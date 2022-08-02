Термин «послеродовой» относится к периоду времени после рождения ребенка. Обычно он включает первые 6 недель после родов.

Вот что вы можете ожидать от своего организма после рождения ребенка:

во влагалище будет ощущаться болезненность до заживления ткани; возможна боль при мочеиспускании;

у вас будут выделения из влагалища на протяжении до 6 недель;

грудь увеличится с началом выработки молока, в ней может ощущаться напряженность и болезненность;

часто женщины немного грустят или тревожатся в течение первой недели или двух, но если вы чувствуете себя действительно подавленной, обратитесь к своему врачу: возможно, у вас послеродовая депрессия;

у вас могут появиться спазмы, поскольку ваша матка (утроба) возвращается к нормальным размерам в течение примерно 2 недель;

даже если вы занимаетесь физическими упражнениями, вам может потребоваться несколько месяцев, чтобы живот вернулся к обычному размеру;

может потребоваться больше времени для возвращения к нормальной массе тела;

растяжки не исчезают полностью, но становятся менее заметны со временем.

В первые 3 или 4 дня из влагалища идут кровянистые выделения, иногда со сгустками крови. Затем выделения приобретают бледно-коричневый цвет, затем желтый или белый.

Обычно через 6 недель после родов вы придете на прием к врачу, если у вас не возникнут проблемы.

Наиболее распространенными проблемами в послеродовой период являются: