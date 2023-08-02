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Дефекты брюшной стенки (пуповинная грыжа и гастрошизис)

Авторы:Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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Основная информация

При дефектах брюшной стенки мышцы, окружающие брюшную полость, ослаблены или же в них образовываются отверстия, что дает возможность кишечнику выпадать наружу.

Два основные дефекта брюшной стенки — пуповинная грыжа и гастрошизис.

Пуповинная грыжа

Пуповинная грыжа возникает вследствие наличия отверстия (дефекта) по центру брюшной стенки у пупка. Отсутствует кожная, мышечная и фиброзная ткань. Кишечник выпадает через отверстия (образовывается грыжа) и покрыт тонкой оболочкой. Пуповина находится в центре дефекта.

Омфалоцеле обычно возникает при наличии других врожденных пороков (таких как пороки сердца и пороки развития почек) и при определенных генетических синдромах (таких как синдром Дауна, трисомия 18, трисомия 13 и синдром Беквита-Видеманна).

Гастрошизис

Гастрошизис также является аномальным отверстием в брюшной стенке. При гастрошизисе отверстие находится около пупка (обычно справа), но не прямо над ним, как при омфалоцеле. Как и при омфалоцеле, кишечник выпадает через отверстие, но, в отличие от омфалоцеле, кишечник не покрыт тонкой оболочкой.

До рождения, поскольку кишечник не покрыт оболочкой, он может быть поврежден в результате воздействия околоплодных вод, что вызывает воспаление. Кишечник раздражается из-за воспаления, что может привести к таким осложнениям, как проблемы с моторикой пищеварительной системы, появлению рубцовой ткани и кишечной непроходимости.

(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).

Диагностика дефектов стенки брюшной полости

  • Анализы крови

  • обычно пренатальное ультразвуковое исследование.

Врачи могут подозревать гастрошизис, если уровень альфа-фетопротеина (белок, вырабатываемый плодом) в крови матери во время беременности аномально высок.

Как омфалоцеле, так и гастрошизис обычно диагностируются до родов в ходе стандартного пренатального ультразвукового исследования. Если нет, дефекты становятся очевидны сразу после рождения младенца.

Лечение дефектов стенки брюшной полости

  • Хирургическое вмешательство

После рождения младенца выпавший кишечник покрывают стерильной повязкой, чтобы увлажнить и защитить его, а младенцу вводятся жидкости и антибиотики внутривенно. Интраназально вводят длинный тонкий зонд, который помещают в желудок или кишечник (назогастральный зонд) с целью отведения пищеварительной жидкости, которая скапливается в желудке.

Хирургическое вмешательство необходимо для того, чтобы вернуть кишечник в брюшную полость и закрыть отверстие. По возможности, вскоре после рождения выполняется хирургическое вмешательство по коррекции дефекта. Однако кожу брюшной стенки перед хирургической операцией часто нужно растягивать в течение нескольких дней, чтобы было достаточно ткани для покрытия отверстия. Если дефект крупный, для его закрытия врачам может быть необходимо создать кожные лоскуты. При выпадении большого отрезка кишечника его обертывают в защитное покрытие (называемое элеватором) и постепенно перемещают назад в брюшную полость в течение нескольких дней или недель. После помещения всего кишечника в брюшную полость, отверстие закрывается хирургическим путем.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.