Что представляет собой вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)?
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это тип вируса, который называется ретровирусом. Он вызывает СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), который опасен для жизни.
ВИЧ называют вирусом иммунодефицита, потому что он ослабляет иммунную систему (вызывает дефицит иммунитета). Иммунная система помогает защитить организм от инфекции и онкологических заболеваний.
ВИЧ-инфекция ослабляет иммунную систему, убивая определенные типы лейкоцитов, называемых CD4-лимфоциты. Недостаточное количество CD4-лимфоцитов повышает риск заражения определенными инфекциями и развития онкологических заболеваний.
ВИЧ-инфекция ослабляет защиту организма от определенных инфекций и онкологических заболеваний.
ВИЧ вылечить невозможно, но лекарства от ВИЧ имеют большое значение для замедления развития вируса.
При отсутствии лечения ВИЧ вызывает СПИД.
Как можно более раннее начало приема лекарств от ВИЧ может помочь избежать проблем, связанных со СПИДом.
Люди умирают не от самого ВИЧ, а от осложнений в виде инфекций и рака, которые у них развиваются.
Практика безопасного секса, неиспользование чужих игл и непереливание крови других людей помогают в профилактике ВИЧ-инфекции.
Что представляет собой синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)?
СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита, вызванный ВИЧ. Не у всех людей с ВИЧ-инфекцией имеется СПИД. СПИД диагностируется при наличии ВИЧ-инфекции с одним из следующих факторов:
очень низкое количество лимфоцитов CD4;
определенные инфекции и онкологические заболевания.
Существует множество инфекций и онкологических заболеваний, по которым определяют СПИД. Некоторые из них включают:
грибковые инфекции пищевода (трубки, по которой проходит еда, соединяющей горло и живот), головного мозга или легких;
саркому Капоши — рак, который вызывает безболезненные красные или пурпурные пятна на коже или во рту;
неходжкинскую лимфому и некоторые другие онкологические заболевания;
некоторые инфекции, с которыми может бороться здоровая иммунная система, но ослабленная не может, например, пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз и цитомегаловирус.
У больных СПИДом часто наблюдается заметная потеря веса — это называется «истощение, обусловленное СПИДом».
Что вызывает ВИЧ-инфекцию?
Когда вирус ВИЧ захватывает CD4-лимфоцит, он многократно размножается, прежде чем убить клетку CD4 и размножиться. Размножившиеся копии затем захватывают другие лимфоциты CD4, в которых производят еще больше копий. Этот цикл продолжается до тех пор, пока в организме не появятся миллиарды вирусов ВИЧ.
Заразиться ВИЧ можно в результате контакта с физиологическими жидкостями инфицированного человека, особенно:
Кровь
со спермой;
с влагалищными жидкостями;
с грудным молоком.
Случаи заражения от контакта со слезами, мочой или слюной редки. Эти жидкости переносят вирус, но в меньших количествах.
Заразиться ВИЧ можно в результате незащищенного полового акта с инфицированным человеком.
Заразиться ВИЧ можно в результате использования иглы инфицированного человека.
Дети могут заразиться ВИЧ от инфицированных матерей во время беременности, родов и грудного вскармливания.
Но ВИЧ нельзя заразиться, прикасаясь, держась или находясь рядом с ВИЧ-инфицированным.
Каковы симптомы ВИЧ?
У многих людей вначале симптомы отсутствуют. Через 1–4 недели после заражения ВИЧ могут возникнуть такие симптомы, как:
лихорадка
сыпь;
уплотнения на шее, под руками или в паху — эти уплотнения представляют собой опухшие лимфатические узлы, крошечные органы, по форме напоминающие бобы, которые помогают организму бороться с инфекцией;
ощущение слабости и усталости;
Продолжительность симптомов составляет от 3 до 14 дней. После того как эти симптомы пройдут, симптомы могут отсутствовать или их количество может быть минимальным в течение многих лет.
Позже, при отсутствии лечения, ослабленной иммунной системе будет тяжело защищать организм от инфекций. В зависимости от вида инфекции возникают разные симптомы. Например, при инфекции легких может быть кашель и затрудненное дыхание. При заражении пищевода может возникнуть боль при глотании. Инфекция в кишечнике приводит к поносу и потере веса.
