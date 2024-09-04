Много разных видов насекомых кусают людей. В большинстве случаев укус насекомых вызывает зуд, но сами укусы не представляют серьезной проблемы. Основная проблема, которую вызывают укусы насекомых, заключается в следующем:
Через укусы насекомых могут распространяться серьезные заболевания, такие как малярия и вирус Зика.
Распространенные кусачие насекомые в Соединенных Штатах:
мухи, включая москитов, слепни, оводы, мошка и домовые мухи;
комары
блохи
Вши
клопы постельные
клопы триатомовые
некоторые водяные клопы.
Все эти насекомые неядовиты.
Клещи, пауки и зудни относятся к другой группе и не являются насекомыми.
Каковы симптомы укуса насекомого?
После большинства укусов появляется:
маленький красный зудящий бугорок.
Иногда могут возникнуть:
большая рана (язва), которая вызывает припухлость и боль;
симптомы инфекции, например, покраснение и припухлость в месте укуса.
очень редко симптомы аллергической реакции, например, сыпь, крапивница или проблемы с дыханием.
Блохи иногда могут вызывать аллергическую реакцию, даже если не кусают вас.
Какие заболевания распространяются через укусы насекомых?
Различные виды насекомых переносят различные заболевания. Не каждое насекомое является переносчиком болезни, даже в тех областях, где многие насекомые являются переносчиками болезни.
Некоторые из болезней, которые передаются через укусы насекомых:
Как лечить укусы насекомых?
Если вы считаете, что у вас аллергическая реакция, немедленно отправляйтесь в больницу. Если вы знаете, что у вас аллергия, вы всегда должны иметь при себе эпинефрин (лекарство для лечения серьезной аллергической реакции). Введите эпинефрин в кожу с помощью тонкой иглы или попросите это сделать кого-то другого.
Врачи посоветуют вам:
очистить место укуса;
нанести лекарственный крем на место укуса, чтобы уменьшить боль, зуд и припухлость;
принять антигистамин (например, дифенгидрамин), если у вас множественные укусы.