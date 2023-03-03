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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Черное легкое»

(пневмокониоз работников угольной промышленности)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023 | Изменено дек. 2023
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Что такое «черное легкое»?

«Черное легкое» — это заболевание легких, вызванное факторами окружающей среды, которое возникает при вдыхании большого количества угольной пыли в течение многих лет.

  • «Черное легкое» возникает преимущественно у работников угольных шахт и других людей, работающих с углем

  • Из-за угольной пыли легкие изнутри выглядят черными

  • Сначала у человека симптомы отсутствуют, но по мере прогрессирования заболевания возникает кашель и тяжелые проблемы с дыханием

  • Для диагностики «черного легкого» врачи используют рентгенологическое исследование и КТ (компьютерную томографию) органов грудной клетки

  • Врачи лечат «черное легкое», назначая кислород и лекарственные препараты для облегчения дыхания

Существует два типа «черного легкого»:

  • простое «черное легкое»;

  • осложненное «черное легкое», также называемое прогрессирующим тяжелым фиброзом.

Простое «черное легкое» вызывается угольной пылью, которая накапливается в мелких дыхательных путях легких. У большинства людей с простым «черным легким» симптомы отсутствуют.

Состояние некоторых людей с простым «черным легким» ухудшается, и развивается осложненное «черное легкое». Оно приводит к образованию больших рубцов в легких и значительно затрудняет дыхание.

Что является причиной «черного легкого»?

«Черное легкое» возникает в результате вдыхания угольной пыли в течение длительного периода времени (обычно более 10 лет).

Каковы симптомы «черного легкого»?

При простом «черном легком» симптомы обычно отсутствуют. Однако у многих людей с этим заболеванием часто присутствует другое заболевание легких, например, бронхит или эмфизема (особенно у людей, которые курят). Эти заболевания легких вызывают у людей кашель и одышку.

Осложненное «черное легкое» проявляется тяжелыми симптомами, такими как:

  • кашель с выделением черной мокроты;

  • очень тяжелая одышка;

  • сердечная недостаточность (неспособность сердца перекачивать кровь должным образом).

Как врачи могут определить, есть ли у человека «черное легкое»?

Если человек подвержен воздействию угольной пыли, врачи диагностируют «черное легкое» с помощью:

Как можно предотвратить развитие «черного легкого»?

Профилактика важна, потому что «черное легкое» неизлечимо. Профилактика «черного легкого» на рабочем месте заключается в уменьшении концентрации угольной пыли Она предполагает использование:

  • вентиляционных систем;

  • масок для работников.

Если человек является работником угольной промышленности, чтобы замедлить и контролировать заболевание, он может:

  • ежегодно проходить рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

  • перейти на работу, при которой образуется меньше угольной пыли;

  • бросить курить;

  • пройти вакцинацию от пневмонии и против гриппа.

Как врачи лечат «черное легкое»?

Лечение этого заболевания отсутствует, но врачи могут помочь уменьшить выраженность симптомов. Для лечения одышки врачи могут назначить:

  • кислород для облегчения дыхания;

  • легочную реабилитацию (программа, которая помогает человеку научиться дышать при хроническом заболевании легких);

  • лекарственные препараты, чтобы держать дыхательные пути открытыми и свободными от мокроты.

Пациентам с осложненным «черным легким» может потребоваться трансплантация легких. При трансплантации отказавшее легкое заменяют на здоровое донорское.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.