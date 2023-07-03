Общие сведения о врожденных пороках головного и спинного мозга

До рождения — амниоцентез, пренатальное ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ) и скрининг внеклеточной ДНК;

после рождения — компьютерная томография или МРТ.

До рождения — амниоцентез (взятие образца жидкости, окружающей плод), пренатальное ультразвуковое исследование или более новая методика под названием МРТ плода могут дать врачам возможность выявить многие из этих пороков развития еще во время беременности. Для диагностики генетического заболевания, которое может быть причиной порока развития, врачи могут прибегнуть к скринингу внеклеточной ДНК. Врачи берут образец крови у матери и используют его для выявления ДНК плода. ДНК анализируется, чтобы определить, есть ли у плода определенные генетические заболевания.

После рождения компьютерная томография (КТ) и МРТ могут выявить пороки развития головного и спинного мозга, показывая изображения внутренней структуры этих органов.

При выявлении порока развития родителям требуется психологическая поддержка и генетическая консультация, поскольку риск наличия такого порока у других детей может быть высоким.