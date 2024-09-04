Много разных видов насекомых кусают людей. В большинстве случаев укус насекомых вызывает зуд, но сами укусы не представляют серьезной проблемы. Основная проблема, которую вызывают укусы насекомых, заключается в следующем:

Через укусы насекомых могут распространяться серьезные заболевания, такие как малярия и вирус Зика.

Распространенные кусачие насекомые в Соединенных Штатах:

мухи, включая москитов, слепни, оводы, мошка и домовые мухи;

комары

блохи

Вши

клопы постельные

клопы триатомовые

некоторые водяные клопы.

Все эти насекомые неядовиты.

Клещи, пауки и зудни относятся к другой группе и не являются насекомыми.

Каковы симптомы укуса насекомого? После большинства укусов появляется: маленький красный зудящий бугорок. Иногда могут возникнуть: большая рана (язва), которая вызывает припухлость и боль;

симптомы инфекции, например, покраснение и припухлость в месте укуса.

очень редко симптомы аллергической реакции, например, сыпь, крапивница или проблемы с дыханием. Блохи иногда могут вызывать аллергическую реакцию, даже если не кусают вас.

Какие заболевания распространяются через укусы насекомых? Различные виды насекомых переносят различные заболевания. Не каждое насекомое является переносчиком болезни, даже в тех областях, где многие насекомые являются переносчиками болезни. Некоторые из болезней, которые передаются через укусы насекомых: Малярия

Желтая лихорадка

Энцефалит

Лейшманиоз

Болезнь Шагаса

вирусная инфекция Зика.