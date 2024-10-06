Что такое тревожные расстройства?
Тревожность — это беспокойство, страх или нервозность. Некоторый уровень тревожности встречается часто и является нормальным в любом возрасте. Например, многие маленькие дети боятся темноты. Дети более старшего возраста часто испытывают тревожность при написании контрольной работы.
Однако тревожность может стать расстройством, если:
дети слишком часто испытывают тревожность, даже когда у них нет проблем;
причина тревожности не соответствует интенсивности ощущения;
их тревожность мешает повседневной жизни и вызывает проблемы дома или в школе.
У детей может быть множество тех же тревожных расстройств, которыми страдают взрослые. К ним относятся генерализованное тревожное расстройство, приступы паники, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и специфические страхи (фобии).
Другие тревожные расстройства возникают в основном у детей или отличаются у детей. К ним относятся сепарационное тревожное расстройство и социальное тревожное расстройство (боязнь оценки).
Обычно при наличии тревожных расстройств:
Дети могут отказываться ходить в школу и давать отговорки, например, боль в животе, в качестве причины.
Эта болезнь может быть наследственной.
Многие дети с диагнозом тревожного расстройства продолжают бороться с тревожностью и в зрелом возрасте.
Лечение, включая беседы с психотерапевтом, а иногда и прием лекарственных препаратов, обычно помогает.
Какими симптомами проявляются тревожные расстройства у детей?
Дети и подростки с тревожным расстройством обычно:
отказываются ходить в школу;
проявляют свою тревожность следующими словами: «Я боюсь, что никогда не увижу тебя снова» или «Я боюсь, что дети будут смеяться надо мной»;
жалуются на физические симптомы — тревожность может вызывать расстройство желудка, тошноту и головную боль.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка тревожное расстройство?
Врачи расспрашивают о симптомах. Если у ребенка много физических симптомов, например, боли в животе или головные боли, врачи могут провести исследования для выявления физических расстройств, которые могут вызывать эти симптомы.
Как врачи лечат тревожные расстройства у детей?
Врачи лечат тревожные расстройства у детей с помощью:
поведенческой терапии, при которой психотерапевт постепенно ставит ребенка в ситуацию, вызывающую тревожность, так что со временем ребенок становится менее тревожным;
Иногда назначают лекарственные препараты