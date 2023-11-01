Что такое желтуха?
Желтуха — это пожелтение кожи и белков глаз, которое вызвано накоплением билирубина в крови. Билирубин — это вещество желтого цвета, которое вырабатывается организмом в результате расщепления эритроцитов. Большое количество билирубина в крови приводит к тому, что кожа и белки глаз становятся желтыми.
Желтуха часто встречается у новорожденных. (Желтуха также может возникать у взрослых, см. Желтуха у взрослых).
Желтуха возникает, когда у новорожденного в крови слишком много билирубина.
Обычно легкая желтуха возникает через 2 или 3 дня после рождения и проходит самостоятельно в течение 2 недель.
Желтуха часто встречается у новорожденных, потому что у них вырабатывается больше билирубина, чем у взрослых, а избавиться от него их организму труднее.
Желтуха имеет множество причин, некоторые из них — серьезные, некоторые — незначительные.
Независимо от причины желтухи, очень высокий уровень билирубина может нанести вред головному мозгу ребенка.
Что является причиной желтухи у новорожденных?
Наиболее распространенными причинами желтухи у новорожденных являются:
Нормальное развитие ребенка: печень ребенка все еще растет и не справляется с выведением билирубина — эта желтуха обычно проходит в течение недели.
Недоношенность: ребенок был недоношенным, то есть родился до 37-й недели беременности.
Грудное вскармливание: у ребенка проблемы с грудным вскармливанием и он получает недостаточно молока (желтуха грудного вскармливания).
Грудное молоко: в грудном молоке высокий уровень вещества, которое приводит к повышению уровня билирубина у ребенка (желтуха грудного молока).
Травма: у ребенка во время рождения произошла травма, вызвавшая кровоизлияние под кожей (гематому), а затем разрушение крови в коже повысило уровень билирубина.
Менее распространенные причины желтухи новорожденных включают:
Инфекции и сепсис
Несоответствие типов крови матери и ребенка
Наследственные проблемы с эритроцитами ребенка или печенью
Закупорка протока, который отводит жидкость из печени в кишечник
Недостаточная активность щитовидной железы (железа, которая помогает регулировать многие процессы в организме)
В каких случаях следует показать ребенка врачу по поводу желтухи?
Если роды ребенка происходят в больнице, врачи и медсестры проверят наличие желтухи у ребенка. Если ребенок дома, нужно обратиться в больницу, если глаза или кожа ребенка выглядят желтыми и у него присутствует любой из этих настораживающих признаков:
Кожа или глаза пожелтели в первый день после рождения
Возраст ребенка 2 недели или старше
Ребенок плохо ест, капризничает, и у него затрудненное дыхание
У ребенка жар
Если у ребенка пожелтели кожа и глаза, но настораживающие признаки отсутствуют, нужно позвонить врачу ребенка.
При тяжелой желтухе билирубин накапливается в головном мозге ребенка и вызывает повреждение головного мозга. Такое повреждение головного мозга встречается редко, но его вероятность выше, если ребенок рожден недоношенным.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка желтуха?
Врачи осматривают кожу и глаза ребенка, чтобы выявить пожелтение. Они проверят уровень билирубина у ребенка с помощью:
анализа крови;
наложения датчика на кожу ребенка.
Чтобы узнать причину желтухи у ребенка, врачи могут выполнить:
Анализы крови
Анализы мочи
Как врачи лечат желтуху у новорожденных?
Врачи будут лечить причину желтухи у ребенка. Легкая желтуха может не требовать лечения.
Врачи могут порекомендовать:
Чаще кормить ребенка, чтобы ребенок чаще какал (это помогает билирубину выходить из организма ребенка).
Если у ребенка желтуха грудного молока, вместо кормления грудью в течение одного или двух дней молоко следует откачивать.
Если у ребенка очень высокий уровень билирубина, врачи могут назначить:
фототерапию (кожу ребенка облучают ярким синим светом, который помогает расщеплять билирубин);
анализы крови в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что уровень билирубина у ребенка снижается.
Если фототерапия не действует, врачи могут назначить:
Особый тип переливания крови, называемый обменным переливанием
При обменном переливании берется небольшое количество крови ребенка и заменяется донорской кровью. Уровень билирубина в донорской крови нормальный.