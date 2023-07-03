Пороки развития нервной трубки и расщелина позвоночника

Пороки развития нервной трубки — это определенный вид врожденных пороков головного мозга, позвоночника и/или спинного мозга.
Пороки развития нервной трубки могут привести к повреждению нерва, нарушению познавательной функции, параличу и смерти.
Диагноз основывается на результатах анализа крови, анализа амниотической жидкости или ультразвукового исследования, и может быть поставлен до рождения.
После рождения врачи проводят физикальное обследование, а также могут выполнять дополнительные визуализирующие исследования.
Фолат (фолиевая кислота), который мать принимает до зачатия и в первом триместре, может помочь предотвратить эти дефекты.
Для закрытия пороков развития нервной трубки обычно необходимо хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о врожденных пороках головного и спинного мозга).
У плода головной и спинной мозг развивается как канавка, которая складывается, чтобы стать трубкой, которую называют «нервная трубка». Слои ткани, которые образовываются из этой трубки, обычно становятся головным и спинным мозгом и тканями, которые их покрывают, в том числе частью позвоночника и мозговыми оболочками. Иногда развитие нервной трубки нарушается, что может повлиять на головной мозг, спинной мозг и мозговые оболочки.
Расщелина позвоночника
Расщелина позвоночника является пороком развития нервной трубки. Несмотря на то, что расщелина позвоночника может быть серьезной, люди с ней могут жить долго.
Расщелина позвоночника развивается при неполном закрытии нервной трубки, которая остается открытым каналом. При расщелине позвоночника кости позвоночника (позвонки) не закрываются над спинным мозгом. Чаще всего поражается позвоночник в области поясницы. Могут поражаться один или больше позвонков.
Скрытое расщепление дужки позвонка — самая легкая форма расщелины позвоночника. Как правило, поражается только кость на задней поверхности позвонка (одна из костей, из которых состоит позвонок), а спинной мозг и мозговые оболочки не поражаются.
Этот распространенный порок развития называется «скрытым», поскольку он скрыт (покрыт) слоем кожи. Этот слой кожи обычно выглядит нормальным, но иногда его цвет отличается от цвета окружающей кожи, или на нем может вырастать небольшой пучок волос, покрывающий дефект.
Скрытая расщелина позвоночника обычно не вызывает никаких симптомов, но может быть связана с другими врожденными пороками или аномалиями спинного мозга (скрытая дизрафия спинного мозга).
Скрытая дизрафия спинного мозга — это форма расщелины позвоночника, при которой поражается спинной мозг. При скрытой дизрафии спинного мозга у новорожденных могут быть видимые аномалии на пояснице. К ним относятся родимые пятна, чрезмерно пигментированные участки (гемангиомы и пламенеющий невус [укус аиста]), пучки волос, отверстия в коже (дермальный синус) или небольшие бугорки (опухоли). Находящийся под ними спинной мозг может иметь порок развития, например, жировую опухоль (липому), или же связка, которая фиксирует спинной мозг (filum terminale), может быть утолщена и укорочена, что приводит к растяжению спинного мозга и его неспособности нормально двигаться в пределах спинномозгового канала. По мере роста ребенка спинной мозг должен иметь возможность свободно перемещаться внутри спинномозгового канала. При отсутствии лечения эта проблема со спинным мозгом может приводить к повреждению нервов, результатом которого является потеря контроля над мочевым пузырем и кишечником, слабость ног и спазм мышц ног, что в конечном итоге может привести к утрате способности ходить.
Миеломенингоцеле является наиболее серьезной формой расщелины позвоночника. При миеломенингоцеле ткани мозговых оболочек, спинного мозга или и того, и другого выступают через отверстие в позвонках. Ткани могут быть покрыты тонкой оболочкой кожи или быть обнаженными.
Миеломенингоцеле может принимать следующие формы:
Менингоцеле: выступают только мозговые оболочки.
