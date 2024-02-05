Что представляет собой полиомиелит?
Полиомиелит — это вирусная инфекция, которая может поражать нервы, контролирующие мышцы.
Полиомиелит передается, когда люди едят зараженную пищу или воду, либо касаются зараженной поверхности, а затем касаются рта.
У большинства людей болезнь проявляется легкими симптомами, такими как головная боль и боль в горле, и они даже не знают, что у них полиомиелит.
У некоторых людей полиомиелит вызывает постоянную мышечную слабость и паралич (неспособность двигать какой-то частью тела).
Полиомиелит также передается через кал, слюну или чиханье инфицированных людей.
Вакцина против полиомиелита (прививка) предотвращает полиомиелит.
Что вызывает полиомиелит?
Полиомиелит вызывает полиовирус. Он очень заразен и передается при контакте с инфицированными людьми.
Полиомиелит был распространен во многих частях мира до 1950-х годов, когда появилась вакцина. Последний случай полиомиелита в США был зарегистрирован в 1979 году. Люди всё еще заболевают полиомиелитом в некоторых частях Африки (особенно в Нигерии), Пакистане и Афганистане.
Каковы симптомы полиомиелита?
У большинства людей симптомы отсутствуют. Если симптомы и появляются, то зачастую в легкой форме, такой как жар, боль в горле и легкая головная боль. Поскольку болезнь не тяжелая, врачи обычно не делают никаких анализов и часто полиомиелит остается недиагностированным.
У нескольких людей симптомы более серьезные:
очень сильная головная боль;
ригидность шеи и спины;
боль в мышцах.
У некоторых людей с более тяжелыми симптомами имеются более серьезные проблемы:
мышечная слабость, которая может быть длительной;
паралич, который не дает двигать какой-либо частью тела;
паралич может затрагивать разные части тела. Возможно, вы не сможете двигать одной ногой или обеими ногами. Возможно, вы не сможете глотать или даже дышать.
Как врачи диагностируют полиомиелит?
Врачи подозревают полиомиелит, исходя из симптомов и нахождения в регионе, где у других людей был полиомиелит. Для постановки точного диагноза они:
выполнят анализы крови;
проанализируют образцы кала или взятые из горла;
сделают спинномозговую пункцию, чтобы проверить спинномозговую жидкость.
Как врачи лечат полиомиелит?
Полиомиелит неизлечим. Врачи:
назначат лекарство для купирования боли и снижения температуры.
В случае проблем с дыханием вас могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (устройству, которое поможет вам дышать).
При легкой форме полиомиелита обычно наступает полное выздоровление. У людей с тяжелым полиомиелитом обычно имеется долговременная мышечная слабость. Иногда, даже если симптомы улучшаются или проходят, мышечная слабость может ухудшиться или повториться через много лет (постполиомиелитный синдром).
Как можно предотвратить полиомиелит?
Получите вакцину против полиомиелита, которая включена в график детских прививок.
В США детей прививают в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, от 6 до 18 месяцев и от 4 до 6 лет.
Если вы не получили все прививки от полиомиелита в детском возрасте, поговорите со своим врачом о том, как пройти вакцинацию во взрослом возрасте
Если вы едете в регион, где есть полиомиелит, поговорите со своим врачом о том, нужна ли вам еще одна прививка, даже если вы уже были вакцинированы.