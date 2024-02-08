Общие сведения о бактериальных инфекциях у детей

Бактерии — это микроскопические одноклеточные организмы. Только некоторые бактерии вызывают заболевания у людей. Другие бактерии живут внутри кишечного тракта, мочеполовых путей или на коже, не причиняя вреда. Считается даже, что некоторые бактерии помогают сохранять здоровье людей.

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Наиболее распространенные бактериальные инфекции у детей — это кожные инфекции (включая импетиго), ушные инфекции и инфекции горла (стрептококковый фарингит). Эти и многие другие менее распространенные бактериальные инфекции лечатся одинаково у взрослых и детей и рассматриваются в других разделах. Другие инфекции возникают в любом возрасте, но имеют конкретные особенности у детей. Некоторые тяжелые бактериальные инфекции можно предотвратить путем иммунизации в раннем детстве.

Риск бактериальных инфекций у детей Некоторые дети подвергаются особому риску бактериальных инфекций. В группе высокого риска находятся Младенцы в возрасте до 3 месяцев

Дети, у которых отсутствует селезенка

Дети с расстройством иммунной системы

Дети с серповидноклеточной анемией

Дети с онкологическими заболеваниями

Дети, которым не проводили рекомендованные вакцинации

Диагностика бактериальных инфекций у детей Исследования крови, биологических жидкостей или образцов тканей

Посев (обычно с помощью небольшого тампона) Иногда врачи диагностируют бактериальные инфекции, когда у ребенка присутствуют типичные симптомы. Однако, как правило, бактерии определяются в образцах ткани, крови или жидкостях организма, таких как моча, гной или спинномозговая жидкость (жидкость, окружающая спинной мозг). Иногда бактерии из этих образцов можно распознать под микроскопом или идентифицировать с помощью экспресс-анализов, например, анализов, выявляющих генетический материал определенных бактерий. Однако, как правило, их слишком мало или они имеют слишком маленький размер, чтобы заметить их, поэтому врачи стараются вырастить (культивировать) их в лаборатории. Как правило, чтобы бактерии выросли на питательной среде, им требуется 24–48 часов. Культуры бактерий можно также использовать для проверки чувствительности конкретной бактерии к различным антибиотикам. Результаты посева могут помочь врачу определить, какой лекарственный препарат следует использовать для лечения инфицированного ребенка.

Лечение бактериальных инфекций у детей Антибиотики

иногда также хирургическое вмешательство. Антибиотики — это лекарственные препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Существует много разных антибиотиков. Каждый из них эффективен только против определенных бактерий, хотя некоторые из них эффективны в отношении более широкого спектра бактерий, чем другие. Чаще всего одно лишь применение антибиотиков может ликвидировать бактериальную инфекцию. Однако, если в результате инфицирования образовалось большое количество гноя, иногда также требуется хирургическое вмешательство для удаления гноя. Такие виды инфицирования включают абсцессы и инфекции суставов. Врачи могут лечить некоторые потенциально серьезные детские инфекции с помощью антибиотиков, прежде чем будут готовы результаты посева. После получения результатов прием антибиотиков продолжается, или при необходимости антибиотики меняют. Если не найдено никаких бактерий, прием антибиотиков может быть прекращен.