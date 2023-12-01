Реабилитация при болезни сердца

Реабилитация кардиологических больных полезна некоторым людям, недавно перенесшим инфаркт миокарда, внезапное развитие или обострение сердечной недостаточности или ишемической болезни сердца, либо хирургическое вмешательство на сердце. Целью является полное восстановление функции, либо сохранение или приобретение самостоятельности или, как минимум, выполнение основной ежедневной деятельности в условиях ограничений нарушенной сердечной функции. (См. также Общие сведения о реабилитации.)

Сохранение постельного режима дольше, чем в течение 2 или 3 дней может приводить к ослаблению мышц и сердца (детренированности) и даже к депрессии. Поэтому сердечная реабилитация начинается в максимально сжатые сроки после стабилизации пациента, если необходимо (как, например, после инфаркта миокарда), и обычно в то время, когда пациент еще находится в стационаре.

Программы реабилитации обычно начинаются с легких физических действий, например, перемещения в кресло и сидения в нем. Когда такие действия не вызывают затруднений, обычно на второй или на третий день начинается выполнение действий средней степени сложности, например, одевание, утренний туалет, а также ходьба на короткие расстояния.

Во многих больницах пациентов направляют в спортивный зал для физиотерапии. Там они могут ходить на беговой дорожке или заниматься на велотренажере. Если при повышении интенсивности возникает усталость или дискомфорт, пациенту рекомендуют немедленно остановиться и отдохнуть, пока симптомы не пройдут. После этого врач проведет повторное обследование работы сердца, чтобы оценить готовность пациента продолжить реабилитацию. Перед выпиской из больницы врачи обследуют пациента, чтобы порекомендовать ему соответствующую программу реабилитации или физических упражнений.

Знаете ли Вы, что...

После выписки из стационара количество и интенсивность нагрузок медленно возрастают, а полный диапазон обычных физических нагрузок может возобновляться примерно через 6 недель. Большинству пациентов приносит пользу амбулаторная сердечная реабилитационная программа, которая обычно продолжается в течение 12 недель, поскольку при этом пациентам предоставляются инструкции, и за пациентами осуществляется наблюдение. Может предоставляться помощь в контроле психологического воздействия у человека, перенесшего инфаркт миокарда или хирургическое вмешательство на сердце.

Пациенты узнают, почему необходимы изменения образа жизни и как осуществлять такие изменения, чтобы снизить факторы риска. Следующие изменения образа жизни помогают предотвратить или замедлить прогрессирование ишемической болезни сердца и уменьшить риск развития другого инфаркта миокарда:

Отказ от курения

Снижение массы тела

контроль артериального давления;

снижение уровня холестерина за счет диеты или лекарственных препаратов;

ежедневное выполнение аэробных упражнений.

Аналогичным образом, изменение факторов риска помогает замедлить прогрессирование сердечной недостаточности.