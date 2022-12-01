Синдромы Элерса-Данлоса — редкие наследственные заболевания соединительной ткани, в результате которых образуются необычайно гибкие суставы, очень эластичная кожа и хрупкие ткани.

Эти синдромы вызываются дефектом одного из нескольких генов, которые контролируют образование соединительной ткани.

Типичные симптомы включают гибкость суставов, горб, плоскостопие и эластичность кожи.

Диагноз основывается на симптомах и результатах физикального обследования.

Большинство людей с этим синдромом имеют нормальную продолжительность жизни.

Средства для излечения синдромов Элерса-Данлоса не существует.

Синдромы Элерса-Данлоса вызываются аномалией одного из генов, которые контролируют образование соединительной ткани. Соединительная ткань является прочной, часто волокнистой тканью, которая связывает вместе структурные элементы организма и обеспечивает поддержку и эластичность.

Существует 6 основных типов синдрома Элерса-Данлоса и 7 менее распространенных типов. Они различаются по тому, какой именно ген поражен, и по степени тяжести. Хотя все типы характеризуются слегка отличающимися симптомами, все они приводят к развитию аномальной хрупкости соединительной ткани, что вызывает проблемы в суставах и костях и может ослабить внутренние органы.

Симптомы синдромов Элерса-Данлоса Синдром Элерса-Данлоса Изображение ST MARYS HOSPITAL MEDICAL SCHOOL/SCIENCE PHOTO LIBRARY У людей с синдромом Элерса-Данлоса обычно очень гибкие суставы, аномальное рубцевание, плохое заживление ран, хрупкие кровеносные сосуды и очень эластичная кожа. Кожа может растягиваться на несколько сантиметров, но возвращается в нормальное состояние. У некоторых людей под кожей появляются небольшие твердые круглые уплотнения. У небольшого количества людей кровь плохо свертывается, поэтому кровотечения из небольших ран может быть трудно остановить. Осложнения при синдромах Элерса-Данлоса Синдромы Элерса-Данлоса могут изменять реакцию организма на травмы. Небольшие травмы могут приводить к образованию больших открытых ран. Хотя обычно эти раны чрезмерно не кровоточат, они оставляют широкие шрамы. Часто случаются растяжения и вывихи. У некоторых людей возникают деформация грудной клетки, горб с аномально кривым позвоночником (кифосколиоз) или косолапость. Большинство взрослых страдают плоскостопием. Кишечник может выпячиваться через брюшную стенку (грыжа), в нем могут развиваться аномальные выпячивания (дивертикулы). Изредка хрупкий кишечник кровоточит или в нем возникают разрывы (перфорации — см. Перфорация пищеварительного тракта). Иногда слабая ткань сердечного клапана вызывает подтекание из клапана. У беременной женщины с синдромом Элерса-Данлоса могут произойти преждевременные роды. Из-за хрупкостей тканей матери повышается риск разрыва матки во время родов. Плохое заживление кожи может осложнить эпизиотомию или кесарево сечение. Если у плода присутствует синдром Элерса-Данлоса, амниотическая оболочка может преждевременно разорваться (преждевременный разрыв околоплодных оболочек). У матери или ребенка с синдромом Элерса-Данлоса возможны кровотечения до, во время и после родов.

Диагностика синдромов Элерса-Данлоса Обследование врачом;

Генетический анализ

Биопсия кожи

визуализирующие обследования для выявления осложнений. Врач ставит диагноз синдрома Элерса-Данлоса на основании симптомов и результатов физикального обследования. Для подтверждения диагноза обычно проводят генетические анализы. Врач может идентифицировать некоторые типы синдрома Элерса-Данлоса, взяв образец кожи для изучения под микроскопом (биопсия). Для поиска возможных заболеваний, связанных с осложнениями, проводятся другие анализы. Например, обычно проводят эхокардиографию и другие визуализирующие обследования, чтобы обнаружить проблемы с сердцем или кровеносными сосудами.

Прогноз при синдромах Элерса-Данлоса Несмотря на многочисленные и разнообразные осложнения, продолжительность жизни больных синдромом Элерса-Данлоса, как правило, остается нормальной. Тем не менее, при определенных типах возникают потенциально смертельные осложнения (обычно кровотечения).