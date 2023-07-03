Пороки развития нервной трубки и расщелина позвоночника

Расщелина позвоночника является пороком развития нервной трубки. Несмотря на то, что расщелина позвоночника может быть серьезной, люди с ней могут жить долго.

Расщелина позвоночника развивается при неполном закрытии нервной трубки, которая остается открытым каналом. При расщелине позвоночника кости позвоночника (позвонки) не закрываются над спинным мозгом. Чаще всего поражается позвоночник в области поясницы. Могут поражаться один или больше позвонков.

Скрытое расщепление дужки позвонка — самая легкая форма расщелины позвоночника. Как правило, поражается только кость на задней поверхности позвонка (одна из костей, из которых состоит позвонок), а спинной мозг и мозговые оболочки не поражаются.

Этот распространенный порок развития называется «скрытым», поскольку он скрыт (покрыт) слоем кожи. Этот слой кожи обычно выглядит нормальным, но иногда его цвет отличается от цвета окружающей кожи, или на нем может вырастать небольшой пучок волос, покрывающий дефект.

Скрытая расщелина позвоночника обычно не вызывает никаких симптомов, но может быть связана с другими врожденными пороками или аномалиями спинного мозга (скрытая дизрафия спинного мозга).

Скрытая дизрафия спинного мозга — это форма расщелины позвоночника, при которой поражается спинной мозг. При скрытой дизрафии спинного мозга у новорожденных могут быть видимые аномалии на пояснице. К ним относятся родимые пятна, чрезмерно пигментированные участки (гемангиомы и пламенеющий невус [укус аиста]), пучки волос, отверстия в коже (дермальный синус) или небольшие бугорки (опухоли). Находящийся под ними спинной мозг может иметь порок развития, например, жировую опухоль (липому), или же связка, которая фиксирует спинной мозг (filum terminale), может быть утолщена и укорочена, что приводит к растяжению спинного мозга и его неспособности нормально двигаться в пределах спинномозгового канала. По мере роста ребенка спинной мозг должен иметь возможность свободно перемещаться внутри спинномозгового канала. При отсутствии лечения эта проблема со спинным мозгом может приводить к повреждению нервов, результатом которого является потеря контроля над мочевым пузырем и кишечником, слабость ног и спазм мышц ног, что в конечном итоге может привести к утрате способности ходить.

Миеломенингоцеле является наиболее серьезной формой расщелины позвоночника. При миеломенингоцеле ткани мозговых оболочек, спинного мозга или и того, и другого выступают через отверстие в позвонках. Ткани могут быть покрыты тонкой оболочкой кожи или быть обнаженными.

Миеломенингоцеле может принимать следующие формы:

Менингоцеле: выступают только мозговые оболочки.

Менингоэнцефалоцеле: выступают ткани мозговых оболочек и головного мозга.

Менингомиелоцеле: выступают ткани мозговых оболочек и спинного мозга.

Энцефалоцеле: выступают только ткани головного мозга.

Миелоцеле: выступают только ткани спинного мозга.

Повреждение ткани головного или спинного мозга гораздо более вероятно, если ткань выступает за пределы нормального контура спины, особенно если отсутствует нормальная кожа, покрывающая выступающую ткань. Кроме этого, когда ткани спинного мозга и мозговые оболочки полностью обнажены, они могут инфицироваться бактериями, вызывая менингит.

Расщелина позвоночника: Порок развития позвоночника