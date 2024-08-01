Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.
Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.
Что представляет собой шизотипическое расстройство личности?
Люди с шизотипическим расстройством личности:
ведут себя странно, чувствуют себя некомфортно с другими людьми и в некоторой степени оторваны от реальности.
Люди с шизотипическим расстройством личности часто:
избегают социальных ситуаций и предпочитают оставаться одни;
не имеют близких друзей;
испытывают трудности с интерпретацией эмоций других людей;
имеют странное, магическое мышление, например, считают, что могут мысленно контролировать кого-то;
подозрительны и недоверчивы, например, ошибочно полагают, что кто-то хочет причинить им вред;
используют слова необычным способом, поэтому речь у них странная;
странно одеваются, например, носят грязную одежду или одежду не по размеру.
Они также могут страдать депрессией или расстройством, связанным с употреблением наркотиков или алкоголя.
Шизотипическое расстройство личности подобно шизофрении, но не такое тяжелое, как это заболевание, которое вызывает более тяжелое и странное мышление и поведение.
Что вызывает шизотипическое расстройство личности?
Вероятно, оно вызвано генами. Оно чаще встречается у людей, имеющих родственников с шизофренией.
Как врачи лечат шизотипическое расстройство личности?
Врачи лечат шизотипическое расстройство личности:
лекарственными препаратами (лекарствами для лечения шизофрении и антидепрессантами);
психотерапией.