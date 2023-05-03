Более половины беременных женщин принимают лекарственные препараты, курят, употребляют алкоголь или запрещенные наркотики на каком-либо этапе беременности.
Прием определенных препаратов и лекарств во время беременности может причинить вред вашему ребенку или вызвать выкидыш
В целом во время беременности следует избегать приема лекарственных препаратов, кроме случаев их необходимости.
Поговорите со своим врачом о том, какие из ваших лекарств, витаминов и биодобавок необходимы, а какие вам не следует принимать.
Употребление алкоголя во время беременности является основной причиной врожденных дефектов.
Как лекарства влияют на беременность?
Многие лекарственные препараты и психотропные вещества, употребляемые беременными женщинами, попадают к плоду внутриутробно, проходя через плаценту. Плацента — это орган, расположенный внутри матки (утробы), который переносит кровь с кислородом и питательными веществами к ребенку. Некоторые лекарственные препараты и психотропные вещества могут:
приводить к аномалиям роста органов ребенка, вызывая пороки развития или смерть;
влиять на плаценту, вызывая нарушения в ее работе;
приводить к преждевременным родам.
Как узнать, безопасен ли лекарственный препарат для приема во время беременности?
Многие препараты и вакцины (прививки) небезопасны для беременных женщин.
С другой стороны, существуют некоторые препараты и вакцины, которые необходимы во время беременности. Они предотвращают возникновение проблем со здоровьем, которые могут навредить вам или вашему ребенку. Вам не следует просто прекращать прием этих препаратов во время беременности. Вам, возможно, требуется прием препарата во время беременности, если у вас есть заболевание, которое может навредить вам или вашему ребенку, в том числе:
Поговорите со своим врачом о лекарственных препаратах, которые вы принимаете:
Как только вы узнаете о том, что беременны, сообщите об этом своему врачу
Спросите своего врача о рисках и пользе ваших рецептурных препаратов, чтобы вы могли решить, продолжить или прекратить их прием
Сообщите своему врачу о любых витаминах, добавках и безрецептурных (доступных без рецепта) препаратах, которые вы принимаете, и спросите о связанных с ними рисках
Если принимаемый вами препарат связан с рисками, врачи часто заменяют его более безопасным препаратом. Иногда следует принимать даже опасный препарат, если он необходим для лечения еще более опасного заболевания. Например, вам может потребоваться лечение препаратом, разжижающим кровь, для предотвращения образования в крови смертельно опасных тромбов. Ваш врач выберет подходящий препарат, чтобы сохранить ваше здоровье и здоровье вашего ребенка. Прежде чем вы прекратите, начнете прием препарата или смените препарат, обсудите этот вопрос с врачом.
Вакцины
Во время беременности и в первые месяцы жизни ваш ребенок защищен от многих инфекций вашей иммунной системой. Эта защита передается ребенку во время беременности через вашу кровь и плаценту. Если вы не прошли весь курс вакцинации, некоторые вакцины можно безопасно вводить во время беременности. Однако некоторые вакцины противопоказаны, а некоторые применяются только при высоком риске инфекции.
Ваш врач рекомендует вам вакцины, которые безопасны для применения во время беременности:
Женщинам, которые в настоящее время беременны, кормят грудью, пытаются забеременеть или могут забеременеть в будущем, необходимо сделать прививку от COVID-19 (см. также CDC: вакцины против COVID-19 во время беременности или грудного вскармливания).
Женщинам следует сделать прививку от гриппа на любом сроке беременности, до и во время сезонной эпидемии гриппа. Беременные женщины НЕ ДОЛЖНЫ получать живую ослабленную вакцину (LAIV или назальный спрей).
Женщинам на сроке от 27 до 36 недель беременности следует сделать прививку Tdap (защищает от столбняка, дифтерии и коклюша, то есть судорожного кашля)
Небезопасными во время беременности являются следующие вакцины:
вакцина против краснухи (вакцина против кори, паротита и краснухи [КПК]);
Какие проблемы во время беременности могут вызывать психотропные вещества?
К некоторым психотропным веществам, которые могут вызывать проблемы, относятся:
Алкоголь
Кофеин
сигареты (табак);
марихуана (разрешена в некоторых штатах).
Алкоголь
Алкоголь является основной причиной врожденных пороков. Он может вызывать следующие виды патологии:
алкогольную фетопатию;
Выкидыш
низкая масса тела при рождении.
поведенческие проблемы в детстве.
Алкогольная фетопатия представляет собой комплекс проблем, который включает аномальное развитие головки и лица плода, поражение головного мозга, снижение интеллекта, замедление роста и другие проблемы. Уже 3 дозы алкоголя в день могут приводить к алкогольной фетопатии.
