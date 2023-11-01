Детский гастроэнтерит

Вирусы являются наиболее распространенной причиной гастроэнтерита в США. Большинство эпизодов гастроэнтерита вызваны четырьмя категориями вирусов. Двумя наиболее распространенными являются:

норовирус (самая частая причина в Соединенных Штатах Америки);

ротавирус (самая частая причина во всем мире).

Большинство других случаев вирусного гастроэнтерита вызваны астровирусом или аденовирусом.

Обычно дети заражаются гастроэнтеритом от других детей, переболевших вирусным гастроэнтеритом или вступавших в контакт с зараженным человеком, например, в детских садах, школах и других местах скопления людей. Вирусный гастроэнтерит очень заразен и особенно легко передается от ребенка к ребенку.

Фекально-оральный путь — обычный путь распространения вирусного гастроэнтерита. «Фекально-оральный» означает, что вирусы, содержащиеся в стуле (кале) при диарее у больного человека, попадают в рот другого человека. Разумеется, люди не едят непосредственно кал. Вместо этого частицы инфицированного кала могут быть на руках больного диареей ребенка и/или его опекуна (особенно, если они не моют руки тщательно). После этого любой предмет, до которого они дотрагиваются (например, подгузник, игрушка или пища), заражается инфицированным калом. Другие дети, которые дотрагиваются до этого предмета и затем кладут пальцы в рот или касаются ими области возле рта, могут заразиться вирусом. Вирусный гастроэнтерит также может распространяться при чихании, кашле и сплевывании.

После появления вакцин против ротавируса наиболее частым возбудителем гастроэнтерита среди всех возрастных групп, включая детей, в Соединенных Штатах Америки стал норовирус. Этот вирус часто поражает детей в возрасте 6–18 месяцев. Инфекции встречаются круглый год, но большинство случаев приходятся на период с ноября по апрель. Большинство людей заражаются после попадания внутрь инфицированных продуктов питания или воды. Поскольку норовирус очень заразен, инфекция может легко распространяться от человека к человеку. Норовирус является причиной большинства случаев эпидемий гастроэнтерита, возникающих на экскурсионных суднах и в домах для престарелых.

Ротавирус является наиболее частой причиной тяжелой диареи с обезвоживанием у младенцев и детей во всем мире. Ее частота снизилась после начала использования вакцин против ротавируса. Обычно ротавирус поражает младенцев и детей ясельного возраста (от 3 до 15 месяцев). Он очень заразен. Большинство инфекций распространяется фекально-оральным способом. Инфицированные младенцы могут передавать инфекцию взрослым. В умеренном климате большинство ротавирусных инфекций наиболее распространены зимой и весной. В Соединенных Штатах, до того как вакцинация против ротавируса стала доступной, волна ротавирусной болезни начиналась на юго-западе в декабре и заканчивалась на северо-востоке в апреле или мае. Теперь болезнь возникает менее предсказуемо и может возникать круглый год.

Астровирусом могут заражаться люди всех возрастов, но обычно он поражает младенцев и маленьких детей. В умеренном климате инфекция наиболее распространена в зимние месяцы, а в тропических регионах инфекция чаще встречается в летние месяцы. Инфекция распространяется фекально-оральным путем.

Аденовирус обычно поражает детей младше 2 лет. Инфекции встречаются круглый год, но частота случаев несколько увеличивается летом. Инфекция передается фекально-оральным путем, а также воздушно-капельным путем.