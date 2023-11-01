Детский гастроэнтерит

Гастроэнтерит — это воспаление пищеварительного тракта, которое приводит к рвоте и/или диарее и иногда сопровождается повышенной температурой или коликами в животе.
Гастроэнтерит обычно вызывается вирусной, бактериальной или паразитарной инфекцией.
Инфекция вызывает сочетание рвоты, диареи, колик в животе, лихорадки и плохого аппетита, что может привести к обезвоживанию организма.
Подтвердить диагноз врачу помогают присутствующие у ребенка симптомы и анамнез контакта с возбудителями.
Лучший способ профилактики гастроэнтерита — приучать детей и их опекунов мыть руки и не употреблять продукты, условия хранения которых были нарушены, и загрязненную воду.
При гастроэнтерите показаны жидкости и растворы для восполнения водного баланса, но иногда ребенка следует показать врачу, а некоторым детям даже требуется госпитализация.
(Информация о гастроэнтерите у взрослых представлена в статье Гастроэнтерит).
Гастроэнтерит, иногда неправильно называемый «желудочным гриппом», является наиболее распространенным расстройством желудочно-кишечного тракта у детей. В тяжелой форме гастроэнтерит вызывает обезвоживание и дисбаланс химических веществ крови (электролитов). Причиной этому является потеря организмом жидкости и электролитов с рвотой и жидким стулом.
Ежегодно возникает около 3–5 миллиардов эпизодов заболевания, чаще всего у детей младше 5 лет, проживающих в странах, где дети более уязвимы, а уход часто не столь легкодоступен. Ежегодно от диареи, вызванной гастроэнтеритом, во всем мире умирает примерно 500 000 детей в возрасте младше 5 лет.
В странах, где дети хорошо питаются и имеют доступ к качественной медицинской помощи (самое главное, при необходимости, возможность введения жидкостей для восполнения водного баланса в вену [внутривенно]), последствия не настолько серьезные. Однако острый гастроэнтерит все еще является частой проблемой в Соединенных Штатах Америки. Каждый год в Соединенных Штатах Америки гастроэнтерит является причиной около 1,5 миллионов визитов к врачу, 200 000 госпитализаций и 300 случаев смерти у детей.
Причины детского гастроэнтерита
Большинство случаев гастроэнтерита вызвано:
К более редким причинам гастроэнтерита относятся:
В редких случаях гастроэнтерит является результатом аллергического состояния (эозинофильный гастроэнтерит) или пищевой аллергии.
Вирусы
Вирусы являются наиболее распространенной причиной гастроэнтерита в США. Большинство эпизодов гастроэнтерита вызваны четырьмя категориями вирусов. Двумя наиболее распространенными являются:
норовирус (самая частая причина в Соединенных Штатах Америки);
ротавирус (самая частая причина во всем мире).
Большинство других случаев вирусного гастроэнтерита вызваны астровирусом или аденовирусом.
Обычно дети заражаются гастроэнтеритом от других детей, переболевших вирусным гастроэнтеритом или вступавших в контакт с зараженным человеком, например, в детских садах, школах и других местах скопления людей. Вирусный гастроэнтерит очень заразен и особенно легко передается от ребенка к ребенку.
Фекально-оральный путь — обычный путь распространения вирусного гастроэнтерита. «Фекально-оральный» означает, что вирусы, содержащиеся в стуле (кале) при диарее у больного человека, попадают в рот другого человека. Разумеется, люди не едят непосредственно кал. Вместо этого частицы инфицированного кала могут быть на руках больного диареей ребенка и/или его опекуна (особенно, если они не моют руки тщательно). После этого любой предмет, до которого они дотрагиваются (например, подгузник, игрушка или пища), заражается инфицированным калом. Другие дети, которые дотрагиваются до этого предмета и затем кладут пальцы в рот или касаются ими области возле рта, могут заразиться вирусом. Вирусный гастроэнтерит также может распространяться при чихании, кашле и сплевывании.
После появления вакцин против ротавируса наиболее частым возбудителем гастроэнтерита среди всех возрастных групп, включая детей, в Соединенных Штатах Америки стал норовирус. Этот вирус часто поражает детей в возрасте 6–18 месяцев. Инфекции встречаются круглый год, но большинство случаев приходятся на период с ноября по апрель. Большинство людей заражаются после попадания внутрь инфицированных продуктов питания или воды. Поскольку норовирус очень заразен, инфекция может легко распространяться от человека к человеку. Норовирус является причиной большинства случаев эпидемий гастроэнтерита, возникающих на экскурсионных суднах и в домах для престарелых.
