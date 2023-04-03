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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Портальная гипертензия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Что такое портальная гипертензия?

Воротная вена представляет собой кровеносный сосуд, доставляющий кровь от кишечника в печень.

Гипертензия — это медицинский термин, обозначающий повышенное артериальное давление.

Таким образом, портальная гипертензия представляет собой повышенное давление в воротной вене.

  • У большинства людей портальная гипертензия возникает в результате цирроза (заболевание печени, при котором рубцовая ткань замещает нормальную печеночную ткань).

  • Портальная гипертензия опасна тем, что она может привести к кровотечению из расширенных, перекрученных вен в желудке и пищеводе (трубчатый орган, соединяющий глотку с желудком).

  • Снизить давление в воротной вене можно с помощью лекарственных препаратов.

  • Если в желудке и пищеводе возникло кровотечение, необходимо неотложное лечение.

Кровоснабжение печени

Что является причиной портальной гипертензии?

Как правило, причиной портальной гипертензии является:

Цирроз — это тяжелое рубцевание печени. Рубцовая ткань блокирует кровоток в печени и повышает давления в кровеносных сосудах, идущих к печени. Цирроз может возникнуть в результате хронического заболевания печени, например, хронического гепатита С и алкогольной болезни печени.

Какими осложнениями сопровождается портальная гипертензия?

Основным осложнением является:

  • Кровотечение

Повышенное давление в воротной вене вытесняет кровь в другие кровеносные сосуды. В число этих других кровеносных сосудов входят сосуды вокруг желудка и пищевода (полый трубчатый орган, по которому пища проходит в желудок). Эти кровеносные сосуды растягиваются кровью, что способствует кровотечениям из них. Кровотечение из этих сосудов может быть массивным и даже заканчиваться смертью.

Какими симптомами проявляется портальная гипертензия?

Сама по себе портальная гипертензия не вызывает симптомов, однако ее эффекты могут быть причиной симптомов:

  • увеличение размеров живота и ощущение распирания, вызванное накоплением в нем жидкости (асцит);

  • расширение вен на животе.

Если портальная гипертензия становится причиной кровотечения из желудка и пищевода, могут отмечаться:

  • рвота с кровью или с содержимым черного цвета, которое выглядит как кофейная гуща;

  • темный кал, который выглядит, как деготь;

  • кровотечение из заднего прохода (отверстие, из которого выделяется кал).

Также могут присутствовать симптомы печеночной недостаточности, например:

Как врачи могут определить, есть ли у меня портальная гипертензия?

Врачи подозревают наличие портальной гипертензии, если имеется:

  • заболевание печени, особенно если оно приводит к развитию цирроза;

  • расширение вен на животе.

Специфические тесты для выявления портальной гипертензии отсутствуют, но врачи могут провести обследование печени, в том числе:

Если имеется кровотечение, врачи осмотрят отделы пищевода ниже глотки с помощью гибкого зонда (эндоскопа). Эндоскоп позволит им установить точное место кровотечения в пищеводе и желудке. После этого они смогут остановить кровотечение.

Как врачи лечат портальную гипертензию?

Кровотечение из вен желудка и пищевода требует неотложной медицинской помощи. Врачи останавливают это кровотечение путем:

  • назначения медикаментов для замедления кровотечения;

  • переливаний крови;

  • перевязки кровоточащих вен резиновыми кольцами или клипсами (с помощью эндоскопа).

Чтобы предотвратить кровотечение из вен желудка и пищевода, врачи используют:

  • лекарственные препараты для снижения давления;

  • введение трубки в печень для соединения воротной вены с печеночной веной (портосистемное шунтирование), которое снижает давление в воротной вене;

  • хирургическое вмешательство по снижению давления в воротной вене путем перенаправления крови, чтобы она не шла через печень (портосистемное шунтирование).

  • Крайней мерой является трансплантация печени (хирургическое вмешательство по удалению больной печени и замене ее на здоровую донорскую).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.