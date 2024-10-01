Симптомы варьируются в зависимости от того, какое у вас заболевание и какая часть тела поражена. Однако в целом аутоиммунные заболевания вызывают отеки и повреждение тканей. У вас может быть один или несколько из следующих симптомов:

Болезненные суставы

Опухшие красные суставы

зуд;

Другие аутоиммунные заболевания могут вызывать затруднение дыхания, желтуху (пожелтение кожи и глаз), слабость и спутанное сознание. У вас может развиться почечная недостаточность.

Иногда аутоиммунное заболевание может привести к смерти.