Как врачи диагностируют ВИЧ?
Врачи сначала проводят простой скрининговый анализ крови или слюны. Если результаты скринингового анализа свидетельствуют о наличии ВИЧ, врачи делают другие анализы крови для точной диагностики.
При наличии ВИЧ-инфекции врачи измеряют количество вируса в крови.
Это количество называется вирусной нагрузкой.
Вирусная нагрузка имеет важное значения для вас и вашего врача. Высокая вирусная нагрузка — это плохо. Это означает, что в организме много вируса и иммунная система очень слаба. Низкая вирусная нагрузка — это хорошо. Обычно это означает, что назначенное лечение эффективно.
Врачи также регулярно проводят анализы крови для подсчета CD4-клеток.
Это называется анализом на количество CD4.
Высокий уровень CD4 означает, что иммунная система сильна. Низкий уровень CD4 означает, что иммунная система ослабевает. Низкий уровень CD4 может означать, что назначенные препараты утратили эффективность или что вы их не принимаете. Препараты могут утратить эффективность из-за того, что у вируса развилась резистентность к ним. Когда уровень CD4-лимфоцитов станет очень низким, вам, возможно, придется принимать лекарства для профилактики инфекций.
Важно знать о наличии у вас ВИЧ, потому что лечение может помочь продлить жизнь, улучшить здоровье и не передавать вирус другим людям.
Как врачи лечат ВИЧ?
Врачи не могут вылечить ВИЧ, но они могут назначить лекарственные препараты от ВИЧ, называемые антиретровирусными препаратами, для замедления распространения инфекции:
Антиретровирусные препараты не дают ВИЧ размножаться и снижают количество вируса в крови.
Обычно назначают 3 или более разных лекарств от ВИЧ, потому что лекарства от ВИЧ наиболее эффективны при комбинированном использовании.
Часто несколько лекарств включают в одну таблетку, поэтому не приходится принимать много таблеток.
Лекарства от ВИЧ нужно принимать в течение всей жизни.
Если вы прекратите принимать лекарства, даже на короткое время, ВИЧ может вернуться.
Если вы принимаете лекарство точно так, как предписывает врач, вы можете жить с ВИЧ-инфекцией долго.
Врачи могут назначить другие лекарства для:
профилактики других инфекций, таких как молочница и пневмония;
купирования побочных эффектов, таких как слабость и потеря веса.
Обязательно сообщите всем лечащим врачам о том, какие лекарства от ВИЧ вы принимаете, прежде чем они назначат вам какие-либо другие лекарства.
Как можно предотвратить ВИЧ?
Вы можете предотвратить ВИЧ, практикуя безопасный секс и не используя чужие иглы.
Используйте латексные презервативы во время секса и используйте их правильно, чтобы предотвратить утечку или разрыв.
Не используйте вазелин или другую смазку на масляной основе с презервативами, потому что это может ослабить их.
Пройдите анализ на ВИЧ и попросите своего партнера пройти этот анализ, прежде чем заниматься сексом.
Не используйте чужие иглы и шприцы.
Надевайте латексные перчатки при возможном контакте с кровью или другими физиологическими жидкостями другого человека.
Если вы беременны, пройдите анализ на ВИЧ, чтобы врач мог назначить лекарство для профилактики инфекции у вашего ребенка.
Вы также можете принимать лекарства от ВИЧ до контакта с ВИЧ-инфицированными. Такое профилактическое лечение называется «первичная профилактика» (ПП). Но лекарства дороги и обычно назначаются только людям с высоким риском заражения, например, тем, у которых есть партнер с ВИЧ.
Если вы заражены ВИЧ, вы можете предотвратить передачу инфекции другим людям, практикуя безопасный секс и не передавая свои иглы никому.
Для профилактики ВИЧ-инфекции пока не существует вакцины.
Где можно узнать больше о ВИЧ?
Министерство здравоохранения и социального обеспечения США (U.S. Department of Health and Human Services): AIDSinfo
Американский фонд исследования СПИДа (The American Foundation for AIDS Research)
Поддержка по вопросам здоровья для мужчин-гомосексуалов (Gay Men’s Health Crisis)