Что представляет собой шизотипическое расстройство личности?

Что представляет собой шизотипическое расстройство личности?

Люди с шизотипическим расстройством личности:

ведут себя странно, чувствуют себя некомфортно с другими людьми и в некоторой степени оторваны от реальности.

Люди с шизотипическим расстройством личности часто:

избегают социальных ситуаций и предпочитают оставаться одни;

не имеют близких друзей;

испытывают трудности с интерпретацией эмоций других людей;

имеют странное, магическое мышление, например, считают, что могут мысленно контролировать кого-то;

подозрительны и недоверчивы, например, ошибочно полагают, что кто-то хочет причинить им вред;

используют слова необычным способом, поэтому речь у них странная;

странно одеваются, например, носят грязную одежду или одежду не по размеру.

Они также могут страдать депрессией или расстройством, связанным с употреблением наркотиков или алкоголя.

Шизотипическое расстройство личности подобно шизофрении, но не такое тяжелое, как это заболевание, которое вызывает более тяжелое и странное мышление и поведение.