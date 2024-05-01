Уши состоят из 3 основных частей:

наружное ухо;

Среднее ухо

внутреннее ухо;

Наружное ухо находится на внешней стороне головы. Это большой лоскут хряща, покрытый кожей. Проход, ведущий в среднее ухо, называется ушным каналом.

Среднее ухо состоит из барабанной перепонки и небольшой полости, заполненной воздухом. Эта полость содержит 3 крошечных косточки, названных благодаря их форме. Эти косточки называются молоточком, наковаленкой и стремечком. Эти крошечные косточки передают звук от среднего уха к внутреннему уху.

Среднее ухо соединено с задней стенкой носа евстахиевой трубой. Эта труба помогает отводить жидкость, поэтому она не накапливается в среднем ухе. При простуде эта труба может воспаляться (краснеть и отекать) и блокироваться, что может вызвать инфекцию уха.

Внутреннее ухо состоит из улитки и вестибулярной системы. Эти структуры заполнены жидкостью и содержат чувствительные структуры, которые преобразовывают звук и движение в нервные сигналы.