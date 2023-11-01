Если роды ребенка происходят в больнице, врачи и медсестры проверят наличие желтухи у ребенка. Если ребенок дома, нужно обратиться в больницу, если глаза или кожа ребенка выглядят желтыми и у него присутствует любой из этих настораживающих признаков:

Кожа или глаза пожелтели в первый день после рождения

Возраст ребенка 2 недели или старше

Ребенок плохо ест, капризничает, и у него затрудненное дыхание

У ребенка жар

Если у ребенка пожелтели кожа и глаза, но настораживающие признаки отсутствуют, нужно позвонить врачу ребенка.

При тяжелой желтухе билирубин накапливается в головном мозге ребенка и вызывает повреждение головного мозга. Такое повреждение головного мозга встречается редко, но его вероятность выше, если ребенок рожден недоношенным.