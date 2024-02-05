Желчь представляет собой густую, зеленовато-желтую пищеварительный жидкость, которая вырабатывается в печени. Она помогает организму расщеплять и поглощать жир, содержащийся в пище. Желчь хранится в желчном пузыре до тех пор, пока она не потребуется в кишечнике. Желчь проходит из печени и желчного пузыря в кишечник через трубки, которые называются желчными протоками.
Что такое атрезия желчных протоков?
При атрезии желчных протоков желчные протоки ребенка сужены и в скором времени блокируются.
Поскольку нормальный отток желчи отсутствует, она накапливается в печени, вызывая тяжелое поражение последней
Симптомы включают в себя желтизну кожи, темную мочу, бледный кал и увеличение размеров печени
Для лечения этой проблемы врачи выполняют хирургическое вмешательство для создания новых желчных протоков
Врачи не знают, почему развивается атрезия желчных протоков, но она часто возникает наряду с другими врожденными пороками
Какими симптомами проявляется атрезия желчных протоков?
Симптомы начинаются примерно через 2 недели после рождения. К симптомам атрезии желчных протоков относятся:
темная моча;
Бледный кал
Кожа ребенка приобретает желтоватый цвет (желтуха)
Печень ребенка увеличивается
По достижении ребенком 2 или 3-месячного возраста в число симптомов входят следующие:
медленный рост;
Нервозность
На животе ребенка видны большие вены
Необычно большая селезенка (небольшой орган, который помогает отфильтровывать из крови инфекции и вирусы)
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка атрезия желчных протоков?
Чтобы определить, есть ли у ребенка атрезия желчных протоков, врачи могут провести физикальное обследование и:
Анализ крови
исследование с радиоактивным индикатором (врачи ищут закупорку, вводя индикатор в руку ребенка и наблюдая за ним по мере его прохождения через желчевыделительную систему в кишечник);
ультразвуковое исследование органов брюшной полости;
иногда хирургическое вмешательство.
Как врачи лечат атрезию желчных протоков?
Врачи будут лечить атрезию желчных протоков с помощью следующих методов:
Хирургическое вмешательство для создания пути, по которому желчь будет выходить из печени
Трансплантация печени — многим детям с атрезией желчных протоков необходима трансплантация, независимо от того, проводилось ли им другое хирургическое вмешательство