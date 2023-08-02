Дефекты брюшной стенки (пуповинная грыжа и гастрошизис)

При дефектах брюшной стенки мышцы, окружающие брюшную полость, ослаблены или же в них образовываются отверстия, что дает возможность кишечнику выпадать наружу.
Два основные дефекта брюшной стенки — пуповинная грыжа и гастрошизис.
Пуповинная грыжа
Пуповинная грыжа возникает вследствие наличия отверстия (дефекта) по центру брюшной стенки у пупка. Отсутствует кожная, мышечная и фиброзная ткань. Кишечник выпадает через отверстия (образовывается грыжа) и покрыт тонкой оболочкой. Пуповина находится в центре дефекта.
Омфалоцеле обычно возникает при наличии других врожденных пороков (таких как пороки сердца и пороки развития почек) и при определенных генетических синдромах (таких как синдром Дауна, трисомия 18, трисомия 13 и синдром Беквита-Видеманна).
Гастрошизис
Гастрошизис также является аномальным отверстием в брюшной стенке. При гастрошизисе отверстие находится около пупка (обычно справа), но не прямо над ним, как при омфалоцеле. Как и при омфалоцеле, кишечник выпадает через отверстие, но, в отличие от омфалоцеле, кишечник не покрыт тонкой оболочкой.
До рождения, поскольку кишечник не покрыт оболочкой, он может быть поврежден в результате воздействия околоплодных вод, что вызывает воспаление. Кишечник раздражается из-за воспаления, что может привести к таким осложнениям, как проблемы с моторикой пищеварительной системы, появлению рубцовой ткани и кишечной непроходимости.
(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).
Диагностика дефектов стенки брюшной полости
Анализы крови
обычно пренатальное ультразвуковое исследование.
Врачи могут подозревать гастрошизис, если уровень альфа-фетопротеина (белок, вырабатываемый плодом) в крови матери во время беременности аномально высок.
Как омфалоцеле, так и гастрошизис обычно диагностируются до родов в ходе стандартного пренатального ультразвукового исследования. Если нет, дефекты становятся очевидны сразу после рождения младенца.
Лечение дефектов стенки брюшной полости
Хирургическое вмешательство
После рождения младенца выпавший кишечник покрывают стерильной повязкой, чтобы увлажнить и защитить его, а младенцу вводятся жидкости и антибиотики внутривенно. Интраназально вводят длинный тонкий зонд, который помещают в желудок или кишечник (назогастральный зонд) с целью отведения пищеварительной жидкости, которая скапливается в желудке.
Хирургическое вмешательство необходимо для того, чтобы вернуть кишечник в брюшную полость и закрыть отверстие. По возможности, вскоре после рождения выполняется хирургическое вмешательство по коррекции дефекта. Однако кожу брюшной стенки перед хирургической операцией часто нужно растягивать в течение нескольких дней, чтобы было достаточно ткани для покрытия отверстия. Если дефект крупный, для его закрытия врачам может быть необходимо создать кожные лоскуты. При выпадении большого отрезка кишечника его обертывают в защитное покрытие (называемое элеватором) и постепенно перемещают назад в брюшную полость в течение нескольких дней или недель. После помещения всего кишечника в брюшную полость, отверстие закрывается хирургическим путем.