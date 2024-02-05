Желчь представляет собой густую, зеленовато-желтую пищеварительный жидкость, которая вырабатывается в печени. Она помогает организму расщеплять и поглощать жир, содержащийся в пище. Желчь хранится в желчном пузыре до тех пор, пока она не потребуется в кишечнике. Желчь проходит из печени и желчного пузыря в кишечник через трубки, которые называются желчными протоками.

Желчный пузырь и желчные протоки Изображение

Что такое атрезия желчных протоков? При атрезии желчных протоков желчные протоки ребенка сужены и в скором времени блокируются. Поскольку нормальный отток желчи отсутствует, она накапливается в печени, вызывая тяжелое поражение последней

Симптомы включают в себя желтизну кожи, темную мочу, бледный кал и увеличение размеров печени

Для лечения этой проблемы врачи выполняют хирургическое вмешательство для создания новых желчных протоков

Врачи не знают, почему развивается атрезия желчных протоков, но она часто возникает наряду с другими врожденными пороками

Какими симптомами проявляется атрезия желчных протоков? Симптомы начинаются примерно через 2 недели после рождения. К симптомам атрезии желчных протоков относятся: темная моча;

Бледный кал

Кожа ребенка приобретает желтоватый цвет (желтуха)

Печень ребенка увеличивается По достижении ребенком 2 или 3-месячного возраста в число симптомов входят следующие: медленный рост;

Нервозность

На животе ребенка видны большие вены

Необычно большая селезенка (небольшой орган, который помогает отфильтровывать из крови инфекции и вирусы)

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка атрезия желчных протоков? Чтобы определить, есть ли у ребенка атрезия желчных протоков, врачи могут провести физикальное обследование и: Анализ крови

исследование с радиоактивным индикатором (врачи ищут закупорку, вводя индикатор в руку ребенка и наблюдая за ним по мере его прохождения через желчевыделительную систему в кишечник);

ультразвуковое исследование органов брюшной полости;

иногда хирургическое вмешательство.