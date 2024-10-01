Пороки развития почек

Мультикистозная дисплазия почек (МДП) является наиболее распространенным пороком развития почек у детей, вызывающим образование кист. При МПД почки не развиваются нормально. Вместо этого в них образуются многочисленные заполненные жидкостью полости (кисты), которые растут внутри почки и вытесняют нормальную почечную ткань. Почка вообще не функционирует.

МПД обычно поражает только 1 почку. Если он поражает обе почки, плод не выживает. Однако у детей со всего 1 пораженной почкой прогноз обычно благоприятный, с учетом того, есть ли у них другие аномалии и, если есть, то какие именно. Иногда в непораженной почке присутствуют другие пороки развития, которые могут вызвать блокаду оттока мочи или рефлюкс мочи.

МПД обычно обнаруживается во время обычного пренатального ультразвукового исследования, при этом большинство детей после рождения периодически проходят ультразвуковое исследование, чтобы определить, функционирует ли непораженная почка должным образом. Пораженная почка почти всегда сморщивается и исчезает. Если почка не исчезает, врачи иногда удаляют ее в более позднем периоде детства.

Поскольку непораженная почка с течением времени становится больше, чтобы компенсировать функцию пораженной почки, у детей обычно отмечается нормальная функция почек. Если у детей имеется блокада оттока мочи, вызывающая частые инфекции мочевыводящих путей или другие проблемы в функционирующей почке, им может потребоваться хирургическое вмешательство.