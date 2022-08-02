Что такое послеродовой период?
Термин «послеродовой» относится к периоду времени после рождения ребенка. Обычно он включает первые 6 недель после родов.
Вот что вы можете ожидать от своего организма после рождения ребенка:
во влагалище будет ощущаться болезненность до заживления ткани; возможна боль при мочеиспускании;
у вас будут выделения из влагалища на протяжении до 6 недель;
грудь увеличится с началом выработки молока, в ней может ощущаться напряженность и болезненность;
часто женщины немного грустят или тревожатся в течение первой недели или двух, но если вы чувствуете себя действительно подавленной, обратитесь к своему врачу: возможно, у вас послеродовая депрессия;
у вас могут появиться спазмы, поскольку ваша матка (утроба) возвращается к нормальным размерам в течение примерно 2 недель;
даже если вы занимаетесь физическими упражнениями, вам может потребоваться несколько месяцев, чтобы живот вернулся к обычному размеру;
может потребоваться больше времени для возвращения к нормальной массе тела;
растяжки не исчезают полностью, но становятся менее заметны со временем.
В первые 3 или 4 дня из влагалища идут кровянистые выделения, иногда со сгустками крови. Затем выделения приобретают бледно-коричневый цвет, затем желтый или белый.
Обычно через 6 недель после родов вы придете на прием к врачу, если у вас не возникнут проблемы.
Наиболее распространенными проблемами в послеродовой период являются:
Инфекции
проблемы с грудным вскармливанием (включая инфекции молочной железы).
Что происходит сразу после родов?
Сразу после родов врачи и медсестры тщательно наблюдают вас в течение нескольких часов, чтобы убедиться в отсутствии у Вас сильного кровотечения.
Чтобы избежать чрезмерного кровотечения, врачи могут:
нажать на живот, чтобы помочь в уменьшении размера матки (утробы);
дать вам лекарственный препарат (окситоцин) в виде укола в вену, чтобы помочь уменьшить матку матки.
Если вы потеряли много крови, врачи вводят в/в жидкости, а иногда и выполняют переливание крови.
Вы можете начать обычный прием пищи вскоре после родов.
Сразу же после родов, возможно, вам не захочется мочиться, даже если мочевой пузырь переполнен, поэтому:
вас попросят регулярно мочиться;
медсестры могут надавить на живот, чтобы помочь опорожнить мочевой пузырь;
если вы не можете мочиться самостоятельно, и мочевой пузырь наполнен, медсестра может на одну минуту ввести катетер (тонкую, гибкую трубку) в мочевой пузырь для отведения мочи.
После родов у вас может быть запор, особенно если вы принимали опиоидный обезболивающий препарат. Врач может предложить слабительные препараты или препараты, размягчающие содержимое кишечника.
Вам также могут потребоваться определенные вакцины после родов:
вакцина против краснухи, если вы никогда не болели краснухой;
резус-фактор, если ваш резус-фактор отрицательный, а у ребенка положительный (проблема называется резус-несовместимость).
Когда я смогу вернуться домой?
Если вы и ваш ребенок оба здоровы, вас обычно выписывают из роддома:
в течение одного или двух дней после родов через естественные родовые пути;
в течение 4 дней после кесарева сечения (к/сечение).
Как скоро я смогу заниматься физическими упражнениями?
После родов вы должны вставать и ходить, как только сможете это делать.
Если вы рожали через естественные родовые пути, вы сможете постепенно начать заниматься физическими упражнениями, когда почувствуете, что сможете это делать, но не следует сразу же возвращаться к тем же нагрузкам, что и до беременности, пока ваш врач не скажет, что это возможно.
Если у вас было кесарево сечение, для полного восстановления и заживления потребуется около 6 недель, и вы не должны заниматься физическими упражнениями, пока ваш врач не разрешит это делать.
Чего мне следует ожидать по мере того, как мой организм будет восстанавливаться после родов?
После родов через естественные родовые пути возможны болезненные ощущения в области влагалища. Возможна болезненность при мочеиспускании. Попробуйте следующее:
прикладывайте лед или охлаждающие пакеты в течение первых 24 часов после родов;
используйте анестезирующие кремы или спреи;
промывайте проблемную область теплой водой несколько раз в день;
посидите в теплой неглубокой ванне (сидячие ванны);
посидите на подушке в форме пончика.
После родов путем кесарева сечения:
позвоните своему врачу, если рана становится красной или из нее начинает сочиться жидкость;
можно принимать душ примерно через день, но не принимать ванну до тех пор, пока швы не будут сняты;
будьте осторожны со швами — не протирайте их в душе;
не вводите ничего (включая тампоны) во влагалище в течение минимум 2 недель;
избегайте подъема тяжестей и интенсивной физической активности в течение примерно 6 недель;
избегайте секса в течение примерно 6 недель.
