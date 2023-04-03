Что такое портальная гипертензия?
Воротная вена представляет собой кровеносный сосуд, доставляющий кровь от кишечника в печень.
Гипертензия — это медицинский термин, обозначающий повышенное артериальное давление.
Таким образом, портальная гипертензия представляет собой повышенное давление в воротной вене.
У большинства людей портальная гипертензия возникает в результате цирроза (заболевание печени, при котором рубцовая ткань замещает нормальную печеночную ткань).
Портальная гипертензия опасна тем, что она может привести к кровотечению из расширенных, перекрученных вен в желудке и пищеводе (трубчатый орган, соединяющий глотку с желудком).
Снизить давление в воротной вене можно с помощью лекарственных препаратов.
Если в желудке и пищеводе возникло кровотечение, необходимо неотложное лечение.
Кровоснабжение печени
Что является причиной портальной гипертензии?
Как правило, причиной портальной гипертензии является:
цирроз печени.
Цирроз — это тяжелое рубцевание печени. Рубцовая ткань блокирует кровоток в печени и повышает давления в кровеносных сосудах, идущих к печени. Цирроз может возникнуть в результате хронического заболевания печени, например, хронического гепатита С и алкогольной болезни печени.
Какими осложнениями сопровождается портальная гипертензия?
Основным осложнением является:
Кровотечение
Повышенное давление в воротной вене вытесняет кровь в другие кровеносные сосуды. В число этих других кровеносных сосудов входят сосуды вокруг желудка и пищевода (полый трубчатый орган, по которому пища проходит в желудок). Эти кровеносные сосуды растягиваются кровью, что способствует кровотечениям из них. Кровотечение из этих сосудов может быть массивным и даже заканчиваться смертью.
Какими симптомами проявляется портальная гипертензия?
Сама по себе портальная гипертензия не вызывает симптомов, однако ее эффекты могут быть причиной симптомов:
увеличение размеров живота и ощущение распирания, вызванное накоплением в нем жидкости (асцит);
расширение вен на животе.
Если портальная гипертензия становится причиной кровотечения из желудка и пищевода, могут отмечаться:
рвота с кровью или с содержимым черного цвета, которое выглядит как кофейная гуща;
темный кал, который выглядит, как деготь;
кровотечение из заднего прохода (отверстие, из которого выделяется кал).
Также могут присутствовать симптомы печеночной недостаточности, например:
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);
склонность к возникновению кровотечений и кровоподтеков;
головокружение и спутанность сознания (печеночная энцефалопатия).
Как врачи могут определить, есть ли у меня портальная гипертензия?
Врачи подозревают наличие портальной гипертензии, если имеется:
заболевание печени, особенно если оно приводит к развитию цирроза;
расширение вен на животе.
Специфические тесты для выявления портальной гипертензии отсутствуют, но врачи могут провести обследование печени, в том числе:
Анализы крови
Визуализирующие исследования, такие как ультразвуковое исследование, МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография)
Если имеется кровотечение, врачи осмотрят отделы пищевода ниже глотки с помощью гибкого зонда (эндоскопа). Эндоскоп позволит им установить точное место кровотечения в пищеводе и желудке. После этого они смогут остановить кровотечение.
Как врачи лечат портальную гипертензию?
Кровотечение из вен желудка и пищевода требует неотложной медицинской помощи. Врачи останавливают это кровотечение путем:
назначения медикаментов для замедления кровотечения;
переливаний крови;
перевязки кровоточащих вен резиновыми кольцами или клипсами (с помощью эндоскопа).
Чтобы предотвратить кровотечение из вен желудка и пищевода, врачи используют:
лекарственные препараты для снижения давления;
введение трубки в печень для соединения воротной вены с печеночной веной (портосистемное шунтирование), которое снижает давление в воротной вене;
хирургическое вмешательство по снижению давления в воротной вене путем перенаправления крови, чтобы она не шла через печень (портосистемное шунтирование).
Крайней мерой является трансплантация печени (хирургическое вмешательство по удалению больной печени и замене ее на здоровую донорскую).