аортальная регургитация). Расширение аорты имеет место у 50 % детей и у 60-80 % взрослых. Митральный клапан, который расположен между левым предсердием и желудочком, может пропускать кровь (митральная регургитация) или выпячиваться назад в левое предсердие (пролапс митрального клапана).

Такие аномалии сердечных клапанов могут нарушить способность сердца перекачивать кровь. В результате аномалий клапанов сердца также могут развиться серьезные инфекции (инфекционный эндокардит).