Ротавирус является наиболее частой причиной тяжелой диареи с обезвоживанием у младенцев и детей во всем мире. Ее частота снизилась после начала использования вакцин против ротавируса. Обычно ротавирус поражает младенцев и детей ясельного возраста (от 3 до 15 месяцев). Он очень заразен. Большинство инфекций распространяется фекально-оральным способом. Инфицированные младенцы могут передавать инфекцию взрослым. В умеренном климате большинство ротавирусных инфекций наиболее распространены зимой и весной. В Соединенных Штатах, до того как вакцинация против ротавируса стала доступной, волна ротавирусной болезни начиналась на юго-западе в декабре и заканчивалась на северо-востоке в апреле или мае. Теперь болезнь возникает менее предсказуемо и может возникать круглый год.
Астровирусом могут заражаться люди всех возрастов, но обычно он поражает младенцев и маленьких детей. В умеренном климате инфекция наиболее распространена в зимние месяцы, а в тропических регионах инфекция чаще встречается в летние месяцы. Инфекция распространяется фекально-оральным путем.
Аденовирус обычно поражает детей младше 2 лет. Инфекции встречаются круглый год, но частота случаев несколько увеличивается летом. Инфекция передается фекально-оральным путем, а также воздушно-капельным путем.
Бактерии
К бактериям, чаще всего вызывающим гастроэнтерит, относятся:
Клостридия (Clostridioides difficile; C. diff)
кишечная палочка (Escherichia coli; E. coli);
стафилококки (вызывающие стафилококковое пищевое отравление);
К менее распространенным причинам относятся Yersinia, Listeria и Vibrio.
Ребенок может заразиться бактериальным гастроэнтеритом,
дотрагиваясь до зараженной еды или употребляя ее в пищу, особенно если это сырое или неправильно приготовленное мясо, птица или яйца;
употребляя в пищу зараженные моллюски;
употребляя в пищу непастеризованное молоко или сок;
дотрагиваясь до животных, которые переносят некоторые бактерии;
проглатывая зараженную воду, например, из колодцев, ручьев или плавательных бассейнов.
Бактерии могут размножаться во многих видах пищевых продуктов, которые были оставлены при комнатной температуре без охлаждения (потенциально проблемные источники: фуршеты и пикники). Продукты питания, зараженные бактериями стафилококка, могут выделять токсин, вызывающий внезапную рвоту и диарею. Заражение гастроэнтеритом через пищу, содержащую микроорганизмы или бактериальные токсины, иногда называют пищевым отравлением.
Например, дети могут заразиться сальмонеллой, прикоснувшись к рептилиям (черепахам или ящерицам), птицам или амфибиям (лягушкам или саламандрам). В редких случаях при прикосновении к животным в зоопарке можно заразиться кишечной палочкой. Иногда бактерии передаются от больных диареей собак или кошек.
Дети могут заразиться гастроэнтеритом при плавании или проглатывании зараженной воды, например, из колодцев, ручьев, океанов, озер, рек, аквапарков, поливалок, джакузи и плавательных бассейнов (заболевания, связанные с плаванием).
Заражение бактериями Clostridioides difficile может возникать у детей, которые принимают антибиотики или завершили курс антибиотиков в течение последних 6–10 недель (см. Колит, вызванный Clostridioides [ранее Clostridium] difficile), поскольку антибиотики могут уничтожать нормальные бактерии в пищеварительном тракте, помогающие контролировать размножение болезнетворных бактерий. У некоторых детей инфекция, вызванная Clostridioides difficile, может развиться после лечения в больнице, кроме того она может встречаться в общинах. Clostridioides difficile в настоящее время, вероятно, является наиболее распространенной бактериальной причиной диареи в Соединенных Штатах Америки.
Паразиты
Гастроэнтерит, вызванный паразитами (например, Giardia intestinalis и Cryptosporidium parvum), обычно возникает после питья зараженной воды или при фекально-оральном способе передачи (известны случаи заражения в детских садах).
Паразит Entamoeba histolytica является частой причиной появления диареи с кровью в регионах с неудовлетворительными санитарными условиями, но редко встречается в Соединенных Штатах Америки.
