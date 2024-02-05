У большинства людей симптомы отсутствуют. Если симптомы и появляются, то зачастую в легкой форме, такой как жар, боль в горле и легкая головная боль. Поскольку болезнь не тяжелая, врачи обычно не делают никаких анализов и часто полиомиелит остается недиагностированным.

У нескольких людей симптомы более серьезные:

очень сильная головная боль;

ригидность шеи и спины;

боль в мышцах.

У некоторых людей с более тяжелыми симптомами имеются более серьезные проблемы:

мышечная слабость, которая может быть длительной;

паралич, который не дает двигать какой-либо частью тела;

паралич может затрагивать разные части тела. Возможно, вы не сможете двигать одной ногой или обеими ногами. Возможно, вы не сможете глотать или даже дышать.