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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Атрезия желчных протоков

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Желчь представляет собой густую, зеленовато-желтую пищеварительный жидкость, которая вырабатывается в печени. Она помогает организму расщеплять и поглощать жир, содержащийся в пище. Желчь хранится в желчном пузыре до тех пор, пока она не потребуется в кишечнике. Желчь проходит из печени и желчного пузыря в кишечник через трубки, которые называются желчными протоками.

Что такое атрезия желчных протоков?

При атрезии желчных протоков желчные протоки ребенка сужены и в скором времени блокируются.

  • Поскольку нормальный отток желчи отсутствует, она накапливается в печени, вызывая тяжелое поражение последней

  • Симптомы включают в себя желтизну кожи, темную мочу, бледный кал и увеличение размеров печени

  • Для лечения этой проблемы врачи выполняют хирургическое вмешательство для создания новых желчных протоков

  • Врачи не знают, почему развивается атрезия желчных протоков, но она часто возникает наряду с другими врожденными пороками

Какими симптомами проявляется атрезия желчных протоков?

Симптомы начинаются примерно через 2 недели после рождения. К симптомам атрезии желчных протоков относятся:

  • темная моча;

  • Бледный кал

  • Кожа ребенка приобретает желтоватый цвет (желтуха)

  • Печень ребенка увеличивается

По достижении ребенком 2 или 3-месячного возраста в число симптомов входят следующие:

  • медленный рост;

  • Нервозность

  • На животе ребенка видны большие вены

  • Необычно большая селезенка (небольшой орган, который помогает отфильтровывать из крови инфекции и вирусы)

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка атрезия желчных протоков?

Чтобы определить, есть ли у ребенка атрезия желчных протоков, врачи могут провести физикальное обследование и:

  • Анализ крови

  • исследование с радиоактивным индикатором (врачи ищут закупорку, вводя индикатор в руку ребенка и наблюдая за ним по мере его прохождения через желчевыделительную систему в кишечник);

  • ультразвуковое исследование органов брюшной полости;

  • иногда хирургическое вмешательство.

Как врачи лечат атрезию желчных протоков?

Врачи будут лечить атрезию желчных протоков с помощью следующих методов:

  • Хирургическое вмешательство для создания пути, по которому желчь будет выходить из печени

  • Трансплантация печени — многим детям с атрезией желчных протоков необходима трансплантация, независимо от того, проводилось ли им другое хирургическое вмешательство

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.