химические токсины;
Гастроэнтерит может возникать в результате приема внутрь химических токсинов. Эти токсины обычно обнаруживаются в растениях, например, в ядовитых грибах, или в определенных видах экзотических морепродуктов. У детей, которые употребляют в пищу эти вещества, может развиться гастроэнтерит. Гастроэнтерит у детей также может развиться после питья воды или употребления пищи, загрязненной химическими веществами, например, мышьяком, свинцом, ртутью или кадмием.
Лекарственные препараты
Многие лекарственные препараты вызывают диарею. У детей, которые принимают (или случайно проглотили) некоторые лекарственные препараты (например, антибиотики или антациды), может развиться гастроэнтерит (см. боковую панель Гастроэнтерит как побочный эффект лекарственных препаратов).
Гастроэнтерит как побочный эффект лекарственных препаратов
Тошнота, рвота и диарея являются распространенными побочными эффектами многих лекарственных препаратов. Распространенными «виновниками» являются:
Иногда сложно установить, что гастроэнтерит вызван лекарственным препаратом. В легких случаях врач может порекомендовать отменить принимаемый лекарственный препарат, а позже назначить его снова. Если симптомы ослабевают, когда человек прекращает принимать лекарственный препарат, и возобновляются, когда человек снова начинает его принимать, то лекарственный препарат может быть причиной появления желудочно-кишечных симптомов. В тяжелых случаях гастроэнтерита врач может порекомендовать надолго прекратить прием этого лекарственного препарата.
Симптомы гастроэнтерита у детей
Симптомами гастроэнтерита обычно является комбинация следующих симптомов:
рвота;
диарея;
спазмы в животе;
лихорадка
Снижение аппетита
Наиболее распространенными симптомами гастроэнтерита, независимо от причины, являются рвота и диарея. Гастроэнтерит, возникающий в результате вирусной или бактериальной инфекции, может сопровождаться повышением температуры тела. Также часто встречается боль в животе.
Гастроэнтерит, вызванный вирусами
Вирусы вызывают водянистую диарею. Слизь или кровь в кале присутствует редко.
Ротавирусная инфекция у младенцев и детей младшего возраста может продолжаться от 5 до 7 дней. У большинства детей отмечается рвота, а у некоторых возникает повышение температуры тела. Диарея водянистая, но не содержит крови. У детей диарея с более высокой вероятностью приводит к тяжелому обезвоживанию и даже к смерти.
Норовирус вызывает в основном рвоту, а не диарею, и заболевание продолжается 1–3 дня. У детей наблюдаются спазмы в животе, которые могут сопровождаться лихорадкой, головной болью и болью в мышцах.
При аденовирусной инфекции через 1–2 дня после начала диареи возникает неинтенсивная рвота. Продолжительность диареи может составлять от 1 до 2 недель.
Симптомы астровирусной инфекции напоминают симптомы легкой ротавирусной инфекции.
Гастроэнтерит, вызванный бактериями
Бактерии с большой долей вероятности приводят к повышению температуры тела и диарее с кровью, а некоторые их виды вызывают спазмы в животе. Определенные виды бактерий, например, некоторые штаммы E. coli и Shigella, вырабатывают токсины, которые могут вызвать осложнение, известное как гемолитико-уремический синдром. При этом синдроме происходит разрушение эритроцитов (так называемый гемолиз) и развивается почечная недостаточность, вследствие чего токсичные вещества начинают накапливаться в крови (так называемая уремия). Это осложнение является частой причиной хронической болезни почек у детей.
Гастроэнтерит, вызванный паразитами
Паразиты обычно вызывают диарею, которая может продолжаться длительное время, а также могут вызывать диарею, которая то проходит, то возникает вновь. Кал при диарее обычно без крови. Если у детей продолжительная диарея, вызванная паразитарной инфекций, они могут быть очень утомленными и терять вес.
Осложнения гастроэнтерита
Наиболее частым осложнением тяжелого гастроэнтерита является обезвоживание (слишком малое количество воды в организме), возникающее ввиду потери жидкости с рвотой и стулом. Слегка обезвоженные дети испытывают жажду, а сильно обезвоженные дети становятся раздражительными или вялыми.
Обезвоживание у младенцев происходит гораздо чаще, чем у детей более старшего возраста, и может приводить к серьезным побочным эффектам. Младенцам с обезвоживанием требуется немедленная медицинская помощь.
