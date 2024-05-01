Что представляет собой психическое заболевание?
Понятие «психическое заболевание» включает широкий спектр расстройств мышления, эмоций и/или поведения.
У всех иногда бывают проблемы с навязчивыми или необычными мыслями или сильными эмоциями. Многие люди ведут себя таким образом, который другим кажется странным. Однако у людей с психическим заболеванием эти мысли, чувства и поведение часто бывают настолько интенсивными, что они очень сильно влияют на повседневную жизнь или очень сильно их расстраивают.
Существует много различных типов психических заболеваний
Психическое заболевание может быть краткосрочным или долгосрочным
Иногда бывает трудно увидеть разницу между психическим заболеванием и нормальным беспокойством или грустью, но психическое заболевание более тяжелое, длится дольше и значительно влияет на способность вести повседневную жизнь
Почти половина взрослых в какой-то момент жизни испытывает симптомы психического заболевания: депрессия встречается очень часто
Основными методами лечения являются лекарственные препараты и консультирование (терапевтические беседы)
Семья, друзья и группы поддержки могут помочь людям справиться с психическими заболеваниями
Какие существуют виды психических заболеваний?
Психическое заболевание подразумевает на самом деле множество различных расстройств. Эти расстройства делятся на такие общие категории, как:
Расстройства настроения, например, слишком сильная грусть (депрессия) или чрезмерная возбудимость (мания)
Другие психические расстройства включают расстройства пищевого поведения, стрессовые расстройства, такие как ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), и суицидальное поведение.
Каковы причины психического заболевания?
Психическое заболевание, по-видимому, вызывает сочетание многих факторов, включая:
Наследственные факторы: психическое заболевание, которое передается по наследству
Жизненные стрессы
Окружающую среду и культуру в месте проживания
Проблемы со здоровьем, затрагивающие мозг
Многие стрессы, такие как потеря работы, развод или прием слишком большого количества препаратов, увеличивают риск развития психического заболевания.
Некоторые проблемы со здоровьем, затрагивающие мозг ребенка, например, осложнения во время родов или инфицирование головного мозга вирусом (энцефалит), увеличивают риск развития психических заболеваний в будущем.
Психическое заболевание не возникает из-за того, что люди ленивы или безответственны. Люди не делают это нарочно.
Каковы симптомы психического заболевания?
Симптомы различаются в зависимости от того, какая именно проблема существует. Возможны следующие симптомы:
Значительные изменения личности или поведения, особенно в отсутствие четкой причины
Спутанность сознания и нечеткое мышление
Странные, дезорганизованные мысли (например, внезапные переходы от одной темы к другой или длинные, запутанные ответы на простые вопросы)
Неподобающее поведение (например, раздевание при всех)
Видение или слышание несуществующих вещей (галлюцинации)
Убежденность в вещах, которых не существует (бред), несмотря на убедительные доказательства обратного
Крайние перепады настроения
Как врачи диагностируют психическое заболевание?
Врачи диагностируют психическое заболевание, разговаривая с человеком. Иногда они также разговаривают с лицами, осуществляющими уход, или с членами семьи.
Иногда очевидно, что симптомы вызваны психическим заболеванием. Например, человек настаивает на том, что он является президентом или что его мысли контролируются радиостанцией, имплантированной в головном мозге.
В других случаях бывает трудно отличить психическое заболевание от нормальных реакций. Например, может быть трудно отличить нормальную грусть от депрессии после смерти супруга или ребенка, потому что оба эти события предусматривают грусть и депрессивное настроение. Аналогичным образом, граница между добросовестностью или любовью к порядку и обсессивно-компульсивным расстройством может быть размытой. Любое разграничение, как правило, основано на:
тяжести симптомов;
продолжительности симптомов;
том, как сильно симптомы влияют на жизнедеятельность человека.
Как врачи лечат психические заболевания?
Врачи добились большого успеха в лечении психических заболеваний.
К основным методам лечения относятся:
Терапевтические беседы (консультирование)
При большинстве психических расстройств комбинация лекарственных препаратов и терапевтических бесед более эффективна, чем каждый из этих методов по отдельности.
Другие виды лечения включают электросудорожную терапию и транскраниальную магнитную стимуляцию.
В прошлом людей с психическими заболеваниями часто помещали в специальные учреждения или больницы. Сегодня такие люди с большей вероятностью продуктивно живут в обществе. Но многие люди с психическими заболеваниями все еще не получают необходимую помощь и поддержку.