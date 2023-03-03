Что такое «черное легкое»?
«Черное легкое» — это заболевание легких, вызванное факторами окружающей среды, которое возникает при вдыхании большого количества угольной пыли в течение многих лет.
«Черное легкое» возникает преимущественно у работников угольных шахт и других людей, работающих с углем
Из-за угольной пыли легкие изнутри выглядят черными
Сначала у человека симптомы отсутствуют, но по мере прогрессирования заболевания возникает кашель и тяжелые проблемы с дыханием
Для диагностики «черного легкого» врачи используют рентгенологическое исследование и КТ (компьютерную томографию) органов грудной клетки
Врачи лечат «черное легкое», назначая кислород и лекарственные препараты для облегчения дыхания
Существует два типа «черного легкого»:
простое «черное легкое»;
осложненное «черное легкое», также называемое прогрессирующим тяжелым фиброзом.
Простое «черное легкое» вызывается угольной пылью, которая накапливается в мелких дыхательных путях легких. У большинства людей с простым «черным легким» симптомы отсутствуют.
Состояние некоторых людей с простым «черным легким» ухудшается, и развивается осложненное «черное легкое». Оно приводит к образованию больших рубцов в легких и значительно затрудняет дыхание.
Что является причиной «черного легкого»?
«Черное легкое» возникает в результате вдыхания угольной пыли в течение длительного периода времени (обычно более 10 лет).
Каковы симптомы «черного легкого»?
При простом «черном легком» симптомы обычно отсутствуют. Однако у многих людей с этим заболеванием часто присутствует другое заболевание легких, например, бронхит или эмфизема (особенно у людей, которые курят). Эти заболевания легких вызывают у людей кашель и одышку.
Осложненное «черное легкое» проявляется тяжелыми симптомами, такими как:
кашель с выделением черной мокроты;
очень тяжелая одышка;
сердечная недостаточность (неспособность сердца перекачивать кровь должным образом).
Как врачи могут определить, есть ли у человека «черное легкое»?
Если человек подвержен воздействию угольной пыли, врачи диагностируют «черное легкое» с помощью:
Как можно предотвратить развитие «черного легкого»?
Профилактика важна, потому что «черное легкое» неизлечимо. Профилактика «черного легкого» на рабочем месте заключается в уменьшении концентрации угольной пыли Она предполагает использование:
вентиляционных систем;
масок для работников.
Если человек является работником угольной промышленности, чтобы замедлить и контролировать заболевание, он может:
ежегодно проходить рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
перейти на работу, при которой образуется меньше угольной пыли;
бросить курить;
пройти вакцинацию от пневмонии и против гриппа.
Как врачи лечат «черное легкое»?
Лечение этого заболевания отсутствует, но врачи могут помочь уменьшить выраженность симптомов. Для лечения одышки врачи могут назначить:
кислород для облегчения дыхания;
легочную реабилитацию (программа, которая помогает человеку научиться дышать при хроническом заболевании легких);
лекарственные препараты, чтобы держать дыхательные пути открытыми и свободными от мокроты.
Пациентам с осложненным «черным легким» может потребоваться трансплантация легких. При трансплантации отказавшее легкое заменяют на здоровое донорское.