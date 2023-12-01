Что такое корь?
Корь — это вирусная инфекция. Раньше у детей в Соединенных Штатах Америки она была очень распространенной. На сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки корь встречается редко, поскольку проводят ее профилактику с помощью стандартных детских вакцин. Корь все еще часто встречается в тех частях мира, где вакцинацией охвачено меньшее количество детей.
Корь вызывается вирусом, который быстро распространяется среди невакцинированных людей
Симптомы включают повышение температуры тела, насморк, кашель, покраснение глаз и сыпь
Корь обычно не является серьезным заболеванием у здоровых детей, но в редких случаях она может быть причиной поражения головного мозга или смерти
Вакцина от кори может защитить детей от заражения корью.
Что является причиной кори?
Корь вызывается вирусом. Здоровые дети, которым не была проведена вакцинация, могут заразиться корью после вдыхания вируса, когда больной корью человек кашляет или чихает рядом с ними.
Какими симптомами проявляется корь?
Первые симптомы возникают на 7–14 день после заражения инфекцией:
лихорадка
насморк;
Сухой кашель
покраснение глаз;
В некоторых случаях — повышенная чувствительность к яркому свету
Мелкие красные пятна с белым или синевато-белым центром в полости рта
Боль в горле
Через 3–5 дней у ребенка может появиться:
Зудящая сыпь — сыпь возникает под и перед ушами или на шее, а затем распространяется на остальные части тела
Повышение температуры тела выше 104 °F (40 °C)
Инфекция глаз (покраснение глаз, которое также называют конъюнктивитом)
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Какие проблемы вызывает корь?
У здоровых детей корь обычно не является серьезным заболеванием. Тем не менее, в некоторых случаях корь приводит к серьезным проблемам со здоровьем, таким, как:
Легочная инфекция (пневмония)
Обильное кровотечение (тромбоцитопения)
Инфекция головного мозга (энцефалит), которая может вызывать головную боль, судорожные припадки и кому приблизительно через 2–14 дней после появления сыпи, а также поражение головного мозга или смерть
В Соединенных Штатах Америки умирают в среднем 1–2 ребенка из 1000 инфицированных корью детей. Кроме того, через много лет после перенесенной кори, у некоторых людей развивается редкое заболевание головного мозга под названием подострый склеротический панэнцефалит (ПСПЭ), которое вызывает поражение головного мозга и смерть.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка корь?
Врачи проведут физикальное обследование. Они обратят внимание на наличие:
Коревой сыпи
Мелких красных пятен с белым или синевато-белым центром в полости рта (пятна Коплика)
Чтобы убедиться, что ребенок болен корью, врачи проведут анализы крови. Если это так, они сообщат об этом случае в органы общественного здравоохранения, которые попытаются предотвратить передачу кори слишком большому количеству людей в районе проживания больного ребенка.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Как врачи лечат корь?
Лечения, с помощью которого можно излечить корь, не существует. Нужно проследить, чтобы в активном периоде вирусной инфекции ребенок соблюдал постельный режим.
Чтобы помочь ребенку, родители могут:
Давать лекарственные препараты для снижения температуры тела (например, ацетаминофен или ибупрофен)
Следить, чтобы ребенку было тепло и комфортно
Чтобы снизить вероятность осложнений в связи с корью, врачи могут назначать ребенку витамин А
Как можно предотвратить корь?
Путем вакцинации ребенка вакциной от кори.
В общей сложности, вакцинацию детей против кори проводят 2 раза: в возрасте от 12 до 15 месяцев и в возрасте от 4 до 6 лет
При необходимости, первую инъекцию дети могут получить в возрасте 6 месяцев, например, при вспышке кори или перед путешествием за пределы Соединенных Штатов Америки
Вакцина против кори входит в состав вакцины MMR, которая является вакциной, также защищающей от паротита и краснухи.
Вакцина MMR не вызывает аутизм.
После введения вакцины у некоторых детей возникает незначительное повышение температуры тела и сыпь
Некоторым людям не следует вводить вакцину MMR, в том числе беременным женщинам, а также людям, которые тяжело болеют или у которых ослаблена иммунная система.