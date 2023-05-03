Как узнать, безопасен ли лекарственный препарат для приема во время беременности?

Как узнать, безопасен ли лекарственный препарат для приема во время беременности?

Многие препараты и вакцины (прививки) небезопасны для беременных женщин.

С другой стороны, существуют некоторые препараты и вакцины, которые необходимы во время беременности. Они предотвращают возникновение проблем со здоровьем, которые могут навредить вам или вашему ребенку. Вам не следует просто прекращать прием этих препаратов во время беременности. Вам, возможно, требуется прием препарата во время беременности, если у вас есть заболевание, которое может навредить вам или вашему ребенку, в том числе:

Поговорите со своим врачом о лекарственных препаратах, которые вы принимаете:

Как только вы узнаете о том, что беременны, сообщите об этом своему врачу

Спросите своего врача о рисках и пользе ваших рецептурных препаратов, чтобы вы могли решить, продолжить или прекратить их прием

Сообщите своему врачу о любых витаминах, добавках и безрецептурных (доступных без рецепта) препаратах, которые вы принимаете, и спросите о связанных с ними рисках

Если принимаемый вами препарат связан с рисками, врачи часто заменяют его более безопасным препаратом. Иногда следует принимать даже опасный препарат, если он необходим для лечения еще более опасного заболевания. Например, вам может потребоваться лечение препаратом, разжижающим кровь, для предотвращения образования в крови смертельно опасных тромбов. Ваш врач выберет подходящий препарат, чтобы сохранить ваше здоровье и здоровье вашего ребенка. Прежде чем вы прекратите, начнете прием препарата или смените препарат, обсудите этот вопрос с врачом.