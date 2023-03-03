При простом «черном легком» симптомы обычно отсутствуют. Однако у многих людей с этим заболеванием часто присутствует другое заболевание легких, например, бронхит или эмфизема (особенно у людей, которые курят). Эти заболевания легких вызывают у людей кашель и одышку.

Осложненное «черное легкое» проявляется тяжелыми симптомами, такими как: