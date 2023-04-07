Врожденная скорректированная транспозиция магистральных артерий

Эти аномалии проявляются широким спектром симптомов. Может развиваться аномально медленный ритм сердца вследствие сердечной блокады. При сердечной блокаде электрические сигналы, контролирующие сердцебиение, частично или полностью блокируются между верхней и нижней камерами сердца. Сердечную блокаду лечат с помощью водителя ритма. В дополнение к симптомам, вызванным соответствующим нарушением сердечной деятельности, у всех людей с врожденной скорректированной транспозицией зачастую развиваются симптомы, вторичные по отношению к тому, что кровообращение в организме поддерживается правым желудочком.

У младенцев могут быть шумы в сердце из-за стеноза легочной артерии или дефекта межжелудочковой перегородки. При тяжелом стенозе и дефекте межжелудочковой перегородки кожа и губы могут выглядеть синюшными (цианоз), поскольку в ткани попадает недостаточно кислорода. При наличии крупного дефекта межжелудочковой перегородки могут возникать симптомы сердечной недостаточности, такие как затрудненное дыхание и плохой аппетит. Симптомы могут развиваться постепенно в детском и подростковом возрасте, в зависимости от тяжести пороков.

По мере достижения ребенком взрослого возраста функция правого желудочка, который взял на себя работу левого желудочка, может начать ухудшаться, приводя к увеличению сердца (кардиомиопатия) или сердечной недостаточности. Возникает недостаточность трехстворчатого клапана при которой возникает обратный ток крови через трехстворчатый клапан каждый раз во время сокращения правого желудочка.