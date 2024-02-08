Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) у детей

Инфекция мочевыводящих путей — это бактериальная инфекция мочевого пузыря (цистит) и/или почек (пиелонефрит).

Инфекции мочевыводящих путей вызваны бактериями.

У младенцев и детей младшего возраста с инфекциями мочевыводящих путей иногда присутствуют различные структурные аномалии мочевыделительной системы, которые делают их более восприимчивыми к мочевой инфекции.

У новорожденных и младенцев может не быть иных симптомов, кроме повышенной температуры, тогда как у детей старшего возраста имеется боль или жжение во время мочеиспускания, боль в области мочевого пузыря и потребность часто мочиться.

Диагноз ставится на основе анализа и посева мочи.

Для лечения инфекции прописывают антибиотики.

Надлежащая гигиена может помочь предотвратить инфекции мочевых путей.

(Информация о взрослых представлена в статье Общие сведения об инфекциях мочевыводящих путей [ИМП]).

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) часто встречаются в детстве. Почти все ИМП вызваны бактериями, которые попадают в наружное отверстие мочеиспускательного канала (трубки, по которой моча выводится из мочевого пузыря и из организма) и двигаются вверх, в мочевой пузырь, а иногда и почки. Изредка при тяжелых инфекциях бактерии могут попасть из почек в кровоток и вызвать инфекцию кровотока (сепсис) или других органов.

В младенчестве развитие ИМП более вероятно у мальчиков. Необрезанные младенцы также более склонны к ИМП, поскольку бактерии, как правило, накапливаются под крайней плотью. После младенчества ИМП гораздо чаще развиваются у девочек, поскольку их короткие уретры облегчают проникновение бактерий вверх по мочевыводящим путям. Причиной ИМП у младенцев и детей также считается тяжелый запор или дисфункция кишечника.

Однако у младенцев и детей младшего возраста с ИМП чаще всего имеются различные структурные аномалии мочевыделительной системы, которые делают их более восприимчивыми к мочевой инфекции. Эти аномалии включают пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), который является аномалией мочеточников (трубок, соединяющих почки и мочевой пузырь) и позволяет моче идти назад от мочевого пузыря к почкам, а также ряд патологий, которые блокируют отток мочи. Подобные аномалии имеют 50 % новорожденных и младенцев с ИМП и 20-30 % детей школьного возраста с ИМП.

У более старших детей школьного возраста и подростков риск развития ИМП повышается вследствие диабета, травмы, а у женщин — полового акта.

Мочевыводящие пути

У многих новорожденных и детей дошкольного возраста с ИМП, особенно тех, у кого повышена температура, одновременно присутствует инфекция мочевого пузыря и инфекция почек. При повторном инфицировании почек и тяжелом ПМР примерно у 25 % детей развивается некоторое рубцевание почек. Если ПМР легкий или его вообще нет, рубцевание почек происходит у очень небольшого количества детей. Рубцевание является проблемой, поскольку оно может привести к повышенному артериальному давлению и нарушению функции почек в зрелом возрасте.

(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях в детстве).

Симптомы инфекций мочевыводящих путей у детей У новорожденных с ИМП может не быть иных симптомов, помимо повышенной температуры. Иногда они плохо едят или плохо растут, выглядят вялыми (сонными), имеют рвоту или понос. У новорожденных в результате нелеченной ИМП может развиться серьезная инфекция всего тела (сепсис). У младенцев и детей в возрасте младше 2 лет, страдающих ИМП, может быть лихорадка, рвота, диарея, боль в животе или неприятный запах мочи. Дети в возрасте старше 2 лет, страдающие ИМП, обычно имеют типичные симптомы инфекции мочевого пузыря или почек, как у взрослых. Дети с инфекцией мочевого пузыря (циститом), как правило, испытывают боль или жжение во время мочеиспускания, потребность мочиться часто и срочно, а также боль в области мочевого пузыря. У них могут быть затруднения при мочеиспускании или недержание. Моча может иметь неприятный запах. У детей с инфекцией почек (пиелонефрит), как правило, присутствует боль в боку или в спине над пораженной почкой, повышенная температура, озноб и общее ощущение недомогания. У детей с аномалиями мочевыводящих путей может иметься масса в брюшной полости, увеличение почек, аномальное отверстие мочеиспускательного канала или возможные деформации в нижнем отделе позвоночника. У детей, у которых нет сильного потока мочи, может быть заблокирована одна из трубок, которая выводит мочу из почек в мочевой пузырь (мочеточник), или же неспособность контролировать мочевой пузырь из-за проблем с нервами. Знаете ли Вы, что...

Диагностика инфекций мочевыводящих путей у детей Анализы мочи

визуализация мочевыводящих путей;

