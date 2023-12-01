Дыхательные пути — это пути, по которым проходит воздух. К ним относятся нос, горло, дыхательное горло, легкие и их дыхательные пути. Инфицировать дыхательные пути способны многие вирусы. К распространенным вирусным инфекциям дыхательных путей относятся обычная простуда и грипп.

Инфекции верхних дыхательных путей, такие как простуда и грипп, поражают в основном нос и горло.

Инфекции нижних дыхательных путей, например, COVID-19, круп, бронхиолит и пневмония, поражают преимущественно легкие и дыхательные пути.