Остеопетрозы представляют собой группу редких наследственных заболеваний, увеличивающих плотность костной ткани и вызывающих аномальный рост кости.

Эти нарушения возникают, когда организм не разрушает старые костные клетки.

Типичные симптомы включают нарушение роста костей и утолщение костей, которые становятся очень ломкими.

Диагноз ставится на основании симптомов и рентгенографии.

Без лечения остеопетроз, который развивается в младенчестве, может привести к летальному исходу.

Средства для излечения этого заболевания не существует, но некоторые виды лечения могут облегчить проблемы, возникающие вследствие этого заболевания.

(См. также Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей).

Остеопетрозы возникают в результате аномалий определенных генов. Эти аномальные гены передаются по наследству. То есть они могут передаваться от родителей к детям.

Костные клетки формируются постоянно, но медленно, живут в течение определенного периода времени, а затем повторно абсорбируются в процессе переработки. При остеопетрозе организм не разрушает старые костные клетки. В результате повышается плотность или толщина костей и изменяется их форма. Из-за этих изменений кости становятся более хрупкими. Плотная костная ткань также вытесняет костный мозг, в котором образуются клетки крови.

Остеопетрозы варьируют от легких до тяжелых форм и могут даже представлять угрозу для жизни. Симптомы остеопетрозов могут начать проявляться в младенчестве (раннее начало) или в более позднем возрасте (позднее начало).

Симптомы остеопетрозов Хотя группа остеопетрозов состоит из целого ряда различных заболеваний, при большинстве из них развивается много одинаковых симптомов. Обычно нарушается рост костей. Кости утолщаются и легко ломаются. Может быть нарушено формирование клеток крови из-за сокращения количества костного мозга, что приводит к анемии, инфекции или кровотечениям. Чрезмерный рост костей черепа может вызывать повышение внутричерепного давления, сжатие нервов, в результате которого происходит паралич лицевого нерва, потеря зрения или слуха, а также может искажать черты лица и зубы. Могут поражаться кости пальцев кистей и стоп, длинные кости рук и ног, позвоночник и таз.

Диагностика остеопетрозов Рентгенологическое исследование Врачи обычно ставят диагноз остеопетроза на основании симптомов и результатов рентгенологического исследования, которое показывает очень плотные или деформированные кости. Иногда остеопетроз обнаруживается случайно, когда врач видит очень плотные кости на рентгеновском снимке, сделанном с другой целью, при этом указывающие на заболевание симптомы отсутствуют.

Прогноз при остеопетрозах Остеопетроз с ранним началом, при котором не применяется лечение пересадкой стволовых клеток, как правило, приводит к смерти в младенчестве или раннем детстве. Смерть обычно наступает в результате анемии, инфекции или кровотечения. Остеопетроз с поздним началом часто принимает очень легкую форму.