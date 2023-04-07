Коарктация аорты — это сужение части аорты, главного кровеносного сосуда, доставляющего обогащенную кислородом кровь из сердца по всему организму.

Аорта сужается, заставляя сердце сокращаться более интенсивно, чтобы протолкнуть кровь через суженную аорту и обеспечить достаточный приток крови к нижней половине тела.

При тяжелой коарктации состояние ребенка резко ухудшается по прошествии нескольких дней после появления на свет; это проявляется в признаках сердечной недостаточности и сниженном притоке крови в нижнюю часть тела. В более старшем возрасте симптомы у детей с коарктацией часто отсутствуют.

Подозрения на данное нарушение основаны на имеющихся симптомах и на результатах врачебного осмотра, диагноз подтверждается данными эхокардиографии.

Большинству детей с коарктацией требуется корректирующее хирургическое вмешательство или баллонная ангиопластика для расширения суженной аорты.

(См. также Общие сведения о пороках сердца).

Под коарктацией (врожденный порок сердца) подразумевается сужение не всей аорты, а лишь одного ее сегмента. Сужение обычно локализуется в участке, где к аорте присоединяется боталлов проток. Боталлов проток — кровеносный сосуд, соединяющий две выходящие из сердца крупные артерии, легочную артерию и аорту (см. Нормальное кровообращение плода). В период внутриутробного развития и в течение нескольких первых дней жизни проток открыт, благодаря чему кровь идет в обход суженного сегмента аорты.

Из-за коарктации может снижаться приток крови в нижнюю часть тела, в том числе к почкам, печени и органам брюшной полости. Артериальное давление в ногах ниже нормы, а в руках, наоборот, выше. Коарктация является серьезной, но излечимой причиной повышенного артериального давления. Иногда выслушивается сердечный шум (звук, создаваемый турбулентным потоком крови, проходящим через суженные или не герметично закрывающиеся сердечные клапаны либо через аномальные структуры в сердце).

Коарктация аорты Изображение

При отсутствии лечения у новорожденных тяжелая коарктация может приводить к смерти. При коарктации менее тяжелой степени сердце постоянно перенапрягается и увеличивается в размерах, что приводит к повышению артериального давления. Коарктация приводит к тому, что ребенок подвергается риску сердечной инфекции (инфекционного эндокардита) и кровоизлияния в головной мозг. Дети с коарктацией часто имеют другие пороки сердца, например, стеноз аортального клапана или дефекты межпредсердной или межжелудочковой перегородки.

Симптомы коарктации аорты У новорожденных с легкой коарктацией симптомы, как правило, отсутствуют либо немногочисленны. При коарктации средней тяжести у ребенка может наблюдаться учащенное, иногда затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, могут быть проблемы с питанием, кожа приобретает сероватый оттенок, снижается объем мочи, развиваются раздражительность или заторможенность. У новорожденных с тяжелой коарктацией кровь может течь к нижней части аорты (в точке после ее сужения) через открытое соединение между аортой и легочной артерией, называемое боталловым протоком. Симптомы обычно не возникают до тех пор, пока боталлов проток не закроется, обычно это происходит через несколько дней после появления на свет. После закрытия боталлова протока кровоснабжение через проток исчезает, иногда вызывая внезапную потерю почти всего кровоснабжения нижней части тела. Может возникать внезапная катастрофическая сердечная недостаточность и снижение артериального давления. В более старшем возрасте симптомы у большинства детей с коарктацией отсутствуют. Иногда дети с коарктацией страдают от головных болей или носового кровотечения из-за повышенного артериального давления в верхней половине тела или боли в ногах во время физических нагрузок из-за их недостаточного кровоснабжения.

Диагностика коарктации аорты Эхокардиография

В некоторых случаях компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Коарктацию обычно выявляют тогда, когда врач при медицинском осмотре замечает шумы в сердце или различия в пульсе или артериальном давлении на руках и ногах. Сердечный шум — это звук, создаваемый турбулентным потоком крови, проходящим через суженные или не герметично закрывающиеся сердечные клапаны либо через аномальные структуры в сердце. Кроме того, может быть существенно повышено артериальное давление, измеряемое на руках. Диагноз подтверждается с помощью эхокардиографии (ультразвуковое исследование сердца), а также, в некоторых случаях, КT или МРТ. Как правило, выполняются электрокардиография (ЭКГ) и рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Они могут выявить увеличение сердца.

Лечение коарктации аорты Иногда лекарственный препарат простагландин;

хирургическое вмешательство, баллонная ангиопластика или установка стента. Вариант лечения зависит от степени тяжести коарктации и обусловленных ею симптомов. Новорожденным с тяжелыми симптомами, вызванными коарктацией, необходимо экстренное лечение, включающее: лечение простагландином — лекарственным препаратом, который может повторно открыть боталлов проток для улучшения притока крови к нижней половине тела;

другие лекарственные препараты, усиливающие насосную функцию сердца;

экстренное хирургическое вмешательство с целью расширения суженного участка. Предпочтительным вариантом лечения коарктации средней и тяжелой степени у новорожденных и маленьких детей является хирургическое вмешательство. Суженный участок аорты может быть вырезан, после чего два нормальных участка сшивают друг с другом, либо для расширения суженного участка аорты может быть использована «заплата». Для создания такой «заплаты» иногда берут ткани кровеносного сосуда, снабжающего кровью левую руку (подключичная артерия). Очень незначительная коарктация, не сопровождающаяся симптомами, может оставаться не выявленной на ранних сроках жизни. Она может становиться заметной по мере взросления, когда аорта становится все уже. Врач может заметить более сильный пульс и более высокое артериальное давление в руках, чем в ногах. В подобных случаях оптимальными вариантами восстановления суженной аорты являются хирургическое вмешательство и баллонная ангиопластика. Баллонная ангиопластика выполняется при катетеризации сердца, во время которой по кровеносному сосуду в руке или ноге в суженную аорту вводят тонкую трубку (катетер) с баллоном на конце. Баллон наполняют, расширяя суженную аорту. Иногда вводят расширяющуюся гибкую трубку (стент), которая препятствует повторному сужению аорты. У некоторых детей, перенесших хирургическое вмешательство по поводу коарктации, в месте устранения дефекта на аорте развивается рубцовая ткань. Эта рубцовая ткань сужает аорту и чаще всего возникает у детей, которым потребовалось экстренное хирургическое вмешательство в самом начале жизни. Чрезвычайно эффективным методом лечения такого повторного сужения является баллонная ангиопластика как с установкой, так и без установки стента. Детям необходимо принимать антибиотики перед визитом к стоматологу и выполнением определенных хирургических вмешательств (например, на дыхательных путях) в течение 6-месячного периода после восстановления дефекта. Эти антибиотики применяются для профилактики серьезной сердечной инфекции под названием эндокардит.