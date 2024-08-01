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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шизотипическое расстройство личности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.

Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.

Что представляет собой шизотипическое расстройство личности?

Люди с шизотипическим расстройством личности:

  • ведут себя странно, чувствуют себя некомфортно с другими людьми и в некоторой степени оторваны от реальности.

Люди с шизотипическим расстройством личности часто:

  • избегают социальных ситуаций и предпочитают оставаться одни;

  • не имеют близких друзей;

  • испытывают трудности с интерпретацией эмоций других людей;

  • имеют странное, магическое мышление, например, считают, что могут мысленно контролировать кого-то;

  • подозрительны и недоверчивы, например, ошибочно полагают, что кто-то хочет причинить им вред;

  • используют слова необычным способом, поэтому речь у них странная;

  • странно одеваются, например, носят грязную одежду или одежду не по размеру.

Они также могут страдать депрессией или расстройством, связанным с употреблением наркотиков или алкоголя.

Шизотипическое расстройство личности подобно шизофрении, но не такое тяжелое, как это заболевание, которое вызывает более тяжелое и странное мышление и поведение.

Что вызывает шизотипическое расстройство личности?

Вероятно, оно вызвано генами. Оно чаще встречается у людей, имеющих родственников с шизофренией.

Как врачи лечат шизотипическое расстройство личности?

Врачи лечат шизотипическое расстройство личности:

  • лекарственными препаратами (лекарствами для лечения шизофрении и антидепрессантами);

  • психотерапией.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.