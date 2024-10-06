Что такое тревожные расстройства?

Что такое тревожные расстройства?

Тревожность — это беспокойство, страх или нервозность. Некоторый уровень тревожности встречается часто и является нормальным в любом возрасте. Например, многие маленькие дети боятся темноты. Дети более старшего возраста часто испытывают тревожность при написании контрольной работы.

Однако тревожность может стать расстройством, если:

дети слишком часто испытывают тревожность, даже когда у них нет проблем;

причина тревожности не соответствует интенсивности ощущения;

их тревожность мешает повседневной жизни и вызывает проблемы дома или в школе.

У детей может быть множество тех же тревожных расстройств, которыми страдают взрослые. К ним относятся генерализованное тревожное расстройство, приступы паники, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и специфические страхи (фобии).

Другие тревожные расстройства возникают в основном у детей или отличаются у детей. К ним относятся сепарационное тревожное расстройство и социальное тревожное расстройство (боязнь оценки).

Обычно при наличии тревожных расстройств: