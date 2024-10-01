Что такое аутоиммунное заболевание?
Иммунная система — это защитная система организма. Она защищает человека от болезней и инфекций. Иммунная система обычно атакует бактерии, вирусы и раковые клетки. При аутоиммунном заболевании иммунная система атакует собственный организм.
Существует много различных аутоиммунных заболеваний.
Симптомы аутоиммунных заболеваний варьируются в зависимости от того, какое у вас заболевание и какая часть тела поражена.
Врачи делают анализы крови для выявления аутоиммунного заболевания.
Врачи лечат аутоиммунные заболевания лекарствами, которые замедляют работу иммунной системы.
Аутоиммунные заболевания могут поражать почти любую часть тела:
клетки крови (аутоиммунная гемолитическая анемия);
кровеносные сосуды (васкулит);
суставы (ревматоидный артрит);
кожу (волчанка, буллезный пемфигоид или обыкновенный пемфигоид);
легкие и почки (синдром Гудпасчера или волчанка);
головной и спинной мозг (рассеянный склероз);
щитовидную железу (болезнь Грейвса или тиреоидит Хашимото);
поджелудочную железу (диабет 1-го типа).
Что вызывает аутоиммунное заболевание?
Иммунная система атакует здоровые ткани. Это происходит следующим образом:
Обычно иммунная система защищает организм от болезни, нападая на различные вещества (например, бактерии или вирусы), которые являются опасными или вредными.
При аутоиммунных заболеваниях иммунная система ошибочно принимает здоровые части организма за атакующее вещество.
Затем иммунная система атакует здоровые клетки или ткани, предполагая, что они могут вас чем-то заразить.
Это вызывает симптомы аутоиммунного заболевания.
У некоторых людей развитие аутоиммунного заболевания более вероятно, потому что в их семье оно передается по наследству.
У женщин аутоиммунные заболевания развиваются чаще, чем у мужчин.
Каковы симптомы аутоиммунного заболевания?
Симптомы варьируются в зависимости от того, какое у вас заболевание и какая часть тела поражена. Однако в целом аутоиммунные заболевания вызывают отеки и повреждение тканей. У вас может быть один или несколько из следующих симптомов:
Болезненные суставы
Опухшие красные суставы
зуд;
Другие аутоиммунные заболевания могут вызывать затруднение дыхания, желтуху (пожелтение кожи и глаз), слабость и спутанное сознание. У вас может развиться почечная недостаточность.
Иногда аутоиммунное заболевание может привести к смерти.
Как врачи могут определить, есть ли у меня аутоиммунное заболевание?
Если врачи заподозрят наличие аутоиммунного заболевания, они спросят о ваших симптомах, осмотрят вас и проведут анализы крови.
Как врачи лечат аутоиммунное заболевание?
Врачи обычно:
назначают лекарства, которые замедляют работу иммунной системы и ее атаки на организм.
Чаще всего врачи назначают кортикостероиды, например, преднизон. Иногда врачи используют более сильные лекарственные препараты, чтобы замедлить работу иммунной системы.
Недостатком этих лекарств является то, что они также затрудняют борьбу организма с инфекцией. Некоторые лекарства также могут увеличить риск развития рака. Лечащий врач будет внимательно наблюдать за вами, чтобы защитить вас от других болезней.
Большинство аутоиммунных заболеваний являются долгосрочными, и люди с такими заболеваниями часто должны принимать лекарства на протяжении всей оставшейся жизни.