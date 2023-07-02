Что представляет собой синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)?

Что представляет собой синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)?

СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита, вызванный ВИЧ. Не у всех людей с ВИЧ-инфекцией имеется СПИД. СПИД диагностируется при наличии ВИЧ-инфекции с одним из следующих факторов:

очень низкое количество лимфоцитов CD4;

определенные инфекции и онкологические заболевания.

Существует множество инфекций и онкологических заболеваний, по которым определяют СПИД. Некоторые из них включают:

грибковые инфекции пищевода (трубки, по которой проходит еда, соединяющей горло и живот), головного мозга или легких;

Туберкулез

саркому Капоши — рак, который вызывает безболезненные красные или пурпурные пятна на коже или во рту;

неходжкинскую лимфому и некоторые другие онкологические заболевания;

некоторые инфекции, с которыми может бороться здоровая иммунная система, но ослабленная не может, например, пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз и цитомегаловирус.

У больных СПИДом часто наблюдается заметная потеря веса — это называется «истощение, обусловленное СПИДом».