Следует избегать употребления алкоголя во время беременности.
Кофеин
Врачам точно неизвестно, причиняет ли кофеин вред плоду во время беременности. Кофеин содержится в кофе, некоторых видах чая, ряде газированных и энергетических напитков, шоколаде и в некоторых лекарственных препаратах.
Врачи полагают, что кофеин безопасен в малых количествах, таких как одна чашка кофе в день.
Однако употребление более 7 чашек кофе в день может вызывать:
выкидыш или мертворождение;
преждевременные роды (слишком раннее рождение ребенка);
низкая масса тела при рождении.
Врачи рекомендуют ограничить прием кофеина во время беременности до очень небольших количеств. Вместо кофе вы можете попробовать декофеинизированные напитки.
Сигареты
Если вы будете курить во время беременности или даже вдыхать дым вблизи курящих людей, это может причинить вред вашему ребенку. Это может привести к:
низкая масса тела при рождении.
врожденным порокам развития сердца, головного мозга и лица ребенка;
Выкидыш
преждевременные роды (слишком раннее рождение ребенка);
проблемам с ростом, поведением и интеллектом ребенка.
Не следует курить во время беременности и необходимо максимально избегать контакта с табачным дымом.
Марихуана
Врачам точно неизвестно, может ли марихуана принести вред ребенку во время беременности, но рекомендуется избегать ее применения. Марихуана может вызывать поведенческие проблемы у вашего ребенка, если вы будете активно употреблять ее во время беременности.
Аспартам
Аспартам — это искусственный подсластитель в некоторых видах пищи и напитков, и в небольших количествах он может быть безопасен во время беременности. Например, беременные женщины должны воздержаться от употребления более чем 1 литра (около 3 банок) диетических газированных напитков в день.
Однако беременные женщины с болезнью, называемой фенилкетонурия, должны воздерживаться от употребления аспартама с пищей или напитками.
Какие проблемы связаны с применением запрещенных наркотиков во время беременности?
Применение запрещенных наркотиков во время беременности может привести к серьезным проблемам у беременной и у ребенка. Злоупотребление запрещенными наркотиками и некоторыми лекарственными препаратами (в частности опиоидами, такими как оксикодон) увеличивает вероятность рождения маловесных или недоношенных детей.
Употребление инъекционных наркотиков также увеличивает вероятность передачи ребенку от беременной женщины таких инфекций, как гепатит или ВИЧ.
К запрещенным наркотикам, которые могут вызывать проблемы, относятся:
Амфетамины
«Соли для ванн»
Кокаин
Галлюциногены
Опиоиды
Амфетамины
Амфетамины, принимаемые во время беременности, могут вызывать:
врожденные пороки развития, особенно сердца;
проблемы с ростом ребенка до его рождения.
«Соли для ванн»
«Соли для ванн» — это наименование группы наркотиков, которые изготавливаются из различных химических веществ, дающих тот же эффект эйфории, что и амфетамины. Использование «солей для ванн» во время беременности может привести к следующим проблемам:
ребенок получает недостаточное количество кислорода;
мертворождения ребенка (смерть наступает до или во время родов);
проблемы с плацентой;
врожденные пороки;
Кокаин
Употребление кокаина во время беременности приводит к сужению кровеносных сосудов в плаценте, что может вызвать:
Выкидыш
преждевременные роды (слишком раннее рождение ребенка);
низкая масса тела при рождении.
Женщины, употребляющие кокаин во время беременности, часто также делают другие вещи, причиняющие вред их детям, в том числе: курят, употребляют другие наркотики, получают недостаточный медицинский уход. Из-за этого врачи не могут точно сказать, какие проблемы вызывает сам по себе кокаин. Тем не менее, употребление кокаина во время беременности недопустимо.
Галлюциногены
К галлюциногенам относятся: экстази (МДМА), метамфетамин и ЛСД. Употребление галлюциногенов во время беременности может привести к следующим проблемам:
Выкидыш
преждевременные роды (слишком раннее рождение ребенка);
симптомы отмены у ребенка;
Опиоиды
К опиоидам относятся препараты (такие как оксикодон, метадон и морфин), которые врач назначает для облегчения боли. Героин является запрещенным опиоидом, к которому у людей развивается привыкание и который не назначается врачами. Применение любых опиоидов в течение длительного времени во время беременности может привести к следующим проблемам:
симптомы отмены у ребенка;
Выкидыш
преждевременные роды (слишком раннее рождение ребенка);
низкая масса тела при рождении.
Если у вас серьезная, болезненная травма (например, сломанная кость или сильный ожог), врач, вероятно, может безопасно назначить вам опиоид на несколько дней. В противном случае вы должны избегать употребления опиоидов.