Опасные признаки обезвоживания у младенцев, которые требуют немедленной медицинской помощи, включают:
впавший родничок;
впавшие глаза;
отсутствие слез при плаче;
Сухость во рту
маленький объем мочи;
снижение концентрации внимания и вялость (летаргия).
Тем не менее, выделение мочи может быть трудно оценить у детей в подгузниках с частым водянистым стулом. Снижение диуреза и чрезмерную жажду легче определить у детей постарше.
Диагностика гастроэнтерита у детей
Диагноз ставится на основании симптомов, анамнеза и результатов физикального обследования.
Иногда проводится анализ кала.
Знаете ли Вы, что...
Врач ставит диагноз гастроэнтерита на основе симптомов и ответов родителей на вопросы о потенциальном контакте ребенка с возбудителями.
Диагноз гастроэнтерита обычно очевиден на основании одних симптомов, но причина часто не ясна. Иногда случается так, что члены семьи недавно перенесли заболевания с подобными симптомами или ребенок контактировал с определенными животными. В других случаях гастроэнтерит можно объяснить зараженной водой или неадекватно приготовленными, испорченными или зараженными продуктами питания, такими как сырые морепродукты или майонез, оставленный вне холодильника на долгое время. Сведения о недавнем путешествии, особенно в определенные зарубежные страны, и недавнем использовании антибиотиков также могут помочь врачам обнаружить причину.
Диагностических анализов обычно не требуется, поскольку большинство форм гастроэнтерита длятся короткое время. Тем не менее, если симптомы тяжелые или длятся больше 48 часов, то может быть проведено лабораторное исследование на лейкоциты и бактерии, вирусы или паразиты. Также могут быть проведены другие анализы крови для поиска признаков инфекции или осложнений.
Лечение гастроэнтерита у детей
Жидкости и растворы для регидратации;
в редких случаях антибиотики при некоторых инфекциях;
Обычно единственным необходимым лечением гастроэнтерита является постельный режим и употребление необходимого количества жидкостей.
Если у ребенка гастроэнтерит, родители должны следить за состоянием его водного баланса. Лекарственные препараты, которые прекращают диарею, или антибиотики принимать можно, но только в некоторых особых ситуациях и под контролем врача.
Регидратация
Детям следует предлагать употреблять жидкость, пусть даже в небольшом количестве, но часто. Младенцев следует продолжать кормить грудью или молочной смесью в дополнение к пероральному употреблению электролитного раствора (раствор для пероральной регидратации (восполнения водного баланса) — доступен в виде порошков и жидкостей в аптеках и некоторых продуктовых магазинах). Младенцам и маленьким детям следует избегать употребления соков, газированных напитков, чая, энергетических напитков и напитков, содержащих кофеин. Такие напитки могут содержать слишком много сахара, который приводит к усугублению диареи, и слишком мало солей (электролитов), необходимых для замены солей, потерянных организмом. Для подростков энергетические напитки предпочтительнее сока и газированных напитков из-за более низкого содержания сахара, хотя они все равно содержат меньшее количество электролитов, чем пероральные растворы электролитов. Питьевая вода не идеальна для лечения обезвоживания у детей любого возраста, поскольку в ней нет солей.
Детям со рвотой для профилактики обезвоживания следует часто давать небольшие порции жидкости. Родителям следует предложить ребенку несколько глотков жидкости. Если ребенка не вырвало, употребление жидкости нужно повторять каждые 10 или 15 минут, увеличивая количество жидкости на 30-60 мл по прошествии приблизительно часа, с дальнейшим увеличением по мере переносимости. Увеличенные объемы жидкости можно употреблять реже, приблизительно каждый час. Жидкости очень быстро усваиваются, поэтому если ребенка вырвало более чем через 10 минут после употребления напитка, большая часть жидкости уже усвоилась и следует продолжить ее употребление. Количество жидкости, употребляемой в течение 24 часов, зависит от возраста и массы тела ребенка, но в целом составляет около 100–150 мл жидкости на каждый килограмм массы тела ребенка. Если рвота или диарея у ребенка уменьшаются, родители могут попробовать возобновить обычный рацион питания на следующий день. Из-за потенциальных проблем, связанных с недостаточным употреблением питательных веществ, только растворы электролитов не следует употреблять более 24 часов.