Менингоэнцефалоцеле: выступают ткани мозговых оболочек и головного мозга.
Менингомиелоцеле: выступают ткани мозговых оболочек и спинного мозга.
Энцефалоцеле: выступают только ткани головного мозга.
Миелоцеле: выступают только ткани спинного мозга.
Повреждение ткани головного или спинного мозга гораздо более вероятно, если ткань выступает за пределы нормального контура спины, особенно если отсутствует нормальная кожа, покрывающая выступающую ткань. Кроме этого, когда ткани спинного мозга и мозговые оболочки полностью обнажены, они могут инфицироваться бактериями, вызывая менингит.
Расщелина позвоночника: Порок развития позвоночника
При расщелине позвоночника нарушается формирование костей позвоночника (позвонков). Расщелина позвоночника может быть различной степени тяжести.
При скрытой дизрафии спинного мозга, нарушается формирование одного или нескольких позвонков, при этом также могут поражаться спинной мозг и слои окружающей его ткани (мозговые оболочки). Существует несколько типов патологии с разной степенью тяжести неврологических расстройств. Диагноз иногда можно предположить на основании симптомов в области поясницы, таких как пучок волос, ямочка или пигментированный участок кожи над дефектом.
При менингоцеле мозговые оболочки выступают через не полностью сформированный позвонок, в результате чего под кожей образуется шишка, заполненная жидкостью. Спинной мозг занимает нормальное положение.
Самый тяжелый тип — менингомиелоцеле, при котором выступают мозговые оболочки и спинной мозг. Пораженный участок выглядит шероховатым и красным, и у младенца, скорее всего, будут иметь место тяжелые нарушения.
Другие пороки развития нервной трубки и связанные с ними дефекты
Анэнцефалия — самый тяжелый порок развития нервной трубки. При анэнцефалии ткань головного мозга не развивается. Этот порок всегда несовместим с жизнью.
При расщелине позвоночника может возникать синдром Киари. При этой патологии мозжечок (часть головного мозга, контролирующая равновесие) выпячивается через отверстие в нижней части черепа. Смещение мозжечка может приводить к сдавлению спинного мозга и ствола головного мозга. У детей может развиваться гидроцефалия (водянка головного мозга).
Сирингомиелия возникает, когда заполненный жидкостью центральный канал в спинном мозге расширяется и заполняется большим количеством жидкости. Сирингомиелия может возникать при расщелине позвоночника или при синдроме Киари.
Причины пороков развития нервной трубки
Существует множество причин пороков развития нервной трубки.
Важным фактором является недостаточность витамина группы В (фолата) во время беременности.
Генетические факторы и применение определенных лекарственных препаратов во время беременности (например, вальпроата) могут повышать вероятность пороков развития нервной трубки. Дефект часто развивается, прежде чем мать узнает о том, что она беременна.
Симптомы пороков развития нервной трубки
У многих детей с незначительными пороками развития нервной трубки симптомы отсутствуют.
Большинство симптомов, вызванных пороками развития нервной трубки, являются результатом поражения головного или спинного мозга.
Пороки развития нервной трубки могут быть причиной поражения головного мозга, включая водянку головного мозга (гидроцефалию), нарушение познавательной функции и затрудненное глотание.
Повреждение спинного мозга может быть причиной серьезных проблем, как правило, со стороны кишечника, мочевого пузыря и ног. Проблемы включают:
Слабость и паралич: ходьба может быть затрудненной или невозможной, а мышцы, которые не используются, усыхают и становятся жесткими;
снижение чувствительности кожи.
Нарушения мочеиспускания. неспособность к мочеиспусканию (задержка мочи) или недержание мочи, а также частые инфекции мочевыводящих путей (тяжелые проблемы с мочеиспусканием в некоторых случаях могут привести к почечной недостаточности).
Нарушения дефекации: утрата контроля над процессом дефекации или запор.
