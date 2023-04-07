Дефекты предсердно-желудочковой перегородки

Полный дефект предсердно-желудочковой перегородки обычно становится причиной массивного сброса крови слева направо, когда некоторый объем крови, уже обогащенной кислородом в легких, снова попадает в них через такое отверстие. У таких новорожденных к 4–6 неделе жизни может развиваться сердечная недостаточность (см. рисунок Сердечная недостаточность: нарушения сократительной и наполняющей способности), проявляющаяся такими симптомами, как учащенное дыхание, одышка при кормлении, замедление прибавки в весе и потливость. В конечном итоге в кровеносных сосудах, соединяющих легкие и сердце, может развиться повышенное артериальное давление (легочная гипертензия), ведущее к сердечной недостаточности или смена направления сброса крови на справа налево (синдром Эйзенменгера).

При небольшом дефекте межжелудочковой перегородки у детей с переходным типом предсердно-желудочкового соединения симптомы могут отсутствовать. У детей с более обширными дефектами могут обнаруживаться признаки сердечной недостаточности.

При неполных дефектах предсердно-желудочкового соединения симптомы в детстве, как правило, отсутствуют, за исключением случаев тяжелой регургитации (утечки) клапана. Тем не менее симптомы (например, непереносимость физических нагрузок, утомляемость, сильное сердцебиение) могут проявиться в подростковом или раннем взрослом возрасте. У новорожденных со средней степенью тяжести или тяжелой недостаточностью клапана зачастую имеются признаки сердечной недостаточности.