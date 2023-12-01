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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о вирусных инфекциях дыхательных путей у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что такое вирусные инфекции дыхательных путей?

Дыхательные пути — это пути, по которым проходит воздух. К ним относятся нос, горло, дыхательное горло, легкие и их дыхательные пути. Инфицировать дыхательные пути способны многие вирусы. К распространенным вирусным инфекциям дыхательных путей относятся обычная простуда и грипп.

Инфекции верхних дыхательных путей, такие как простуда и грипп, поражают в основном нос и горло.

Инфекции нижних дыхательных путей, например, COVID-19, круп, бронхиолит и пневмония, поражают преимущественно легкие и дыхательные пути.

  • В среднем дети переносят 6 вирусных инфекций дыхательных путей в год; как правило, эти инфекции передаются от ребенка к ребенку в детских садах и школах.

  • Вирусные инфекции дыхательных путей вызывают насморк, кашель и боль в горле.

  • Большинство инфекций не являются тяжелыми, но некоторые из них вызывают опасные проблемы с дыханием.

  • Предотвратить распространение этих инфекций помогает мытье рук.

  • Для защиты от этих заболеваний есть вакцина против гриппа и вакцина против COVID-19 , тогда как вакцин от простуды или других вирусных инфекций дыхательных путей не существует.

Что является причиной вирусных инфекций дыхательных путей у детей?

Инфекции дыхательных путей вызывает большое число разных вирусов. Дети заражаются этими инфекциями от других детей, которые больны. У больного ребенка при насморке выделяется слизь, в которой содержится множество вирусов. Слизь попадает на руки ребенка, и чего бы он ни касался, покрывается вирусами. Если здоровые дети прикоснутся к какому-либо предмету, покрытому вирусами, а затем к носу или рту, они могут заразиться инфекцией.

Вирусные инфекции дыхательных путей легко распространяются среди групп детей, таких как дети в детских садах или школах.

Какими симптомами проявляется вирусная инфекция дыхательных путей?

К симптомам относятся:

  • Насморк и заложенность носа

  • Кашель

  • Боль в горле

  • Иногда лихорадка

У детей с астмой инфекции дыхательных путей часто провоцируют приступы астмы.

Тяжелая инфекция может вызывать:

  • затрудненное дыхание;

  • учащенное дыхание;

  • свистящие хрипы;

В каких случаях следует показать ребенка врачу по поводу вирусной инфекции дыхательных путей?

Здоровых детей с легкими симптомами обычно не нужно показывать врачу.

  • Нужно немедленно показаться врачу, если у ребенка присутствует затрудненное дыхание.

Покажите ребенка врачу, если:

  • ребенок не пьет;

  • у ребенка лихорадка;

  • ему не становится лучше спустя несколько дней.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка вирусная инфекция дыхательных путей?

Врачи могут поставить диагноз на основании результатов осмотра ребенка. В анализах обычно нет необходимости.

Как врачи лечат вирусные инфекции дыхательных путей у детей?

Врачи дадут ребенку рекомендации:

  • Покой

  • Питье жидкости

  • принимать ацетаминофен (например, Тайленол) или ибупрофен (например, Адвил) при лихорадке и ломоте;

  • если ребенок школьного возраста — принимать противоотечный препарат (новорожденным и детям младшего возраста этот препарат использовать нельзя).

Чтобы облегчить симптомы у новорожденных и детей младшего возраста, может быть полезно:

  • использовать увлажнитель воздуха;

  • отсасывать слизь из носа ребенка с помощью резинового отсоса.

В лечении вирусной инфекции дыхательных путей антибиотики не помогают и не нужны.

Как можно предотвратить развитие вирусной инфекции дыхательных путей у ребенка?

Чтобы предотвратить распространение инфекции, нужно:

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.