иногда анализы крови. Анализы мочи Врач ставит диагноз ИМП, отбирая пробу мочи (общий анализ мочи) и отправляя ее на посев мочи для выращивания присутствующих в ней бактерий. ИМП повышает уровень лейкоцитов и бактерий в моче. Для обнаружения этих лейкоцитов и бактерий лаборант исследует мочу под микроскопом и выполняет несколько химических тестов. Лаборант также выполняет посев мочи для выращивания и идентификации всех присутствующих бактерий. Посев является наиболее важным из этих тестов. Дети, приученные к туалету, могут предоставить образец мочи, взятый путем сбора средней порции мочи. При использовании этого метода отверстие мочеиспускательного канала очищается при помощи небольшой салфетки, содержащей антисептическое вещество. Затем ребенок испускает небольшое количество мочи в туалет, промывая мочеиспускательный канал. Затем дети перестают испускать мочу в туалет и продолжают мочиться в стерильную чашку. У маленьких детей и младенцев врачи берут образец мочи, вставив тонкую гибкую стерильную трубку (катетер) через наружное отверстие мочеиспускательного канала в мочевой пузырь. Этот процесс называется катетеризацией. У некоторых новорожденных и грудных детей-мальчиков крайняя плоть прилегает слишком плотно, чтобы можно было оттянуть ее с головки полового члена, тем самым блокируя отверстие мочеиспускательного канала, поэтому врачу приходится брать мочу из мочевого пузыря при помощи иглы, которую вводят через кожу чуть выше лобковой кости. Иногда врачи прикрепляют мешок для сбора мочи в область между гениталиями и задним проходом, чтобы собрать мочу для других анализов. Моча, собранная таким образом, не используется для диагностики ИМП, потому что она загрязнена бактериями и другими веществами, находящимися на коже. Визуализирующие исследования Многие структурные нарушения мочевыделительной системы диагностируются до рождения во время пренатального ультразвукового исследования. Однако, иногда у детей есть отклонения, которые нельзя увидеть во время пренатального ультразвукового исследования. Поэтому мальчики всех возрастов и девочки младше 3 лет, у которых развивается хотя бы одна ИМП, как правило, должны пройти дальнейшие обследования для обнаружения структурных аномалий мочевыделительной системы. Эти обследования также должны пройти девочки более старшего возраста с рецидивирующей ИМП. Эти тесты включают: УЗИ почек и мочевого пузыря

Возможно, цистоуретрография во время мочеиспускания (цистоуретрограмма)

Иногда радионуклидная цистография (РНЦ) или радионуклидное сканирование почек Ультразвуковое исследование проводится для выявления нарушений и закупорки почек и мочевого пузыря. Цистоуретрография во время мочеиспускания (цистоуретрограмма) может быть выполнена для дальнейшего выявления аномалий почек, мочеточников и мочевого пузыря, и может выявить частичный обратный ток мочи (рефлюкс). При цистоуретрографии во время мочеиспускания катетер вводится через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь, через катетер вводится контрастное вещество, и проводится рентгенологическое исследование до и после того, как ребенок помочился. Цистоуретрографию во время мочеиспускания могут проводить, если результаты ультразвукового исследования отличаются от нормы или при рецидивах ИМП у детей. Радионуклидная цистография похожа на цистоуретрографию во время мочеиспускания, за исключением того, что в мочевой пузырь вводится радиоактивное вещество, а снимок делается с использованием ядерного сканера. При этой процедуре яичники или яички ребенка получают меньшую дозу радиации, чем при цистоуретрографии во время мочеиспускания. Однако радионуклидная цистография гораздо эффективнее для контроля лечения рефлюкса, чем для его диагностики, потому что структуры видны не так хорошо, как при цистоуретрографии во время мочеиспускания. В другом типе ядерного сканирования радиоактивное вещество (димеркаптосукциновая кислота или ДКСА) вводится в вену и поступает в почки. Это вещество обнаруживается при помощи специальных камер, которые фотографируют внутренности почек. Сканирование при помощи ДКСА может использоваться для подтверждения диагноза пиелонефрита и определения рубцевания почек. Оно наиболее полезно для детей с тяжелыми ИМП или ИМП, вызванными определенными бактериями. Лабораторное исследование Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) Анализы крови Анализы крови и тесты, при помощи которых выявляют воспаление (уровень С-реактивного белка и скорость оседания эритроцитов), выполняются у детей, чьи результаты анализа мочи не подтверждают диагноз или делаются, чтобы помочь врачам диагностировать инфекцию почек в дополнение к инфекции мочевого пузыря. Посев крови делают у детей с ИМП и у детей в возрасте от 1 до 2 лет, которые очень больны.

Лечение инфекций мочевыводящих путей у детей Антибиотики;

иногда хирургическое вмешательство. ИМП лечат антибиотиками. Детям, которые выглядят очень больными или результаты первоначального анализа которых свидетельствуют об ИМП, антибиотики назначают прежде, чем будут готовы результаты бактериального посева. В противном случае для подтверждения диагноза ИМП врачи ожидают результатов посева. Детям, которые очень больны, а также всем новорожденным антибиотики вводят или в мышцу (внутримышечно), или в вену (внутривенно). Другие дети получают антибиотики внутрь. Лечение обычно длится примерно 7–10 дней. Дети, которым для диагностики структурных аномалий необходимо пройти обследование, часто продолжают лечение антибиотиками в более низкой дозе до тех пор, пока обследование не завершено. Некоторым детям со структурными аномалиями мочевыводящих путей требуется хирургическое вмешательство, чтобы исправить эту проблему. Другим для предотвращения инфекции нужно ежедневно принимать антибиотики (профилактика). Дети с тяжелым ПМР обычно нуждаются в хирургическом вмешательстве и должны принимать антибиотики до начала хирургического вмешательства. За детьми с нетяжелым ПМР внимательно наблюдают и могут назначить им антибиотики. Некоторые случаи легкого или умеренного ПМР проходят без лечения.

Прогноз при инфекциях мочевыводящих путей у детей У детей, получающих надлежащее лечение, редко развивается почечная недостаточность (неспособность почек адекватно фильтровать продукты метаболизма из крови), если только у них нет аномалий мочевыводящих путей, которые невозможно исправить. Тем не менее, повторяющиеся ИМП, особенно у детей с тяжелым ПМР, считаются причиной рубцевания почек, что может привести к повышению артериального давления и хронической болезни почек во взрослом возрасте.