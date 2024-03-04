Свистящие хрипы у младенцев и детей младшего возраста

Свистящие хрипы — это относительно высокочастотный свистящий звук, который возникает во время дыхания, когда дыхательные пути частично закупорены или сужены.

Свистящие хрипы вызываются сужением дыхательных путей.

В зависимости от причины, другие симптомы могут включать кашель, повышенную температуру и насморк.

Диагноз причины основывается на рентгенологическом исследовании органов грудной клетки и, иногда, других обследованиях.

Лечение может включать бронхолитики и ингаляционные кортикостероиды.

(См. также Свистящие хрипы у взрослых).

Свистящие хрипы вызываются сужением или закупоркой (обструкцией) дыхательных путей. Сужение может быть вызвано одной или несколькими из следующих причин:

Отеком тканей в дыхательных путях

Спазмом мельчайших мышц стенок дыхательных путей (бронхоспазмом)

Скоплением слизи в дыхательных путях

Повторяющиеся эпизоды свистящих хрипов распространены в первые несколько лет жизни. До недавнего времени врачи диагностировали такие эпизоды как астму, потому что, как и астму, эти эпизоды можно было купировать ингаляционными препаратами, которые расширяли дыхательные пути (бронхолитиками), и потому что у многих взрослых, страдающих астмой, первые симптомы появились в детстве. Однако сейчас врачи знают, что только у некоторых младенцев и детей младшего возраста, которые испытывают такие эпизоды свистящих хрипов, в более позднем детском возрасте или в подростковом возрасте развивается астма.

Знаете ли Вы, что...

Дети, у которых с большей вероятностью в дальнейшем будет диагностирована астма, включают тех, которые подвержены одному или нескольким следующим факторам риска:

Некоторые виды сыпи (например, экзема)

Более тяжелые эпизоды свистящих хрипов

Родственники, страдающие астмой

Семейная склонность к многочисленным аллергическим реакциям

Свистящие хрипы при вирусных заболеваниях (особенно вызванных респираторно-синцитиальным вирусом и человеческим риновирусом)

Однако у многих детей эпизоды свистящих хрипов прекращаются к 6–10 годам, и врачи не ставят этим детям диагноз астмы. Такие дети часто имеют причины повторяющихся эпизодов свистящих хрипов.

Причины свистящих хрипов Наиболее распространенной причиной одиночного внезапного эпизода свистящих хрипов у младенцев и детей младшего возраста обычно бывает Вирусная респираторная инфекция Наиболее распространенными причинами повторяющихся эпизодов свистящих хрипов являются: частые вирусные инфекции легких;

аллергические реакции.

астма Менее распространенными причинами повторяющихся эпизодов свистящих хрипов являются хроническое затрудненное глотание, которое вызывает повторяющееся вдыхание пищи или жидкости в легкие (аспирацию), гастроэзофагеальный рефлюкс, инородное тело в легких и сердечная недостаточность. Независимо от первоначальной причины свистящих хрипов, симптомы часто усугубляются аллергическими реакциями или вдыханием раздражителей (например, табачного дыма).

Симптомы свистящих хрипов Свистящие хрипы часто сопровождаются рецидивирующим сухим кашлем или влажным кашлем (с отделением мокроты). Другие симптомы зависят от причины и могут включать повышение температуры, насморк и трудности с кормлением (вызываемые сердечной недостаточностью или затрудненным глотанием). Когда ребенок делает выдох, слышится высокочастотный свистящий звук. Если имеет место сильное сужение дыхательных путей, свистящий звук можно слышать также и при вдохе. У тяжело больных детей также может быть учащенное дыхание, для дыхания может использоваться большое количество грудных мышц, ноздри могут быть расширены и кожа может приобрести синюшную или сероватую окраску (цианоз). У детей с легочной инфекцией может иметь место стойкая повышенная температура.

Диагностика свистящих хрипов Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

иногда исследования глотания, компьютерная томография или бронхоскопия. При первом тяжелом эпизоде свистящих хрипов большинство врачей назначают рентгенологическое исследование органов грудной клетки для обнаружения признаков инородного тела в легких, пневмонии или сердечной недостаточности. Врачи измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, который прикрепляется к пальцу (пульсоксиметрия). У уже прошедших обследование детей с повторяющимися эпизодами свистящих хрипов обострения, как правило, не требуют обследования, за исключением случаев, когда присутствуют признаки тяжелых проблем с дыханием. Детям с частыми или тяжелыми обострениями или симптомами, которые не устраняются с помощью бронхолитических средств или других лекарственных препаратов против астмы, могут потребоваться другие обследования, например, исследования глотания, компьютерная томография (КТ) или бронхоскопия.