У здоровых детей корь обычно не является серьезным заболеванием. Тем не менее, в некоторых случаях корь приводит к серьезным проблемам со здоровьем, таким, как:

Легочная инфекция (пневмония)

Обильное кровотечение (тромбоцитопения)

Инфекция головного мозга (энцефалит), которая может вызывать головную боль, судорожные припадки и кому приблизительно через 2–14 дней после появления сыпи, а также поражение головного мозга или смерть

В Соединенных Штатах Америки умирают в среднем 1–2 ребенка из 1000 инфицированных корью детей. Кроме того, через много лет после перенесенной кори, у некоторых людей развивается редкое заболевание головного мозга под названием подострый склеротический панэнцефалит (ПСПЭ), которое вызывает поражение головного мозга и смерть.