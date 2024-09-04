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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Укусы насекомых

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Много разных видов насекомых кусают людей. В большинстве случаев укус насекомых вызывает зуд, но сами укусы не представляют серьезной проблемы. Основная проблема, которую вызывают укусы насекомых, заключается в следующем:

  • Через укусы насекомых могут распространяться серьезные заболевания, такие как малярия и вирус Зика.

Распространенные кусачие насекомые в Соединенных Штатах:

  • мухи, включая москитов, слепни, оводы, мошка и домовые мухи;

  • комары

  • блохи

  • Вши

  • клопы постельные

  • клопы триатомовые

  • некоторые водяные клопы.

Все эти насекомые неядовиты.

Клещи, пауки и зудни относятся к другой группе и не являются насекомыми.

Каковы симптомы укуса насекомого?

После большинства укусов появляется:

  • маленький красный зудящий бугорок.

Иногда могут возникнуть:

  • большая рана (язва), которая вызывает припухлость и боль;

  • симптомы инфекции, например, покраснение и припухлость в месте укуса.

  • очень редко симптомы аллергической реакции, например, сыпь, крапивница или проблемы с дыханием.

Блохи иногда могут вызывать аллергическую реакцию, даже если не кусают вас.

Какие заболевания распространяются через укусы насекомых?

Различные виды насекомых переносят различные заболевания. Не каждое насекомое является переносчиком болезни, даже в тех областях, где многие насекомые являются переносчиками болезни.

Некоторые из болезней, которые передаются через укусы насекомых:

Как лечить укусы насекомых?

Если вы считаете, что у вас аллергическая реакция, немедленно отправляйтесь в больницу. Если вы знаете, что у вас аллергия, вы всегда должны иметь при себе эпинефрин (лекарство для лечения серьезной аллергической реакции). Введите эпинефрин в кожу с помощью тонкой иглы или попросите это сделать кого-то другого.

Врачи посоветуют вам:

  • очистить место укуса;

  • нанести лекарственный крем на место укуса, чтобы уменьшить боль, зуд и припухлость;

  • принять антигистамин (например, дифенгидрамин), если у вас множественные укусы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.