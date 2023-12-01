Реабилитация при других болезнях

Реабилитационные услуги нужны людям, потерявшим способность нормально функционировать. (См. также Общие сведения о реабилитации.)
Хроническая боль
Хроническая боль от таких заболеваний, как боль в пояснице, является одной из наиболее распространенных причин хронической инвалидности. Физиотерапевт или специалист по лечению боли обычно наблюдает за лечением хронической боли. Поскольку хроническая боль является сложным состоянием, лечение часто требует сочетания следующих факторов:
упражнения под контролем специалиста (для укрепления мышц корпуса и улучшения осанки);
общие упражнения (на индивидуальных или групповых занятиях фитнесом);
обучение нейробиологии боли (обсуждение биопсихосоциальных причин боли);
когнитивная терапия (например, когнитивно-поведенческая терапия, терапия переработки боли);
Лекарственные препараты
инъекционные процедуры;
направление на хирургическое вмешательство (если применимо).
Артрит
Людям с артритом могут пойти на пользу занятия и упражнения, направленные на увеличение диапазона движений и силы, а также стратегии по защите суставов. Например, пациентам могут порекомендовать:
передвигать кастрюлю с кипящей водой, в которой варятся макароны, вместо того, чтобы переносить ее с плиты в раковину (чтобы избежать чрезмерной боли и растяжения суставов);
безопасно входить и выходить из ванны, следуя определенным инструкциям;
приобрести возвышенное сиденье унитаза, сиденье в ванне или оба устройства (чтобы уменьшить боль и напряжение нижних конечностей);
обернуть пеной, тканью или лентой ручки предметов (например, ножей, кухонных плит и сковород), чтобы амортизировать захват;
использовать шины для защиты воспаленных, нестабильных или болезненных суставов;
использовать инструменты с более крупными эргономичными ручками.
Свисание стопы
Свисание стопы — это неспособность согнуть лодыжку для подъема передней части стопы из-за слабости или паралича участвующих в мышц. При выполнении шага пациент волочит носок по земле. Чтобы не задевать землю носком, человек с отвислой стопой во время ходьбы может поднимать ноги выше, чем обычно. Свисание стопы может быть вызвано поврежденным нервом или повреждением нервов (полинейропатия), которые часто встречаются у людей с сахарным диабетом. Она также может быть вызвана заболеванием или повреждением, поражающим головной или спинной мозг, например, рассеянным склерозом, опухолью или инсультом.
Лечение свисания стопы включает лечение основной причины. Людям со свисанием стопы помогает ношение скобы под названием «ортез голеностопного сустава» (ОГС). Физиотерапия и трудотерапия для укрепления и растяжения пораженных мышц, а также для того, чтобы научиться правильно носить и использовать ОГС. Пациентам, у которых свисание стопы вызвано рассеянным склерозом, может помочь нейростимуляция, стимулирующая нервы, которые поднимают стопу. Консультации трудотерапевтов могут помочь больным сохранить профессиональные навыки, даже при прогрессировании заболевания.
Реабилитация при повреждении нервов после критического состояния
Полинейропатия критических состояний — это заболевание нервов, которое вызывает общую слабость. Чаще всего она встречается у людей, которые находились в ОИТ (отделении интенсивной терапии) на искусственной вентиляции легких. Она вызывает слабость диафрагмы, конечностей, мышц лица и спины. Для выздоровления пациентам требуется от 3 недель до 6 месяцев. Физиотерапия и трудотерапия могут помочь людям восстановить силы. Первоначально терапия помогает людям предотвратить пролежни, контрактуры (когда мышцы рук и ног фиксируются в постоянных, согнутых положениях) и повреждение нервов, вызванное давлением на нерв.
По мере продвижения реабилитационных мероприятий физиотерапия и трудотерапия помогают людям вернуться к обычной деятельности, включая силовые тренировки, тренировки подвижности или походки, чтобы помочь людям нормально ходить, а также занятия по использованию соответствующих ортопедических и вспомогательных устройств, например, трости.