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Желтуха у новорожденных

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Что такое желтуха?

Желтуха — это пожелтение кожи и белков глаз, которое вызвано накоплением билирубина в крови. Билирубин — это вещество желтого цвета, которое вырабатывается организмом в результате расщепления эритроцитов. Большое количество билирубина в крови приводит к тому, что кожа и белки глаз становятся желтыми.

Желтуха часто встречается у новорожденных. (Желтуха также может возникать у взрослых, см. Желтуха у взрослых).

  • Желтуха возникает, когда у новорожденного в крови слишком много билирубина.

  • Обычно легкая желтуха возникает через 2 или 3 дня после рождения и проходит самостоятельно в течение 2 недель.

  • Желтуха часто встречается у новорожденных, потому что у них вырабатывается больше билирубина, чем у взрослых, а избавиться от него их организму труднее.

  • Желтуха имеет множество причин, некоторые из них — серьезные, некоторые — незначительные.

  • Независимо от причины желтухи, очень высокий уровень билирубина может нанести вред головному мозгу ребенка.

Что является причиной желтухи у новорожденных?

Наиболее распространенными причинами желтухи у новорожденных являются:

  • Нормальное развитие ребенка: печень ребенка все еще растет и не справляется с выведением билирубина — эта желтуха обычно проходит в течение недели.

  • Недоношенность: ребенок был недоношенным, то есть родился до 37-й недели беременности.

  • Грудное вскармливание: у ребенка проблемы с грудным вскармливанием и он получает недостаточно молока (желтуха грудного вскармливания).

  • Грудное молоко: в грудном молоке высокий уровень вещества, которое приводит к повышению уровня билирубина у ребенка (желтуха грудного молока).

  • Травма: у ребенка во время рождения произошла травма, вызвавшая кровоизлияние под кожей (гематому), а затем разрушение крови в коже повысило уровень билирубина.

Менее распространенные причины желтухи новорожденных включают:

  • Инфекции и сепсис

  • Несоответствие типов крови матери и ребенка

  • Наследственные проблемы с эритроцитами ребенка или печенью

  • Закупорка протока, который отводит жидкость из печени в кишечник

  • Недостаточная активность щитовидной железы (железа, которая помогает регулировать многие процессы в организме)

В каких случаях следует показать ребенка врачу по поводу желтухи?

Если роды ребенка происходят в больнице, врачи и медсестры проверят наличие желтухи у ребенка. Если ребенок дома, нужно обратиться в больницу, если глаза или кожа ребенка выглядят желтыми и у него присутствует любой из этих настораживающих признаков:

  • Кожа или глаза пожелтели в первый день после рождения

  • Возраст ребенка 2 недели или старше

  • Ребенок плохо ест, капризничает, и у него затрудненное дыхание

  • У ребенка жар

Если у ребенка пожелтели кожа и глаза, но настораживающие признаки отсутствуют, нужно позвонить врачу ребенка.

При тяжелой желтухе билирубин накапливается в головном мозге ребенка и вызывает повреждение головного мозга. Такое повреждение головного мозга встречается редко, но его вероятность выше, если ребенок рожден недоношенным.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка желтуха?

Врачи осматривают кожу и глаза ребенка, чтобы выявить пожелтение. Они проверят уровень билирубина у ребенка с помощью:

  • анализа крови;

  • наложения датчика на кожу ребенка.

Чтобы узнать причину желтухи у ребенка, врачи могут выполнить:

  • Анализы крови

  • Анализы мочи

Как врачи лечат желтуху у новорожденных?

Врачи будут лечить причину желтухи у ребенка. Легкая желтуха может не требовать лечения.

Врачи могут порекомендовать:

  • Чаще кормить ребенка, чтобы ребенок чаще какал (это помогает билирубину выходить из организма ребенка).

  • Если у ребенка желтуха грудного молока, вместо кормления грудью в течение одного или двух дней молоко следует откачивать.

Если у ребенка очень высокий уровень билирубина, врачи могут назначить:

  • фототерапию (кожу ребенка облучают ярким синим светом, который помогает расщеплять билирубин);

  • анализы крови в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что уровень билирубина у ребенка снижается.

Если фототерапия не действует, врачи могут назначить:

  • Особый тип переливания крови, называемый обменным переливанием

При обменном переливании берется небольшое количество крови ребенка и заменяется донорской кровью. Уровень билирубина в донорской крови нормальный.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.