При рождении также могут присутствовать другие проблемы, например, косолапость, артрогрипоз (суставы, обычно голеностопный сустав, становятся неподвижными и их невозможно согнуть), вывих бедра или аномально искривленный позвоночник, приводящий к развитию горба (кифоз). У некоторых детей позже может развиться сколиоз.
Диагностика пороков развития нервной трубки
До рождения — анализы крови или амниоцентез для измерения уровней альфа-фетопротеина или пренатальное ультразвуковое исследование
После рождения — физикальное обследование и дополнительные визуализирующие обследования
Многие пороки развития нервной трубки можно обнаружить до рождения с помощью пренатальных скрининговых исследований.
Высокий уровень альфа-фетопротеина в крови беременной женщины или амниотической жидкости может указывать на наличие порока развития нервной трубки у плода. Поэтому во время второго триместра могут проводить анализы крови или амниоцентез (взятие образца жидкости, окружающей плод) для измерения этих уровней.
Пренатальное ультразвуковое исследование может показать порок развития или характерные аномалии.
После рождения некоторые пороки развития очевидны во время физикального обследования. При наличии у новорожденного отклонений, указывающих на скрытую дизрафию спинного мозга, проводят ультразвуковое исследование или магнитно-резонансную томографию (МРТ) для выявления порока развития позвоночника. Проводится рентгенологическое исследование позвоночника, бедер и иногда ног.
После постановки диагноза расщелины позвоночника проводят исследование функции мочевого пузыря. Оно включает общий анализ мочи, бактериологическое исследование мочи, анализы крови и ультразвуковое исследование.
Лечение пороков развития нервной трубки
Хирургическое вмешательство
Медицинские работники, как правило, группа специалистов (в состав которой входят нейрохирург, уролог, педиатр, специалист по реабилитации в педиатрии, хирург-ортопед, физиотерапевт, практикующая медсестра и социальный работник) определяют вид и тяжесть порока и обсуждают с членами семьи, какой вид лечения и ухода можно применить.
Пороки развития нервной трубки обычно закрываются путем хирургического вмешательства. Определенные пороки развития, например, миеломенингоцеле, как правило, устраняют вскоре после рождения. Для лечения гидроцефалии может быть установлен шунт (пластиковая трубка, с помощью которой создают постоянный альтернативный отток спинномозговой жидкости).
При необходимости проводят лечение заболеваний мочевого пузыря, костей или мышц, а также других проблем.
Прогноз при пороках развития нервной трубки
При надлежащем уходе большинство детей чувствуют себя хорошо.
Однако у детей более старшего возраста могут отмечаться такие осложнения, как нарушение функции почек и проблемы со стороны шунта, необходимого для лечения гидроцефалии, которые могут привести к смерти.
Профилактика пороков развития нервной трубки
Фолат
Фолиевая кислота снижает риск пороков развития нервной трубки.
Все женщины детородного возраста, у которых не было детей с пороком развития нервной трубки, должны начать прием витаминных добавок с фолиевой кислотой (фолат) за 3 месяца до беременности и продолжать принимать их на протяжении первых 3-х месяцев беременности.
Женщины, у которых были дети с пороком развития нервной трубки, относятся к группе высокого риска возникновения такой же проблемы у другого ребенка и должны начать принимать фолиевую кислоту в высоких дозах за 3 месяца до беременности и продолжать прием на протяжении первых 3-х месяцев беременности. Добавки с фолатом могут не предотвратить все случаи пороков развития нервной трубки, но могут значительно снизить риск их возникновения.
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Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Ассоциация по проблемам расщелины позвоночника (Spina Bifida Association): организация, предоставляющая поддержку, образовательные и исследовательские ресурсы и информацию о том, как жить с человеком с с расщелиной позвоночника или ухаживать за ним
Организация «Марш даймов»: организация для беременных и младенцев, которая предоставляет поддержку и информацию о том, как предотвратить риски для здоровья матери, преждевременные роды, а также смерть матери и младенца.