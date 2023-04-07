Дефект аортолегочной перегородки представляет собой аномальное соединение между аортой и главной легочной артерией.

Симптомы такие же, как при сбросе крови слева направо, включая признаки сердечной недостаточности, такие как учащенное дыхание, плохое питание и потливость.

Диагноз ставится на основании результатов физикального обследования, электрокардиографии (ЭКГ) и визуализации сердца.

Лечение представляет собой хирургическое восстановление.

(См. также Общие сведения о пороках сердца).

Дефект аортолегочной перегородки представляет собой аномальное отверстие между аортой и главной легочной артерией, через которое кровь из аорты может поступать непосредственно в легкие. Дефект возникает, когда один крупный кровеносный сосуд, который выходит из сердца во время развития плода, не может полностью разделиться на легочную артерию и аорту. Эта аномалия встречается очень редко. Дефект аортолегочной перегородки может возникать самостоятельно или в сочетании с другими пороками сердца, такими как дефект межпредсердной перегородки, коарктация аорты или тетрада Фалло.

У детей с дефектом аортолегочной перегородки кровь быстро и с силой поступает в легкие, что приводит к повышению давления крови в легких (легочная гипертензия) и сердечной недостаточности. В конце концов, если дефект не устранить, развивается синдром Эйзенменгера.

Симптомы дефекта аортолегочной перегородки Симптомы такие же, как при сбросе крови слева направо. Крупный сброс крови слева направо вызывает слишком большой приток крови к легким и слишком массивный возврат крови в левый желудочек, что может приводить к появлению признаков сердечной недостаточности (например, учащенное дыхание, плохой аппетит, легкая утомляемость, чрезмерная потливость). В младенчестве эти симптомы могут приводить к замедлению прибавки в весе. В конечном счете, крупный сброс крови слева направо приводит к повышенному артериальному давлению в легочных артериях (легочная гипертензия). У большинства младенцев с дефектом аортолегочной перегородки выслушивается шум в сердце. У младенцев с этим заболеванием могут быть рецидивирующие респираторные инфекции.

Диагностика дефекта аортолегочной перегородки ЭКГ

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) Для диагностики дефекта аортолегочной перегородки врачи проводят тщательное физикальное обследование и электрокардиографию (ЭКГ), рентгенологическое исследование органов грудной клетки и эхокардиографию.

Лечение дефекта аортолегочной перегородки Устранение дефектов хирургическим способом После постановки диагноза необходимо как можно скорее провести хирургическое восстановление дефекта аортолегочной перегородки.