При любом типе родоразрешения у вас будут выделения (жидкость) из влагалища в течение нескольких недель:
кровянистая жидкость в течение 3–4 дней;
бледно-коричневая жидкость в течение примерно 2 недель;
желтовато-белая жидкость в течение до 6 недель после родов.
Влагалищное кровотечение может усилиться в течение нескольких дней примерно через одну-две недели после родов. Наличие такого кровотечения нормально. Это происходит при отхождении струпа в месте прикрепления плаценты к матке. Можно использовать гигиенические прокладки.
Геморрой
Геморрой — это набухшие вены в стенке прямой кишки и заднего прохода.
Потуги во время родов могут способствовать возникновению или усугублению геморроя. Боль от геморроя могут облегчить следующие меры:
теплые сидячие ванны;
применение геля, содержащего обезболивающий препарат.
Грудное вскармливание
Кормление грудью полезно для вас и вашего ребенка.
Если вы не можете или не хотите кормить грудью, то грудь будет очень болезненной и отечной в течение нескольких дней до тех пор, пока не прекратится выработка молока. Прикладывайте к груди лед, носите плотно прилегающий бюстгальтер, который хорошо поддерживает грудь, и принимайте обезболивающие средства, такие как ибупрофен.
Если вы решите кормить грудью, врачи рекомендуют кормить ребенка только грудным молоком в течение первых 6 месяцев, а затем грудным молоком и пищей в течение следующих 6 месяцев. После года кормления вы сможете продолжить кормление грудью до тех пор, пока вы или ваш ребенок не будете готовы к прекращению грудного вскармливания.
При болезненности и трещинах соска:
Помогите вашему ребенку захватывать сосок таким образом, чтобы нижняя губа ребенка не засасывалась в рот во время кормления
Чтобы изменить положение ребенка, слегка отделите губу вашего ребенка большим пальцем или введите палец в рот ребенка, чтобы прекратить сосание, а затем приложите его к груди снова.
При необходимости используйте ватные диски для впитывания вытекшего молока
Нанесите ланолиновый крем на соски, чтобы защитить их
Во время кормления грудью необходимо тщательно ухаживать за собой:
принимать витамин, содержащий не менее 500 микрограмм фолиевой кислоты;
Пить много жидкости
ежедневно получать с пищей дополнительно около 500 калорий (следите за тем, чтобы дополнительные калории были получены из фруктов, овощей и хорошего источника белка).
Если вы придерживаетесь особой диеты, например вегетарианской или веганской диеты, поговорите со своим врачом о том, как правильно питаться во время кормления грудью.
Когда можно заниматься сексом?
Вы можете возобновить половую жизнь, когда почувствуете себя готовой к этому, а также после заживления всех разрывов или хирургических разрезов.
Большинство женщин откладывают половую жизнь, пока не пройдет 6 недель после родов и пока они полностью не восстановятся. Этот период может занять больше времени, если:
вам было выполнено кесарево сечение;
при родах возникли разрывы;
у вас была эпизиотомия (небольшой разрез в области влагалища, сделанный вашим врачом, чтобы расширить отверстие).
Предохранение от беременности
Вскоре после родов можно снова забеременеть. Женщины, кормящие грудью, с меньшей вероятностью могут сразу же забеременеть. Но некоторые женщины могут забеременеть всего через несколько недель даже при кормлении грудью.
Для полного восстановления вашего организма после беременности требуется год или два. Врачи рекомендуют вам подождать не менее 6 месяцев, желательно 18 месяцев, прежде чем снова забеременеть.
Противозачаточные таблетки с эстрогеном нельзя применять во время кормления грудью. Следует подождать 4–6 недель, прежде чем вводить ВМС (внутриматочную спираль) в матку, и 6–8 недель перед установкой диафрагмы. Чтобы подобрать подходящий для себя метод контрацепции, поговорите со своим врачом.
Каковы настораживающие признаки послеродовых проблем?
Если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов, немедленно позвоните своему врачу:
обильное кровотечение (пропитывание прокладки каждый час в течение более 2 часов);
выход сгустков крови, имеющих размер больше, чем мяч для гольфа;
плохо пахнущие выделения;
лихорадка
боль в грудной клетке или животе;
боль во время мочеиспускания, трудности с опорожнением мочевого пузыря или слишком частая потребность в мочеиспускании;
твердое уплотнение в груди;
сильная боль, покраснение и отечность груди;
боль или выделения вокруг разреза после кесарева сечения;
Одышка
боль в ноге;
крайняя грусть, усталость или проблемы с уходом за собой или за своим ребенком.
Это может быть признаком послеродовой инфекции или другой серьезной проблемы.