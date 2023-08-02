Дефекты брюшной стенки (пуповинная грыжа и гастрошизис)

Гастрошизис также является аномальным отверстием в брюшной стенке. При гастрошизисе отверстие находится около пупка (обычно справа), но не прямо над ним, как при омфалоцеле. Как и при омфалоцеле, кишечник выпадает через отверстие, но, в отличие от омфалоцеле, кишечник не покрыт тонкой оболочкой.

До рождения, поскольку кишечник не покрыт оболочкой, он может быть поврежден в результате воздействия околоплодных вод, что вызывает воспаление. Кишечник раздражается из-за воспаления, что может привести к таким осложнениям, как проблемы с моторикой пищеварительной системы, появлению рубцовой ткани и кишечной непроходимости.

(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).