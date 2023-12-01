Что такое вирусные инфекции дыхательных путей?
Дыхательные пути — это пути, по которым проходит воздух. К ним относятся нос, горло, дыхательное горло, легкие и их дыхательные пути. Инфицировать дыхательные пути способны многие вирусы. К распространенным вирусным инфекциям дыхательных путей относятся обычная простуда и грипп.
Инфекции верхних дыхательных путей, такие как простуда и грипп, поражают в основном нос и горло.
Инфекции нижних дыхательных путей, например, COVID-19, круп, бронхиолит и пневмония, поражают преимущественно легкие и дыхательные пути.
В среднем дети переносят 6 вирусных инфекций дыхательных путей в год; как правило, эти инфекции передаются от ребенка к ребенку в детских садах и школах.
Вирусные инфекции дыхательных путей вызывают насморк, кашель и боль в горле.
Большинство инфекций не являются тяжелыми, но некоторые из них вызывают опасные проблемы с дыханием.
Предотвратить распространение этих инфекций помогает мытье рук.
Для защиты от этих заболеваний есть вакцина против гриппа и вакцина против COVID-19 , тогда как вакцин от простуды или других вирусных инфекций дыхательных путей не существует.
Что является причиной вирусных инфекций дыхательных путей у детей?
Инфекции дыхательных путей вызывает большое число разных вирусов. Дети заражаются этими инфекциями от других детей, которые больны. У больного ребенка при насморке выделяется слизь, в которой содержится множество вирусов. Слизь попадает на руки ребенка, и чего бы он ни касался, покрывается вирусами. Если здоровые дети прикоснутся к какому-либо предмету, покрытому вирусами, а затем к носу или рту, они могут заразиться инфекцией.
Вирусные инфекции дыхательных путей легко распространяются среди групп детей, таких как дети в детских садах или школах.
Какими симптомами проявляется вирусная инфекция дыхательных путей?
К симптомам относятся:
Насморк и заложенность носа
Кашель
Боль в горле
Иногда лихорадка
У детей с астмой инфекции дыхательных путей часто провоцируют приступы астмы.
Тяжелая инфекция может вызывать:
затрудненное дыхание;
учащенное дыхание;
свистящие хрипы;
В каких случаях следует показать ребенка врачу по поводу вирусной инфекции дыхательных путей?
Здоровых детей с легкими симптомами обычно не нужно показывать врачу.
Нужно немедленно показаться врачу, если у ребенка присутствует затрудненное дыхание.
Покажите ребенка врачу, если:
ребенок не пьет;
у ребенка лихорадка;
ему не становится лучше спустя несколько дней.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка вирусная инфекция дыхательных путей?
Врачи могут поставить диагноз на основании результатов осмотра ребенка. В анализах обычно нет необходимости.
Как врачи лечат вирусные инфекции дыхательных путей у детей?
Врачи дадут ребенку рекомендации:
Покой
Питье жидкости
принимать ацетаминофен (например, Тайленол) или ибупрофен (например, Адвил) при лихорадке и ломоте;
если ребенок школьного возраста — принимать противоотечный препарат (новорожденным и детям младшего возраста этот препарат использовать нельзя).
Чтобы облегчить симптомы у новорожденных и детей младшего возраста, может быть полезно:
использовать увлажнитель воздуха;
отсасывать слизь из носа ребенка с помощью резинового отсоса.
В лечении вирусной инфекции дыхательных путей антибиотики не помогают и не нужны.
Как можно предотвратить развитие вирусной инфекции дыхательных путей у ребенка?
Чтобы предотвратить распространение инфекции, нужно:
часто мыть свои руки и руки ребенка;
не выпускать заболевших детей из дома в школу или детский сад;
пройти вакцинацию против гриппа и вакцинацию против COVID-19 всем взрослым и детям в возрасте 6 месяцев и старше.