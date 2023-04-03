Сама по себе портальная гипертензия не вызывает симптомов, однако ее эффекты могут быть причиной симптомов:

увеличение размеров живота и ощущение распирания, вызванное накоплением в нем жидкости (асцит);

расширение вен на животе.

Если портальная гипертензия становится причиной кровотечения из желудка и пищевода, могут отмечаться:

рвота с кровью или с содержимым черного цвета, которое выглядит как кофейная гуща;

темный кал, который выглядит, как деготь;

кровотечение из заднего прохода (отверстие, из которого выделяется кал).

Также могут присутствовать симптомы печеночной недостаточности, например: