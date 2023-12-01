Реабилитация при других болезнях

Свисание стопы — это неспособность согнуть лодыжку для подъема передней части стопы из-за слабости или паралича участвующих в мышц. При выполнении шага пациент волочит носок по земле. Чтобы не задевать землю носком, человек с отвислой стопой во время ходьбы может поднимать ноги выше, чем обычно. Свисание стопы может быть вызвано поврежденным нервом или повреждением нервов (полинейропатия), которые часто встречаются у людей с сахарным диабетом. Она также может быть вызвана заболеванием или повреждением, поражающим головной или спинной мозг, например, рассеянным склерозом, опухолью или инсультом.

Лечение свисания стопы включает лечение основной причины. Людям со свисанием стопы помогает ношение скобы под названием «ортез голеностопного сустава» (ОГС). Физиотерапия и трудотерапия для укрепления и растяжения пораженных мышц, а также для того, чтобы научиться правильно носить и использовать ОГС. Пациентам, у которых свисание стопы вызвано рассеянным склерозом, может помочь нейростимуляция, стимулирующая нервы, которые поднимают стопу. Консультации трудотерапевтов могут помочь больным сохранить профессиональные навыки, даже при прогрессировании заболевания.