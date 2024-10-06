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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о тревожных расстройствах у детей и подростков

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое тревожные расстройства?

Тревожность — это беспокойство, страх или нервозность. Некоторый уровень тревожности встречается часто и является нормальным в любом возрасте. Например, многие маленькие дети боятся темноты. Дети более старшего возраста часто испытывают тревожность при написании контрольной работы.

Однако тревожность может стать расстройством, если:

  • дети слишком часто испытывают тревожность, даже когда у них нет проблем;

  • причина тревожности не соответствует интенсивности ощущения;

  • их тревожность мешает повседневной жизни и вызывает проблемы дома или в школе.

У детей может быть множество тех же тревожных расстройств, которыми страдают взрослые. К ним относятся генерализованное тревожное расстройство, приступы паники, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и специфические страхи (фобии).

Другие тревожные расстройства возникают в основном у детей или отличаются у детей. К ним относятся сепарационное тревожное расстройство и социальное тревожное расстройство (боязнь оценки).

Обычно при наличии тревожных расстройств:

  • Дети могут отказываться ходить в школу и давать отговорки, например, боль в животе, в качестве причины.

  • Эта болезнь может быть наследственной.

  • Многие дети с диагнозом тревожного расстройства продолжают бороться с тревожностью и в зрелом возрасте.

  • Лечение, включая беседы с психотерапевтом, а иногда и прием лекарственных препаратов, обычно помогает.

Какими симптомами проявляются тревожные расстройства у детей?

Дети и подростки с тревожным расстройством обычно:

  • отказываются ходить в школу;

  • проявляют свою тревожность следующими словами: «Я боюсь, что никогда не увижу тебя снова» или «Я боюсь, что дети будут смеяться надо мной»;

  • жалуются на физические симптомы — тревожность может вызывать расстройство желудка, тошноту и головную боль.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка тревожное расстройство?

Врачи расспрашивают о симптомах. Если у ребенка много физических симптомов, например, боли в животе или головные боли, врачи могут провести исследования для выявления физических расстройств, которые могут вызывать эти симптомы.

Как врачи лечат тревожные расстройства у детей?

Врачи лечат тревожные расстройства у детей с помощью:

  • поведенческой терапии, при которой психотерапевт постепенно ставит ребенка в ситуацию, вызывающую тревожность, так что со временем ребенок становится менее тревожным;

  • Иногда назначают лекарственные препараты

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.