Дети, страдающие диареей, но с редкой рвотой, для восполнения потерь жидкости в организме при диарее должны употреблять больше жидкости. В отличие от детей, страдающих рвотой, им можно употреблять большее количество жидкости за один раз, и они получают свой обычный рацион питания. Тем не менее, если у ребенка сильная диарея, следует сократить потребление молочных продуктов (которые содержат лактозу). При тяжелом гастроэнтерите может снизиться способность ребенка к усваиванию лактозы, что способствует усилению диареи.
Дети, которые не могут удержать даже несколько глотков жидкости или демонстрируют симптомы тяжелого обезвоживания (например, вялость, сухость во рту, отсутствие слез и мочи в течение 6 и более часов), находятся в опасности и должны быть немедленно осмотрены врачом. Детей без таких признаков следует показать врачу, если симптомы длятся более 1 дня. При сильном обезвоживании врач может назначить ребенку вливания жидкости в вену (внутривенно).
Лекарственные препараты
Противодиарейные препараты, такие как лоперамид, не следует назначать детям младше 18 лет.
Если причиной гастроэнтерита является вирусная инфекция, прием антибиотиков не имеет смысла. Врачи назначают антибиотики, только когда гастроэнтерит вызван специфическими бактериями, которые можно лечить антибиотиками (например, Shigella или Campylobacter).
Иногда при гастроэнтерите, вызванном Clostridioides difficile, назначаются такие антибиотики, как метронидазол или ванкомицин.
При паразитарных инфекциях могут быть назначены определенные лекарственные препараты (такие как метронидазол и нитазоксанид).
Пробиотики
Пробиотики — это микроорганизмы (бактерии), которые естественны для организма и способствуют размножению «хороших» бактерий. Они также находятся в пище и могут приниматься в виде биологически активных добавок.
Такие пробиотики, как лактобациллы (обычно содержащиеся в йогурте), могут незначительно сократить продолжительность диареи (возможно, на одни сутки), если их прием начать сразу после проявления заболевания. Однако пробиотики не предотвращают более серьезные последствия гастроэнтерита, в частности, необходимость внутривенного введения жидкостей или госпитализации.
Профилактика гастроэнтерита у детей
Две вакцины против ротавируса входят в рекомендованный календарь прививок младенцев. Современные вакцины против ротавируса, в отличие от первой вакцины, не связаны с инвагинацией (серьезной болезнью кишечника). В Соединенных Штатах Америки вакцины против ротавируса снизили частоту ротавирусных инфекций примерно на 80 %.
Достаточно взрослых детей следует приучать мыть руки и не употреблять продукты, условия хранения которых были нарушены, и загрязненную воду. Хорошей общей рекомендацией является хранение холодных продуктов холодными, а горячих продуктов горячими. Продукты питания, которые достали для употребления, следует употребить в течение часа.
Кормление грудью является еще одним простым и эффективным способом профилактики гастроэнтерита у новорожденных и младенцев. У получающих грудное вскармливание младенцев частота случаев гастроэнтерита ниже, чем у детей на искусственном вскармливании.
Если младенцы получают искусственное вскармливание, люди, осуществляющие уход, должны тщательно мыть руки с мылом перед подготовкой бутылочек. Людям, осуществляющим уход, также следует тщательно мыть руки после смены подгузников. Места для смены подгузников необходимо регулярно дезинфицировать свежеприготовленным раствором хлорки (¼ чашки хлорки на 3,75 л воды). Детям с диареей не следует посещать детские учреждения, пока не пройдут симптомы. У детей, инфицированных шигеллой или кишечной палочкой, которые вызывают диарею с кровью, необходимо также получить два отрицательных результата посева кала, прежде чем разрешить им вернуться в детский сад.
Родители могут предотвратить обезвоживание организма ребенка, заботясь об употреблении жидкости, пусть даже в небольшом количестве, но часто.
Младенцам и детям с ослабленной иммунной системой не следует контактировать с рептилиями, птицами или амфибиями, потому что эти животные обычно являются переносчиками бактерии Salmonella, и инфекция у этих детей имеет гораздо более тяжелую форму.
Родители могут предотвратить заболевания, связанные с плаванием, не разрешая своим детям плавать в общественных бассейнах при наличии у них диареи. Младенцев в подгузниках следует регулярно проверять на наличие стула, а смена подгузников должна производиться вдали от бассейна. Родителям следует приучить своих детей не глотать воду при плавании.