Психическое заболевание подразумевает на самом деле множество различных расстройств. Эти расстройства делятся на такие общие категории, как:

Другие психические расстройства включают расстройства пищевого поведения, стрессовые расстройства, такие как ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), и суицидальное поведение.