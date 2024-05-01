Что такое уши?
Уши являются одним из органов чувств и отвечают за 2 важных задания:
Слух
Упражнения на равновесие
Из каких основных частей состоят уши?
Уши состоят из 3 основных частей:
наружное ухо;
Среднее ухо
внутреннее ухо;
Наружное ухо находится на внешней стороне головы. Это большой лоскут хряща, покрытый кожей. Проход, ведущий в среднее ухо, называется ушным каналом.
Среднее ухо состоит из барабанной перепонки и небольшой полости, заполненной воздухом. Эта полость содержит 3 крошечных косточки, названных благодаря их форме. Эти косточки называются молоточком, наковаленкой и стремечком. Эти крошечные косточки передают звук от среднего уха к внутреннему уху.
Среднее ухо соединено с задней стенкой носа евстахиевой трубой. Эта труба помогает отводить жидкость, поэтому она не накапливается в среднем ухе. При простуде эта труба может воспаляться (краснеть и отекать) и блокироваться, что может вызвать инфекцию уха.
Внутреннее ухо состоит из улитки и вестибулярной системы. Эти структуры заполнены жидкостью и содержат чувствительные структуры, которые преобразовывают звук и движение в нервные сигналы.
Внутреннее строение уха
Как работают уши?
Как работает слух?
Уши принимают звуковые волны и превращают их в нервные сигналы, которые идут в головной мозг. Головной мозг интерпретирует сигналы как звуки, например, как голос или музыка.
Звуковые волны попадают в уши и проходят вглубь по ушному каналу к барабанной перепонке.
Звуковые волны заставляют барабанную перепонку вибрировать.
Вибрации барабанной перепонки перемещаются вдоль 3 крошечных косточек среднего уха.
Третья крошечная косточка передает вибрацию на часть внутреннего уха, которая называется овальным окном.
Вибрации в овальном окне попадают в улитку, которая превращает их в нервные сигналы.
Нервные сигналы от улитки передаются по слуховому нерву в головной мозг.
Улитка представляет собой орган спиральной формы, заполненный жидкостью. Внутри улитки находятся тысячи микроскопических волосков, называемых ресничками, которые вибрируют в ответ на звуки. Различные реснички реагируют на различные частоты звука. Некоторые реагируют на низкочастотный звук, такой как от барабана. Некоторые реагируют на высокочастотный звук, такой как от колокольчика. Другие звуки находятся между ними. Головной мозг может распознать, какие реснички посылают сигналы, поэтому он знает частоту звука, попадающего в уши.
Как работает равновесие?
Система миниатюрных мешочков и трубочек внутри ушей помогает сохранять равновесие. Эти маленькие мешочки и трубочки называются вестибулярной системой.
Вестибулярная система заполнена жидкостью и выстлана микроскопическими волосками, называемыми ресничками.
Когда человек двигает головой, жидкость в вестибулярной системе движется.
Движущаяся жидкость наклоняет реснички в одну или другую сторону.
Направление наклона ресничек вызывает определенный нервный сигнал.
Нервные сигналы от ресничек проходят по вестибулярному нерву в головной мозг.
Головной мозг использует нервные сигналы, чтобы определить направление движения головы.
Какие нарушения могут возникать в ушах?
Проблемы с ушами:
инфекции, такие как инфекция среднего уха;
травмы, такие как перфорация барабанной перепонки (отверстие в барабанной перепонке);
опухоли, такие как невринома слухового нерва.
Если возникают проблемы с вестибулярной системой, человек может ощущать головокружение или системное головокружение и подвергаться риску падения.